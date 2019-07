LUCIBELLO A FV, MERCAFIR E STADIO VICINI? IDEA OK MA...

Questa mattina il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare del nuovo stadio, ripescando però un progetto risalente al 2015. Si tratterebbe di un'ipotesi alternativa al complicato restyling del Franchi: la costruzione del nuovo impianto sportivo - e di qualche opera annessa - sì nella zona Mercafir, lasciando però il mercato nella stessa zona. Per saperne di più FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il presidente della Mercafir, Giacomo Lucibello.

Lucibello, cosa ne pensa di questa eventuale soluzione?

"Parliamo di un progetto che era già stata pensato, quindi valutato positivamente. Con il sindaco Nardella stiamo lavorando per capire se sia sostenibile per gli spazi necessari ad oggi per la nuova Mercafir. Ma l'idea è che sia valutabile".

Quindi continueremo a parlare di un nuovo Mercato ortofrutticolo?

"Andrà fatta in ogni caso. Tagliare in due vuol dire lasciare una funzione da una parte e una dall'altra, ma la Mercafir andrà utilizzata per intero. Dobbiamo pensare bene gli spazi partendo da un lavoro che rivaluteremo. Ripeto: abbiamo comunque bisogno di una nuova Mercafir e spingeremo affinché venga costruita".

L'ultimo progetto che prevedeva lo spostamento della Mercafir verrà abbandonato o riproposto in un secondo momento?

"L'ultimo progetto non era ancora esecutivo e aveva due obiettivi: il primo, valutare il terreno che ci era stato prospettato e quindi anche la location e parte dell'urbanizzazione che arriva; il secondo, capire quanto spazio serve alla Mercafir. Cambiando area dovremmo cambiare anche disposizione, ma il lavoro fatto fino ad oggi non verrà buttato via perché è una base di partenza. Io credo che il sindaco stia valutando più opzioni assieme al nuovo presidente della Fiorentina, tra cui questa. Dal nostro punto di vista andava benissimo anche Castello".