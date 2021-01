MALEH, ECCO CHI È IL CENTROCAMPISTA A UN PASSO DAI VIOLA

La Fiorentina potrebbe aver piazzato il primo colpo di questa sessione invernale. Youssef Maleh, centrocampista di proprietà del Venezia, cui contratto era in scadenza a giugno, lascerà il club veneto a fine stagione. In cambio la Fiorentina dovrebbe versare un minimo indennizzo. Il centrocampista sarebbe potuto andare subito a Firenze ma per una questione di rapporti è stato deciso fargli terminare la stagione in Serie B.

Nato in provincia di Bologna, più precisamente a Castel San Pietro Terme, il 28 agosto 1998, Maleh è cresciuto nel settore giovanile del Cesena, con cui è arrivato anche a giocare fino in prima squadra in Serie B. Nel gennaio del 2018 si trasferisce in Lega Pro, al Ravenna, dove colleziona le sue prime 9 presenze tra i professionisti. L'anno successivo viene acquistato dal Venezia ma viene lasciato in prestito a Ravenna dove diventerà un punto fermo della formazione romagnola conquistando 23 presenze e 1 gol. Dopo l'ottima stagione il Venezia decide di puntare su di lui diventando imprescindibile per il centrocampo e colleziona 29 presenze e 1 gol. Nella stagione 2020/2021, prima di essere messo fuori rosa per la scelta di non rinnovare col club, ha giocato 10 partite segnando 1 gol e fornendo 2 assist per i compagni. Grazie alle ottime prestazioni il tecnico Nicolato decide di convocarlo nell'Italia Under 21 dove scenderà in campo in 4 occasioni e segnando anche 1 gol.

Definito da molti un centrocampista brevilineo, la sua naturale posizione sarebbe la mezz’ala sinistra, ma riesce tranquillamente a ricoprire anche i ruoli di centrocampista centrale e esterno sinistro. Il suo punto di forza è sicuramente la duttilità. Molto dotato tecnicamente, è in grado di abbinare alla sua qualità una grande abilità di interdizione che quindi gli permette di giocare come mezz'ala in un centrocampo a tre, che come mediano in uno schieramento a quattro. La Fiorentina quindi è pronta, per giugno, ad abbracciare il suo nuovo centrocampista.