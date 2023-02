MALEDETTI PRIMI TEMPI: I DATI DEL 2023 SU 12 PARTITE

Sembra quasi paradossale per una squadra che l'anno scorso fece proprio degli approcci alla gara un marchio di fabbrica, ma la partita con lo Sporting Braga ha certificato una tendenza iniziata con il 2023: la Fiorentina soffre tanto, troppo nei primi tempi delle partite. Su 12 giocate dall'inizio del nuovo anno infatti, sono 6 le volte in cui negli spogliatoi gli uomini di Italiano sono andati in svantaggio. Mentre 3 volte con il risultato a proprio vantaggio e altrettante in parità.

Da sottolineare come il punteggio non abbia mai superato il gol di distanza, ma è pur vero che se la squadra di Italiano in due anni fa sempre grande fatica a ribaltare il risultato, è chiaro che quello dell'approccio alla gara rischia di diventare un problema non da poco. Contro l'Empoli e lo Sporting Braga la squadra è riuscita a ribaltare la sfida e a portare a casa un pareggio e una vittoria, ma a partire dall'Hellas diventerà fondamentale entrare in campo e imporre da subito il proprio gioco.

Perché la stagione corre veloce e non mettersi in situazioni di svantaggio potrebbe aiutare e non poco a terminare campionato e coppe nel migliore dei modi. Questi i dettagli dei primi tempi del 2023:

Braga 1-2 (UECL) 16' Castro 34' Djalò 37' Mandragora

Empoli 0-1 28' Cambiaghi

Braga 1-0 (UECL) 46' Jovic

Juventus 0-1 34' Rabiot

Bologna 1-1 14' Orsolini 19' Saponara

Torino (C. Italia) 0-0

Lazio 0-1 8' Casale

Torino 0-1 33' Miranchuk

Roma 0-1 40' Dybala

Sampdoria (C. Italia) 1-0 25' Barak

Sassuolo 0-0

Monza 1-0 19' Cabral

Totale: 3 volte in vantaggio, 3 volte sul pari, 6 volte in svantaggio