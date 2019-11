MESSAGGI A MONTELLA. ANCHE DA FERRARA

La pausa per le Nazionali probabilmente è arrivata al momento giusto in casa Fiorentina. Dopo la sconfitta sanguinosa di Cagliari, è stato un bene per Montella e per i suoi giocatori staccare un attimo dalla Serie A per raccogliere energie ed idee. Anche perché così il tecnico viola ha potuto fare mente locale su chi ha giocato meno, mettendolo sotto pressione in amichevole o vedendolo giocare con la propria Nazionale.

E sebbene a Verona rientri Ribery, che dunque prenota un posto nell'attacco gigliato, Ghezzal a Firenze e Sottil a Ferrara hanno dato un segnale, mandando un chiaro messaggio a Montella: noi ci siamo. L'ex Leicester con una doppietta alla Virtus Entella (leggi qui), il giovane canterano della Fiorentina con un gran gol in Under 21 che ripete la sua rete di settembre con il Lussemburgo, sempre in maglia azzurra.

In maglia viola invece manca ancora la prima gioia del gol, anche se la crescita procede senza fretta e le occasioni per giocare, dopo l'inizio di stagione, sono andate via via scemando.

Nei 312' passati in campo Sottil ha mostrato quantomeno di poter stare tra i grandi, dopo l'incognita sulla sua permanenza in viola durante l'estate. E Montella sta lavorando molto sul farlo crescere in difesa e nel ruolo a tutta fascia, rendendo il giocatore un jolly molto utile alla squadra, sia che parta dall'inizio che entri a partita in corso. Il classe '99 si applica e migliora giorno dopo giorno nonostante qualche piccolo inciampo (leggasi il pallone sanguinoso perso contro la Lazio).

Ma da Ferrara ha mandato un messaggio a Montella, in attesa che anche alla Fiorentina riesca a segnare gol come quelli.