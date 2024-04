MANDRAGORA IL TOP, TERRACCIANO C'È, OK RANIERI, NICO IN RIPRESA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TERRACCIANO - Osserva senza particolari patemi d’animo il primo tempo mentre comincia bene il secondo rispondendo con reattività al tentativo di Hien. Si ripete anche sul tiro piazzato di Scamacca ed è buona anche un’uscita bassa su un cross dalla destra, 7

KAYODE - Qualche eccesso di sicurezza nei primi minuti che però dimentica in fretta ritrovando spinta e precisione, 6,5

MILENKOVIC - Tiene bene la posizione senza rischiare nulla nel primo tempo ma in avvio di ripresa perde Hien che conclude da posizione ravvicinata e non va meglio nell’occasione di Bakker, ma tutto sommato regge, 6

RANIERI - Impiega poco a regalare la consueta sicurezza al reparto e resta solido in ogni intervento. Bello il cross per l’occasione di testa di Nico, meno la deviazione da buonissima posizione sugli sviluppi di un corner, ma conferma di essere una certezza dietro, 6,5

PARISI - Torna titolare a sinistra dopo parecchio tempo e oltre a fare il suo dovere trova un bell’assist per Nico che trova la risposta di Carnesecchi. Sicuro, 6,5

BONAVENTURA - Subito dinamico fa sentire il suo apporto alla linea offensiva dietro a Belotti, poi partecipa al flipper nell’area di rigore bergamasca a metà primo tempo. Dopo l’uscita di Beltran torna a fare il trequartista offensivo, 6,5

MANDRAGORA - Su punizione recapita un pallone velenoso dentro l’area che Carnesecchi allontana poi è apprezzabile la chiusura sul tiro di Koopmeiners. Conferma di essere in buona serata portando in vantaggio i suoi con lo splendido tiro che rimbalza sul palo prima di finire in rete. Ammonito nella ripresa si prende meno rischi ma stasera è il migliorie. Determinante, 7,5

NICO - Tenta il diagonale su invito di Beltran ma la sua conclusione è sporcata da un difensore, poi mette un bel pallone in area sul quale per poco non arriva Belotti. Pericolosissimo di testa vede Carnesecchi negargli la gioia del gol, poi su invito di Ranieri va ancora vicino al gol. Prestazione incoraggiante dopo le ultime uscite, 6,5

BELTRAN - Un paio di sponde in avvio, una delle quali consente a Nico di tentare il primo tiro, e a seguire un rasoterra che obbliga Carnesecchi al primo intervento con i piedi. Non sarà pericolosissimo, ma non si risparmia, 6

Dal 32’st ARTHUR - Poco tempo ma buon ordine, 6

KOUAMÈ - Più in ombra rispetto a quanto avviene sulla corsia destra ma nel finale di tempo ruba un buon pallone in mezzo avviando un bel contropiede. Nella ripresa non cambia marcia seppure si spenda molto, soprattutto nel recupero, 6

BELOTTI - Comincia subito a lottare con i difensori avversari e dopo aver mancato di poco un buon cross di Nico crea più di un problema a Hien. Un tentativo sull’esterno della rete a metà ripresa. Generoso, 6

Dal 39’st IKONÈ - S.v.

ITALIANO - Rispolvera Parisi e rinuncia ad Arthur confermando Kouamè a sinistra. Avvio di buonissimo stampo con una crescita costante dei suoi che culmina con il vantaggio da fuori area firmato da Mandragora.Nel secondo tempo i suoi potrebbero aumentare il divario confermando la buona prestazione. A Bergamo non sarà una passeggiata, ma stasera lui e i suoi meritano ampiamente il successo, 6,5