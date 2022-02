MANFREDINI A FV: "SU VLAHOVIC CONCORDO CON COMMISSO. LAZIO UN'OCCASIONE"

L’ambiente laziale è rimasto deluso da come si è chiuso il mercato, ma pure a Firenze c’è grande amarezza per il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus… “Il calcio è sempre uguale, quando i tifosi vedono le altre squadre rafforzarsi e poco la propria, come nell’ambiente laziale, c’è di conseguenza del malumore” dice Christian Manfredini, ex centrocampista di Fiorentina e Lazio, in esclusiva a FirenzeViola.it: “Ma la cosa importante è il dopo, anche nel caso dei viola. Vlahovic è un ragazzo emergente e sono d’accordo col presidente Commisso sul fatto che sia stato meglio venderlo adesso che rischiare di perderlo dopo a zero. E sono convinto che i giocatori nuovi lo rimpiazzeranno al meglio”.

Sabato che partita si aspetta?

“Al Franchi i viola hanno la possibilità di riscattarsi. È vero che questa polemica su Vlahovic non può scomparire in una giornata, ma con una vittoria si penserebbe già al dopo. Quindi mi aspetto una Fiorentina tosta”.

I viola a centrocampo ritroveranno Torreira…

“Torreira è molto forte, ma ce ne sono tanti di buoni giocatori, vedi Piatek, che i gol li sa fare, o Cabral, appena arrivato. Insomma, la squadra c’è e l’allenatore è molto bravo coi giovani. Non so se la Fiorentina riuscirà a centrare gli obiettivi che si è posta, ma al momento mi sembra ci sia dentro”.

Diceva di Italiano, le piace quindi?

"Giocavamo contro da calciatori, era già molto bravo e ha mantenuto questa bravura tattica anche da allenatore. Io dico che può dare sempre di più”.