LUCI SPENTE A BOLOGNA: DAL RECUPERO SOLO SEGNALI PREOCCUPANTI

Il 2-0 di Odgaard che al 95’ ha messo il punto esclamativo sulla partita del Dall’Ara ha tutti i contorni di un segnale forte e chiaro sulla stagione della Fiorentina. Quest’anno, per confermare il rendimento dello scorso anno (almeno in campionato) e stabilirsi ancora in zona Europa, ai viola servirà qualcosa in più. Anzi, molto di più. Visto che con la sconfitta patita a Bologna, Biraghi e soci non solo sono scivolati a -5 dai rossoblù (che oltretutto, grazie al bis del danese in pieno recupero, si sono portati avanti nella differenza reti negli scontri diretti con la squadra di Italiano) ma rischiano, potenzialmente, di farsi superare anche dalla Lazio, se i biancocelesti vinceranno il loro recupero. Finire fuori dalle prime sette può essere questione di un amen e, a ben guardare, il calendario in arrivo non aiuta.

I segnali arrivati dalla notte in Emilia sono stati nel complesso preoccupanti. Primo perché hanno certificato un netto passo indietro di tutta la squadra viola sotto l’aspetto fisico e tecnico dopo la manita rifilata al Frosinone (qualcuno ha avuto notizie di Belotti? La versione di Ikoné vista domenica è già stata riposta in archivio? Bonaventura continuerà ad essere questo per tutta la seconda parte di stagione? Evidentemente il "nì" di Italiano di domenica a domanda se la Viola fosse guarita doveva indurre a riflessioni) e poi perché - nell’immediato post-gara - hanno rivelato nervi a fior di pelle, dentro e fuori dal campo. La Curva Fiesole (presente in massa - come sempre - in trasferta) ha tenuto a rapporto a lungo il gruppo cercando di risvegliare i presenti dal torpore (evidentemente il confronto di sabato scorso a ben poco è servito) e poi non è passato inosservato un battibecco dopo il fischio finale tra Biraghi e Italiano.

Cose di campo, sicuramente. Che domani verranno risolte per preparare al meglio un altro derby, quello con l’Empoli, che ha tutto il sapore di un match decisivo per le ambizioni d’alta classifica dei viola. Dopo l’appuntamento del Castellani infatti arriveranno gare sulla carta molto impegnative: nell’ordine sarà tempo di Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus. La sensazione è che se la luce non verrà riaccesa il prima possibile (stavolta, magari, senza trasformarsi ancora in un neon a intermittenza) fare voli pindarici sarà molto difficile.