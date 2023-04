MAI COSÌ TANTE GARE IN UN ANNO: L'OBIETTIVO È QUOTA 60

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Con qualche sofferenza di troppo la Fiorentina supera il Lech Poznan e strappa il pass per le semifinali di Conference League: il passaggio del turno significa doppia sfida contro il Basilea, andata in programma l'11 maggio a Firenze, ritorno in Svizzera il 18; i viola dovranno quindi con piacere aggiungere (almeno) due gare ad una stagione che intanto è già diventata da record. Con il passaggio alla semifinale la Fiorentina infatti giocherà per lo meno 58 partite in questa stagione, superando il precedente primato di match che apparteneva a due annate relativamente recenti.

Nel 2007/08 e 20014/15 la Fiorentina allenata rispettivamente da Cesare Prandelli e Vincenzo Montella arrivò a disputare 56 partite, fermandosi in entrambi i casi alle semifinali di Europa League, prima con Rangers e Siviglia. Con la speranza di fare meglio e di raggiungere una finale europea che manca da 33 anni, saranno, lo risottolineamo, "almeno" 2 partite in più rispetto a quelle altre due stagioni. Il calendario di maggio potrebbe essere ancora più fitto per i viola, che con la vittoria per 2-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia con la Cremonese, "rischiano", si fa per dire, di dover aggiungere anche la finale di Coppa in programma a Roma il prossimo 24 maggio alla lista di gare da disputare.

Se la Fiorentina dovesse poi centrare anche la finale di Conference, in programma il prossimo 7 giugno a Praga, arriverebbe a quota 60. Quando siamo arrivati nella seconda metà del densissimo mese di aprile, i viola hanno disputato finora 47 gare e sono di gran lunga la squadra che ha giocato di più in Italia. A queste, per ora ne andranno aggiunte altre 11, 2 di Conference, una di Coppa Italia e 8 di campionato. Dopo il tour de force di aprile, anche maggio si prospetta quindi un mese da overbooking.