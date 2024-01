MERCATO IN STAND BY, MA L'ATTACCO EGUAGLIA IL 2022-2023

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il calciomercato invernale non ha regalato sino a questo momento grandi colpi. O almeno non in attacco, laddove il tecnico Vincenzo Italiano aveva espressamente chiesto un rinforzo. Le difficoltà emerse nel tentativo di cedere Josip Brekalo prima e Jonathan Ikone poi hanno rallentato il flusso in entrata, sebbene prenda corpo col passare delle ore la suggestione Brian Rodriguez del Club America. Ma è corretto parlare di mercato in ritardo?

Partendo dal presupposto di voler centrare come obiettivo minimo l'Europa League, la risposta è sì. Lo confermano le statistiche offensive secondo le quali l'attacco della Fiorentina, nella sua interezza, ha prodotto una sola rete in più rispetto alla passata stagione al medesimo punto dell'anno. Se, infatti, alla fine di gennaio 2023 la somma dei gol inanellati da centravanti ed esterni risultava 25 oggi supera tale numero di una sola unità, 26.

Le ali dell'annata 2022-23 si erano distinte per aver centrato 13 volte la porta avversaria, mentre le punte 12. Gli attuali esterni invece sono stati in grado di gonfiare la rete in 16 occasioni e i centravanti 10. Emerge come la dirigenza della Fiorentina non abbia mai di fatto migliorato il rendimento di un attacco valevole lo scorso campionato l'ottava posizione in classifica, rischiando pertanto proiezioni nefaste in una stagione d'oro.

2022-23

- ESTERNI

Sottil: 0 gol e 3 assist

Gonzalez: 6 gol e 1 assist

Ikoné: 2 gol e 3 assist

Kouame: 3 gol e 7 assist

Saponara: 2 gol e 4 assist

TOT: 13 gol e 18 assist

- CENTRAVANTI

Jovic: 7 gol e 0 assist

Cabral: 5 gol e 1 assist

TOT: 12 gol e 1 assist

2023-24

- ESTERNI

Sottil: 3 gol e 3 assist

Gonzalez: 9 gol e 2 assist

Ikoné: 2 gol e 1 assist

Kouame: 1 gol e 1 assist

Brekalo: 1 gol e 0 assist

TOT: 16 gol e 7 assist

- CENTRAVANTI

Nzola: 4 gol e 2 assist

Beltran: 6 gol e 1 assist

TOT: 10 gol e 3 assist