LIVE FV, VIOLA ARRIVATI ALLA DACIA ARENA. LA SERIE A SI GIOCA.

16:54 - La Fiorentina è pronta a sfidare l'Udinese per questa particolarissima e surreale giornata di Serie A. Gli uomini di mister Beppe Iachini, come mostrano le Stories pubblicate sul profilo ufficiale Instagram della Fiorentina, sono appena arrivati alla Dacia Arena.

16:30 - Manca sempre meno alla sfida tra Fiorentina e Udinese. Nonostante l'allarme Coronavirus, salvo clamorose sorprese, la gara si giocherà. All'ingresso della Dacia Arena di Udine, il personale sanitario misura la temperatura a chi accede allo stadio, tra cui anche molti giornalisti.

15:16 - Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha commentato così la scelta di non fermare la Serie A ai microfoni del programma televisivo Quelli che il calcio: "Non condivido la scelta della Lega Serie A di giocare. L’emergenza sanitaria non finirà tra qualche giorno, ma solo con responsabilità di ciascuno. Potrebbero esserci conseguenze sul campionato ma il calcio poi riprenderà come e meglio di prima quando sarà finito tutto”

15:12 - Nessuno sciopero dei calciatori: almeno al momento, questa non è una possibilità. È questo quanto risulta a TMW, dopo che è circolato un comunicato con il quale l’AIC avrebbe proclamato lo stato di agitazione e il conseguente sciopero, dopo la stretta del governo e la creazione di nuove zone rosse.

14:58 - Le gare di Serie A delle 15, Milan-Genoa e Sampdoria-Hellas Verona, si giocano regolarmente.

14:22 - Caos totale in Serie A: i recuperi di oggi si giocano, ma le discussioni continuano e la posizione dei calciatori si inasprisce sempre di più. Tanto che, come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi sarebbe pronto a proclamare lo sciopero.

14:00 - Dopo il decreto del Governo, stamane il Ministro dello Sport Spadafora è tornato in pressing sui vertici del calcio per sospendere il campionato. L'Assocalciatori è totalmente favorevole, parlano chiaro gli ultimi commenti del Presidente Tommasi, e ora anche la FIGC è disponibile a fermare tutto. Non è ancora convinta però la Lega di Serie A.

13:32 - Sampdoria-Hellas Verona e Milan-Genoa scenderanno regolarmente in campo alle ore 15.00. La Lega Serie A ha infatti deciso che questo turno verrà regolarmente disputato, quindi anche il big match di questa sera tra Juventus e Inter. Alle 18.00 è prevista Udinese-Fiorentina, mentre domani il Sassuolo affronterà il Brescia. Parma e SPAL, invece, scenderanno in campo alle 13.45.

13:14 - Come riporta DAZN, il calcio d'inizio di Parma-SPAL è stato posticipato alle 13:45. Le squadre sono, inoltre, entrare in campo per il riscaldamento, a conferma del fatto che la partita si giocherà: la decisione è stata presa

13:07 - Secondo quanto filtra da DAZN, alla fine si dovrebbe giocare. Ma ancora niente di ufficiale

13:04 - La delibera ufficiale è posticipata alle 13:15

13:01 - In questo momento di attesa relativamente a quella che sarà decisione sul far giocare o meno Parma-SPAL, e di conseguenza tutto il campionato, la Fiorentina sta seguendo gli sviluppi da Udine. Tra pochi minuti la delibera ufficiale​​​​

12:38 - Parma e SPAL sono state fermate poco prima di entrare in campo. La gara di campionato, che doveva iniziare alle 12:30, è ufficialmente stata rinviata alle ore 13:00, poiché Lega Calcio e Federazione sono in contatto con il Governo che ha chiesto di valutare l'immediato stop della Serie A. A breve la decisione definitiva

12:28 - Così il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora: "Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso. Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo sia dovere del presidente della FIGC, Gravina, un supplemento di riflessione, senza attendere il primo caso di contagio, prima di assumersi questa gravosa responsabilità"