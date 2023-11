MARTINELLI, VANNUCCHI E SALGADO: IL FUTURO DELLA PORTA VIOLA

La sua foto ha fatto il giro del web, perché avere la possibilità di essere aggregato alla Nazionale a 17 anni e potersi allenare con il gruppo di Spalletti sarà un ricordo che si porterà dietro per tutta la vita. La storia di Lucas Salgado, portiere dell'Under 18 della Fiorentina che si è ritrovato ad allenarsi con Donnarumma e Meret non è una cosa di tutti i giorni. "Esperienze uniche", ha commentato il ragazzo sui social.

Questo permette alla Fiorentina di avere un altro portiere di prospettiva in rampa di lancio, anche se i fari sono sempre puntati sui due Tommaso, Martinelli e Vannucchi, che piano piano crescono tra Viola Park, prima squadra e Primavera. Per quanto riguarda Salgado, l'italo-argentino è arrivato a Firenze dopo essere cresciuto nel Torino ed essere passato dall'Imolese, ora prova a ritagliarsi il suo spazio nell'Under 18 di Christian Papalato in concorrenza con Leonardelli. Ma i veri protagonisti sono destinati ad essere gli altri due.

Martinelli sta vivendo una stagione al seguito della squadra di Italiano, provando a imparare il più possibile da due portieri più esperti come Christensen e soprattutto Terracciano che nei piani viola deve diventare sempre più la chioccia su cui far sviluppare i talenti di casa. Vannucchi invece gioca sotto età e si sta misurando con la Primavera e con tutte le difficoltà che il nuovo corso targato Galloppa sta avendo. Due future pianticelle che potranno diventare presto protagonisti anche con la maglia della prima squadra, in attesa dell'esordio ufficiale per entrambi.