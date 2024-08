LIVE MERCATO: -1 ALLA CHIUSURA. MANGALA VA ALL'EVERTON, PRESSING SU BATURINA. MORENO ARRIVATO AL VIOLA PARK

19.16 - Secondo quanto riportato da Sportitalia nelle prossime ore la Fiorentina potrebbe fare un’offerta con obbligo per Folorunsho, a maggior ragione se dovesse passare il turno di Conference League. A quel punto la Lazio sarebbe costretta a pareggiarla per assicurarsi il calciatore del Napoli. La precedenza del calciatore, comunque, dipenderà dall’accordo tra i club.

19.06 - Su Brekalo si è mosso da qualche giorno il Venezia e, secondo quanto appreso da TMW, i lagunari stanno provando a spingere per arrivare alla quadratura del cerchio e poter regalare un nuovo rinforzo offensivo al loro allenatore Di Francesco.

19.04 - Secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli, come alternativa a Lobotka, a centrocampo starebbe pensando all'ex centrocampista della Fiorentina Arthur. In queste ultime ore sarbbe andato in scena un primo sondaggio da parte della dirigenza azzurra e a breve potrebbero esserci novità importanti.

18.55 - Così il direttore sportivo dell’Avellino, Giorgio Perinetti, su Radio FirenzeViola, direttamente dalla sede del calciomercato a Milano, ha parlarto così della situazione attuale in casa Fiorentina: "Amrabat? Se si è arrivati a questa situazione significa che ci sono tutti i presupposti per il suo addio. Quando un giocatore non vuole restare è giusto venderlo e trovare un sostituto. Mi piacerebbe rivedere Arthur a Firenze ma punterei più per una soluzione italiana come Bove.

18.30 - Dopo la prima parte di visite mediche a Roma, Matias Moreno, il difensore argentino acquistato dalla Fiorentina dal Belgrano per 5 milioni più il 10% sulla futura rivendita, sta effettuando i test medici e fisici al Viola Park dove è arrivato da poco. Il giocatore potrà poi mettere la fima sul contratto quinquennale.

18.02 - Sfuma Oler Mangala: il presidente del Lione ha preteso che venissero mantenuti gli accordi con l'Everton. La Fiorentina continua a lavorare sulle alternative, Baturina in particolare, anche se ha caratteristiche diverse. LEGGI QUI

17.30 - Matias Moreno, il difensore del Belgrano preso dalla Fiorentina è arrivato in questi minuti al Viola Park da Roma, dove ha sostenuto le visite mediche. LEGGI QUI

17.03 - Il tecnico dell'Everton è sicuro che Orel Mangala vada in Premier: "Sta arrivando" dice in conferenza stampa. LEGGI QUI

16.30 - Secondo quanto riportato da TernanaNews il nome nuovo per la difesa umbra è quello del viola Dimo Krastev. Adesso la Fiorentina e il bulgaro sono alla ricerca di una soluzione che possa garantirgli maggiore impiego. Per la Ternana, aggiunge il portale umbro, Krastev non rappresenta una pista ma un’ipotesi concreta.

16.20 - Novità importanti anche in casa Roma. In attesa di capire quale sarà il futuro di Bryan Cristante, i giallorossi hanno risolto il contratto del terzino Karsdorp. Questo il comunicato: "L'AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rick Karsdorp. Il Club ringrazia Rick per il suo contributo e la sua dedizione all'AS Roma e augura a lui e alla sua famiglia le migliori fortune nella prossima destinazione".

