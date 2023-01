MALE IKONÈ E KOUAMÈ, AMRABAT FATICA, NICO NON CAMBIA IL MATCH

TERRACCIANO – Seck lo batte dopo una decina di minuti di gioco ma facendosi pescare in fuorigioco. Al secondo tentativo ringrazia la traversa che lo salva poi risponde con una respinta non impeccabile sul tiro dal limite di Singo. Nel secondo tempo sventa su Sanabria con la collaborazione di Venuti, 6

VENUTI – Dalla sua parte Seck crea i primi problemi, poi recupera un po' di sicurezza anche se nel secondo tempo si fa ammonire. Tempista nel salvare sulla linea dopo il tentativo del neo entrato Sanabria, 6

MILENKOVIC – Preso alla sprovvista anche lui è salvato dal fuorigioco di Seck in avvio. Più tardi gestisce male una rimessa di Terracciano. Più sicuro nel secondo tempo non è però sui suoi soliti standard, 5,5

IGOR – Ringrazia il VAR che in avvio pesca Seck in offside prima che vada in gol, poi vede ancora l'attaccante del Toro centrare la traversa. Continua un periodo non semplicissimo, 5,5

BIRAGHI – Comincia con un tunnel ma un cross sballato a seguire. Va meglio alla mezz'ora quando innesca Kouamè nella prima occasione dei viola ma non chiude a dovere sul gol di Miranchuk. Italiano lo tiene fuori all'intervallo e in pochi al Franchi se ne dispiacciono, 5

Dal 1' st TERZIC – Regala un pizzico di profondità in più e prova anche il tiro, 6

DUNCAN – Non va molto oltre il proprio compito, poi si fa ammonire nei primi minuti della ripresa in cui fa poco per mettersi in mostra, 5,5

Dal 25'st BARAK – La zona di campo davanti alla difesa in cui va ad agire non è propriamente la sua, e comunque non gli consente di incidere sulla trequarti visto che solo nel recupero impegna il portiere, 6

AMRABAT – Bene negli anticipi soprattutto nei primi minuti ma più tardi regala palla al Torino nell'azione del gol granata. Non va meglio negli appoggi in apertura di secondo tempo tanto che Italiano lo sostituisce, 5

Dal 9'st JOVIC – Nel deserto di palloni giocabili fa quel che può con un unico tentativo di girata. In mischia non trova il tempo per concludere anche se il gioco era ferma. Non un fulmine di guerra, 5,5

IKONE' – Primi venti minuti come da tradizione con tanto di tiro ritardato su invito di Kouamè. Col passare dei minuti la situazione peggiora. Ci prova di testa a metà ripresa ma prima e dopo abbondano gli errori. Gli stessi di sempre, 4,5

BONAVENTURA – Rimedia un colpo al naso che lo limita nella parte centrale del primo tempo, poi con l'ingresso di Jovic arretra il suo raggio d'azione ma i risultati stasera sono poco entusiasmanti, 5,5

Dal 41'st BIANCO – S.v.

SAPONARA – Pochi squilli nella prima frazione se si esclude qualche triangolazione con Biraghi. Sul finale di frazione si fa ammonire per proteste dopo il fallo di Ricci ma è più nervoso che incisivo, 5,5

Dal 9'st GONZALEZ – Stasera il suo ingresso non funziona e anzi vederlo inciampare sul pallone racconta di una condizione tutta ancora da trovare, 5,5

KOUAME' – In ombra nel primo quarto d'ora fatica a trovare spazi. Si fa notare con una girata al volo alla mezz'ora del primo tempo ma è l'unico lampo di una serata decisamente buia anche nel fraseggio al limite dell'area, 5

ITALIANO – Conferma le sensazioni della vigilia con Kouamè e non Jovic (scelta tecnica racconta nel pregara) mentre in mezzo si affida a Duncan ed Amrabat. Ne vien fuori un primo tempo bruttino, con il Toro che prende campo fino al vantaggio di Miranchuk. Dopo l'intervallo rilancia Terzic al posto di Biraghi sulla sinistra ma poi rivede i piani iniziali con Jovic e Nico Gonzalez piazzando il serbo alle spalle di Kouamè. L'ultima mossa è l'ingresso di Barak accanto a Bonaventura davanti alla difesa ma l'occasione del ceco non serve a evitare una sconfitta interna pesante, 5