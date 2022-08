MILENKOVIC, IL RINNOVO UN SEGNALE NON SOLO PER ITALIANO

Una partenza col piede giusto e con l'appeal di chi trattiene e attrae giocatori importanti. Ecco perché il rinnovo di Milenkovic ha un valore che va oltre quello prettamente sportivo. Di sicuro il più felice è Vincenzo Italiano, che ha convinto in ogni modo il serbo, coccolandolo e mettendolo al centro del suo progetto anche nel momento in cui sembrava perso. Di sicuro perderlo ora sarebbe stato un duro colpo per l'allenatore viola che sarebbe stato costretto a ricominciare tutto daccapo con un nuovo difensore a ridosso della stagione. Sono fortunatamente lontani i tempi degli addi di Savic o Alonso all'ultimo tuffo che lasciavano spiazzati tecnici e tifosi.

Il rinnovo di Milenkovic è dunque un segnale positivo, da parte di una delle colonne della squadra, che sceglie di legarsi a lungo con la Fiorentina. Nel calcio poi tutto può accadere da qui al 2027 ma intanto la Fiorentina e i suoi tifosi possono godersi il presente e il futuro, sicuramente più rassicurante con un Milenkovic in più. E se la gode anche il direttore generale Barone che con orgoglio sottolinea: "Senz'altro trattenere uno del suo livello è un segnale fondamentale, unico. Ed è una decisione non solo dovuta ai soldi, ma anche a giocatori, staff, dirigenza, e anche di infrastruttura". Insomma le premesse ci sono tutte per iniziare la stagione con il piede giusto poi è ovvio che le difficoltà non mancheranno ma si affronteranno con qualche certezza in più. E con il mercato aperto chissà che qualche ciliegina non arrivi.