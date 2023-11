MAGLIA PRONTA, RINNOVO IN PONTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ritornerà a Firenze all'ultimo tuffo insieme agli altri sudamericani, ma per Lucas Martinez Quarta dovrebbe essere sicura la maglia da titolare al centro della difesa al fianco di Milenkovic, vista l'assenza di Ranieri per squalifica. L'argentino con il Bologna non è stato protagonista della sua miglior partita ma questa stagione potrebbe segnare in positivo la sua stagione anche per il nuovo ruolo, ritagliatogli su misura, da Vincenzo Italiano. Il tecnico, che ha provato a sfruttarlo terzino destro senza successo tanto da spostarlo dopo pochi minuti proprio con il Bologna, non intende togliere certezze al difensore che ha trovato una confort zone da cui non vuole toglierlo.

Tre gol e un assist nei 1.089 minuti tra campionato e Conference e prove convincenti da difensore offensivo, pronto ad inserirsi al momento giusto, che gli hanno fatto riguadagnare la Nazionale. 50 minuti in 4 partite non sono molti ma la soddisfazione, dopo aver saltato il Mondiale, di essere ancora Albiceleste è comunque una soddisfazione per il giocatore e numeri per il suo curriculum. La scadenza del contratto con la Fiorentina sarà nel 2025 ma la Fiorentina deve riflettere fin d'ora se rinnovare in questa stagione prima che vada a scadenza. Sarebbe controproducente lasciare andare via un giocatore che, dopo essere stato sul piede di partenza, sta vivendo un grande momento in viola, come cederlo in estate senza rinnovo non porterebbe molti benefici. Ecco dunque perché il rinnovo si può fare.