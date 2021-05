METEORE A CROTONE

La Fiorentina sabato sera chiuderà il proprio campionato all'Ezio Scida di Crotone sfidando la squadra di Serse Cosmi che è all'ultimo match prima di una nuova stagione in Serie B e vorrà dunque onorare nel migliore dei modi fino alla fine il campionato. Con ogni probabilità anche Iachini vorrà chiudere al meglio la sua avventura in viola e cercherà di ottenere la vittoria senza sperimentare più di tanto, ma badando al sodo come è solito fare il tecnico. Se non avverrà dall'inizio però, a gara in corso, potrebbe esserci la chance per coloro che hanno avuto meno spazio durante l'anno con Aleksandr Kokorin, José Maria Callejon e Kevin Malcuit che reclamano spazio dopo aver decisamente disatteso le numerose aspettative che c'erano su di loro.

Il russo è arrivato nel mercato di gennaio come un punto interrogativo e tale è rimasto. L'ex Spartak Mosca non è mai riuscito ad entrare veramente in forma ed adattarsi al calcio italiano malgrado le premesse fossero ottime visto che anche tecnici del calibro di Capello e Mancini si erano sbilanciati sul suo conto. Callejon è stato acquistato una volta svincolatosi dal Napoli ed aveva già un trascorso di tutto rispetto nel campionato italiano oltre che in tutto l'arco della sua carriera, ma le incompresioni a livello tattico con Iachini e Prandelli lo hanno reso un oggetto misterioso della Fiorentina. Infine Malcuit, preso come sostituto di Lirola accasatosi a gennaio al Marsiglia, ma che non è quasi mai sceso in campo eccezion fatta per qualche sporadica occasione. L'ex Napoli si era da poco lasciato alle spalle un periodo lungo di inattività e le incognite sulla sua tenuta fisica c'erano. Il terzino però non è riuscito a esprimere ciò che si sperava ed è finito presto nel dimenticatoio. Chissà che cosa deciderà di fare domenica Iachini in Calabria, ma l'impressione è che una chance possa anche concedergliela.