MAXIME LOPEZ, OBIETTIVO RISCATTO: A TORINO UNO DEI MIGLIORI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Reduce dalla sconfitta dell'Allianz Stadium contro la Juventus, oggi la Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park per preparare la sfida di Conference League contro il Viktoria Plzen. Tra le poche note liete della serata amara di Torino, QUI le pagelle di FirenzeViola.it, c'è sicuramente la prestazione di Maxime Lopez. Entrato ad inizio secondo tempo al posto di Mandragora, il regista francese, come dimostrato anche dalle statistiche con il 91% dei passaggi riusciti e con 40 passaggi in avanti effettuati(meglio di lui tra tutti i giocatori in campo hanno fatto solo Biraghi, 46, e Bonaventura, 43), ha migliorato la qualità del palleggio viola. Non solo, proprio da una sua iniziativa è nata l'occasione, una delle migliori insieme al tiro a giro da fuori area di Nico Gonzalez parato da Szczesny, in cui Beltran ha sfiorato il pareggio colpendo Nzola a pochi passi dalla porta bianconera.

UNA STAGIONE COMPLICATA

Arrivato a Firenze come alter ego di Arthur, Maxime Lopez in questa stagione è stato utilizzato da Italiano meno di quanto non fossero le aspettative iniziali. Per il regista nativo di Marsiglia infatti, dopo tre stagioni da titolare al Sassuolo, solo 1247 minuti, soltanto Amatucci, Infantino e Barak hanno giocato meno tra i centrocampisti, tra tutte le competizioni in questo primo anno in viola. I momenti di maggior gloria per il mediano francese fin qui sono stati solamente due. La rete, la prima in maglia gigliata, contro il Cukaricki a fine ottobre, e il rigore, decisivo per il passaggio del turno, segnato nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Adesso, viste anche le condizioni non ottimali di Arthur, Maxime Lopez può ritagliarsi uno spazio importante in questo finale di stagione.

OBIETTIVO RISCATTO

Un finale di stagione che sarà decisivo anche per il suo riscatto. Come Arthur, la cui permanenza a Firenze sembra piuttosto complicata, anche Maxime Lopez è arrivato in Toscana in prestito oneroso, dal costo di un milione, con diritto di riscatto. Per far diventare definitivamente il francese un calciatore viola il prezzo fissato l'estate scorsa dai neroverdi è di 9 milioni di Euro. Una cifra che al momento la dirigenza della Fiorentina sembra poco propensa ad investire. Per far cambiare idea alla società gigliata serviranno altre prestazioni come quella di Torino, magari già giovedì in Conference League contro il Viktoria Plzen.