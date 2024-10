LO STEP ORA È VINCERE IN TRASFERTA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina sembra aver cambiato il passo, soprattutto in casa, dove ha finora raccolto le uniche tre vittorie in dieci partite, proprio nelle ultime tre giocate al Franchi. Al termine dell'unica sconfitta subita finora Daniele Pradè fu infatti profetico: "Noi le partite le dobbiamo vincere al Franchi, che ci deve dare spinta e energia, è lì che la nostra squadra deve prendere corpo e amalgama che ora ancora non ha". Da allora è passato un mese e, come detto dal direttore sportivo, la squadra ha acquisito sicurezze e un'amalgama che nelle prime partite, con tanti giocatori nuovi, non poteva ancora avere. Dopo i pareggi con Venezia e Monza in serie A e con il Puskas nei playoff di Conference, nella seconda tranche tra una pausa e l'altra sono arrivati così i tre punti con la Lazio, con i The New Saints e con il Milan. Partite portate a casa con determinazione e, perché no, con un pizzico di fortuna.

5 gare su 7 in trasferta Ma ora, proprio lontano dal Franchi dovrà arrivare l'ulteriore step. In questa terza parte del campionato tra una sosta e l'altra, la Fiorentina giocherà 7 partite concentrate in 20 giorni ma ben 5 saranno in trasferta, sia in Europa che in campionato, a parte le due gare con Roma e Verona. Impossibile pensare che solo in casa si possano ottenere dei risultati, si dissiperebbe quanto di buono fatto finora non solo in termini di punti ma anche di crescita della squadra.

Conferme in tutti i reparti Palladino sembra aver trovato la quadra sia in difesa (grazie anche ad una linea a quattro che per il momento sembra funzionare) che a centrocampo dove la crescita di condizione dei nuovi e la qualità di alcuni di loro, in primis Adli, sta facendo la differenza. In attacco la Fiorentina ha sempre dimostrato di avere delle buone cartucce con Kean, ed ora che Gudmundsson gli ha tolto qualche responsabilità di troppo, il centravanti deve dimostrare di proseguire su questa strada. Ma sarà dalle riserve che si aspetta uno step in più. Giocando ogni tre giorni servirà il contributo di tutti.