MERCATO, LA FIORENTINA PUNTA SULL'ESTERNO

Il calciomercato è ancora lontano oltre un mese, ma forse anche di più considerando che da qui a fine anno la Fiorentina giocherà ogni tre giorni senza sosta. Però questo non vuol dire che Pradè, Goretti e tutto lo staff legato alle operazioni in entrata e in uscita non sia al lavoro costantemente per provare ad anticipare i tempi e consegnare il prima possibile forze fresche a Raffaele Palladino per continuare a sognare e alzare ulteriormente l'asticella della famosa ambizione sbandierata in estate. In attesa di capire cosa accadrà nelle prossime partite, la strategia viola continua a delinearsi e a prendere una direzione sempre più definita.

La priorità è l'esterno

Come già anticipato su queste pagine nelle scorse settimane, i movimenti e i primi colloqui di mercato sono legati a trovare un'alternativa importante nel ruolo di esterno. Perché sì, Sottil sta dando le garanzie sperate e anche Ikoné resta un calciatore che Palladino spera di poter recuperare, però è anche vero che per avere più soluzioni offensive puntare su un esterno di sicuro affidamento darebbe una freccia in più all'arco a disposizione della Fiorentina. Ruben Vargas, Berardi, Angel Correa: non arrivano conferme su trattative iniziate dalla dirigenza viola ma il profilo è chiaro e somiglia molto a questi tre, sebbene ognuno abbia caratteristiche specifiche.

L'investimento non è ancora stato definito

Quello che non è ancora chiaro è il tipo di investimento che la Fiorentina si prepara a fare. Commisso nell'intervista a La Nazione ha fatto capire di essere disposto a mettere mano al portafoglio in caso di giusta occasione sul mercato ma dipenderà tutto da cosa offrirà il mercato e quale sarà l'opzione che metterà d'accordo tutti, club coinvolti e Palladino. La macchina del calciomercato viola comunque non si ferma e continua a cercare, in attesa di piazzare il colpo che davvero potrà alzare ulteriormente in alto l'asticella delle ambizioni.