16.15 - Il difensore Lorenzo Lucchesi potrebbe cambiare casacca già dopo le prime due giornate di campionato: in prestito al Venezia potrebbe rientrare alla Fiorentina per poi essere girato alla Reggiana di Pizzimenti che lo aveva a liungo corteggiato. LEGGI QUI

15.40 - Radio FirenzeViola ha intervistato in esclusiva il ds del Sudtirol Paolo Bravo, sentito anche come zio di Andrea Colpani: "Non mi permetto di commentare le cose di mio nipote ma lui è molto entusiasta, con un nuovo allenatore viola ci vorrà tempo e paziernza ma le vicende della Fiorentina sono da vedere positivamente. Andrea è un ragazzo che ha fatto bene e si è guadagnato la fiducia di un club importante come la Fiorentina dove spero faccia bene. Il mercato viola mi sembra un mercato importante di giocatori che hanno fatto bene la scorsa stagione e mi pare in crescita". QUI L'INTERVISTA COMPLETA

15.30 - Se in Italia il mercato chiude il 30 agosto a mezzanotte che è dunque il termine ultimo per le operazioni in entrata (così nelle principali leghe europee anche se in Germania chiude 4 ore prima, in Francia alla 23), altrove la sessione estiva di calciomercato chiuderà più avanti e dunque in uscita c'è ancora molto tempo per cedere. Una settimana o oltre 10 giorni dopo come in Qatar o Turchia (dove dunque Amrabat potrebbe essere ceduto fino al 13 settembre), un mese per gli Emirati Arabi (1 ottobre). QUI TUTTE LE SCADENZE

15.15 - La Fiorentina ha fatto un altro tentativo per Edoardo Bove questa mattina. QUI I DETTAGLI

15.00 - Negli scorsi giorni in chiave Fiorentina è spuntato anche il nome di Cristian Medina, centrocampista del Boca Juniors. L'agente del giocatore, Emilio Champion, ha parlato a Tuttomercatoweb.com spiegando: "Non dipende da noi, ma dal Boca Juniors. E dalla eventuale necessità di vendere o meno un giocatore come Cristian". Si dice che il Boca abbia rifiutato un'offerta della Fiorentina. Cosa può dire al riguardo? "Il Boca ha dichiarato che il giocatore ad oggi è incedibile, quindi può uscire solo a fronte del pagamento della clausola come dicevo". QUI L'INTERVISTA

14.41 - Come raccontato da Raimondo De Magistris in diretta a Radio Firenzeviola, il difensore argentino Matias Moreno è in arrivo in Italia già oggi ma si fermerà a Roma dove dovrebbe svolgere almeno la prima parte delle visite mediche per poi essere portato a Firenze alla corte di Raffaele Palladino tra la serata di oggi e la mattina di domani. Il trasferimento con il Belgrano è stato chiuso per una cifra attorno ai 5 milioni a cui è stata aggiunta una percentuale sulla futura rivendita.

14.25 - Ore caldissime sul fronte Orel Mangala, promesso sposo all'Everton ma sempre più vicino alla Fiorentina. Come riporta Sky Sport, il giocatore sta spingendo per arrivare alla corte di Palladino e per questo ci sarebbe proprio in queste ore una call tra l'entourage del belga e il club francese. con gli agenti del calciatore che spingono per il suo trasferimento alla Fiorentina. Il calciatore vuole trasferirsi in Serie A e il Lione ha accettato la formula proposta dalla Fiorentina ma deve ancora dare l'ok definitivo.

14.05 - Il Napoli intanto ha accolto McTominay arrivato dal Manchester United. In centinaia ad attendere il nuovo acquisto partenopeo.

13.55 - Edoardo Bove ormai prossimo all'addio dalla Roma: secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo il Nottingham Forest, nelle ultime ore, si è fatto sotto anche l'Eintracht Francoforte, che è pronto a offrire ai giallorossi un prestito con diritto di riscatto. In questo momento il club che milita in Bundesliga è più avanti rispetto a quello di Premier League.

13.40 - Sirene spagnole per Brekalo: come riporta Sportitalia, il croato piace a Valencia e Maiorca.

