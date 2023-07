LUCA E PAOLO A FV: "ERA MEGLIO INIZIARE COL CANICATTÌ. SI STAVA BENE ANCHE IN SERIE B"

Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il calendario della Serie A per la stagione 2023/2024. La Fiorentina di mister Vincenzo Italiano alla prima giornata sfiderà il Genoa dell'ex viola Alberto Gilardino allo stadio Marassi di Genova. Per commentare il sorteggio e l'esordio in campionato di queste due squadre la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, due grandi tifosi vip del Genoa: gli attori Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri.

Inizia Luca: "Non è mai facile commentare il sorteggio del calendario, posso solo dire che spero di cominciare bene la stagione. Tanto da qualcuno dobbiamo iniziare prima o poi. La prima partita sarà contro la Fiorentina e sinceramente spero due cose: che i viola non si rafforzino troppo e che noi non ci si indebolisca tanto. C'è un po' di timore per la sfida contro i toscani, diciamo che avessimo incontrato il Canicattì sarebbe stato meglio, anche se probabilmente avremmo visto i sorci verdi anche contro di loro. Il nemico più forte del Genoa è il Genoa stesso. Quando riusciamo a superare noi stessi come nemico allora possiamo giocarcela con tutti. Vedremo cosa faremo contro la Fiorentina, solitamente noi facciamo bene con le squadre forti e male con le squadre più deboli. L'unica nota positiva dell'anno prossimo è che non ci sarà il derby contro la Sampdoria".

Poi Paolo: "Sinceramente la partita contro la Fiorentina non mi fa paura, mi fanno paura altre cose nella vita. Non voglio essere pessimista ma io personalmente preferivo la Serie B alla Serie A, cosa è meglio secondo voi: essere la prima squadra in B o l'ultima in A? Quando eravamo giovani il Genoa ha fatto grandi cose, riuscendo ad arrivare a giocare anche in Europa, ma ormai quei tempi sono lontani. Gilardino è l'allenatore che ti ha portato nella massima serie italiana in maniera facile, lineare e trionfale. Non possiamo che volergli bene al nostro tecnico".