13.25 - Sempre a centrocampo, in questi minuti il Napoli ha proposto alla Fiorentina uno scambio Amrabat-Folorunsho. Il club partenopeo è lontano dal chiudere Gilmour, motivo per il quale starebbero pensando al centrocampista marocchino. Folorunsho, fuori dal progetto di Conte, proposto come contropartita. La Fiorentina valuta lo scambio. LEGGI QUI.

13.15 - Accordo raggiunto tra la Fiorentina e il Lione per il trasferimento di Orel Mangala a Firenze in prestito con diritto di riscatto per una cifra attorno ai 25 milioni. QUI TUTTI I DETTAGLI

13.00 - Le ultime ore di mercato saranno molto importanti anche per Josip Brekalo, in uscita dalla Fiorentina. Su di lui ci sono Venezia e Glasgow Rangers. LEGGI QUI

12.57 - Accostato spesso anche alla Fiorentina in questa sessione di mercato, per Edoardo Bove si potrebbero aprire le porte della Premier League. Il Nottingham Forest di Milenkovic ci prova.

12.50- L'ex viola Maxime Lopez è un nuovo giocatore del Paris FC. Il club parigino ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista francese dal Sassuolo per 1,5 milioni di euro. QUI LA NOTA UFFICIALE

12.20 - Orel Mangala è il nome che è schizzato in cima alla lista delle preferenze della Fiorentina e queste ultime 36 ore di mercato saranno caldissime sull'asse Firenze-Lione: come raccolto da Firenzeviola.it, l'Everton si è defilato e il giocatore ha scelto i viola ma persiste un po' di distanza soprattutto sulla formula, perché i francesi vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto assieme al prestito mentre la Fiorentina per ora non si spinge oltre il diritto di riscatto. Trattativa calda che potrebbe avere nuovi sviluppi già nelle prossime ore. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA

11:45 - Nel caso di addio di Sofyan Amrabat, la Fiorentina dovrà trovare un sostituto e nelle ultime ore spunta il nome di Bryan Cristante. Il giocatore avrebbe avuto un'accesa discussione con l'allenatore Daniele De Rossi e adesso starebbe cercando una nuova sistemazione in queste ultime ore di mercato. Il problema principale dell'operazione è però rappresentato dall'ingaggio: Cristante ha un contratto con i giallorossi da 4 milioni di euro a a stagione.

10:20 - Arrivano alcuni importanti aggiornamenti sul mercato della Fiorentina: SkySport riporta infatti un interesse dei viola per Orel Mangala, centrocampista belga dell'Olympique Lione. Il classe '98, protagonista col Belgio nello scorso Europeo, è corteggiato da tempo dall'Everton ma la Fiorentina sta cercando di inserirsi in extremis nell'operazione. Intanto, aggiunge Sky, proseguono i contatti per Martin Baturina, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria.

9:40 - Intanto è atteso oggi in città Matias Moreno, difensore argentino classe 2003 proveniente dal Belgrano che firmerà un contratto di cinque anni e percepirà un ingaggio da 400 mila euro a stagione. Il Belgrano, cui la Viola ha versato 5 milioni di euro, si è assicurato il 10% sull'eventuale futura rivendita

9:28 - Almeno un paio i colpi da piazzare: Pradè e Goretti vogliono assicurarsi un esterno, come richiesto da mister Palladino, ma puntano anche un centrocampista (magari in prestito) viste le voci sempre più intense che vorrebbero Amrabat via da Firenze entro domani sera. Sul centrocampista marocchino c'è il Fenerbahce. Il mercato in Turchia chiude il 13 settembre, ma la Fiorentina non può aspettare tutto questo tempo perché, nel caso di una cessione, la società deve trovare un sostituto entro la mezzanotte di domani (a meno che non arrivi uno svincolato). Poi c'è da pensare anche alla difesa, con un altro innesto che non guasterebbe.

Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva di mercato: il gong sarà alla mezzanotte di domani sera, momento entro il quale la Fiorentina dovrà concludere i suoi colpi (quantomeno quelli in entrata). E proprio i viola sono una delle società più attive in questi istanti.