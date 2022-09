LIVE FV, ULTIMO GIORNO DI MERCATO: ZURKOWSKI RESTA. FERRARINI AL MONZA

18.32 - Gabriele Ferrarini ceduto ufficialmente al Monza.

18.30 - Tommaso Berti è ufficialmente un giocatore della Fiorentina.

17:50 - È ormai tutto fatto per il passaggio di Ferrarini al Monza. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giovane del vivaio viola passerebbe ai lombardi in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina si riserverebbe però un'opzione per controriscattare il classe 2000.

17:46 - Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista polacco, Szymon Zurkowski, resterà a Firenze

17:05 - Nastasic è già in partenza per Maiorca e firmerà un contratto con gli spagnoli di un anno con opzione per un ulteriore anno

16.30 - Il giovane Tommaso Berti è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2004 ha infatti già firmato con i viola ed è atteso a breve a Firenze.

16:04 - Date le difficoltà per arrivare a Zurkowski, l'Empoli si cautela. È in arrivo infatti il centrocampista Akpa Akpro, attualmente alla Lazio

15:03 - Nastasic, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, andrà al Maiorca. Da capire la formula: la Fiorentina fa sapere che la cessione arriverà a titolo definitivo, mentre l'entourage del giocatore parla di rescissione

14:55 - La Fiorentina in mattinata ha offerto allo Spezia Zurkowski, più il 50% sulla futura rivendita, e Nastasic per arrivare a Nikolaou che vorrebbe fare una nuova esperienza e sarebbe allettato dalla destinazione viola. Lo Spezia aveva anche chiesto un conguaglio

14:23 - Come raccolto da FirenzeViola.it, al centro sportivo "Davide Astori" è arrivato anche Szymon Zurkowski, al centro delle voci di mercato

14:00 - Secondo quanto riferito da SkySport in questi minuti, Matija Nastasic ha rescisso in questi minuti il suo contratto con la Fiorentina: adesso il centrale serbo è pronto per lui un biennale con il Maiorca.

13:56 - Preso dall'Entella il centravanti classe 2006 Maat Caprini. Il calciatore arriva in prestito con diritto. Operazione appena conclusa, fatta da Carlo Cavalleri.

13:31 - Ancora in bilico il futuro di Benassi: come scrive La Nazione, il centrocampista è sul piede di partenza. C'è il Torino, le due parti potrebbero parlare nuovamente di ciò

12:51 - Seduta di scarico verso la Juve e ultimo giorno di mercato: anche il presidente viola Rocco Commisso è presente ai campini per seguire il lavoro dei viola

12:45 - Intanto secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il ds Daniele Pradè si trova al centro sportivo da questa mattina

12:30 - Qualche tensione da registrare sull’asse di mercato Fiorentina-Empoli: i viola hanno messo nel loro mirino il terzino sinistro Fabiano Parisi, fresco di rinnovo con gli azzurri fino al 2025, tentando di inserire nell’affare oltre al suo omologo in maglia gigliata Aleksa Terzic, anche il cartellino di Szymon Zurkowski. Adesso però per il polacco il trasferimento è a fortissimo rischio: il club di Corsi ritiene Parisi incedibile, con la Fiorentina che a quel punto ha voluto interrompere il dialogo per Zurkowski.

12:28 - Secondo quanto riferisce SkySport, la Fiorentina è molto vicina a un acquisto. Si tratta del prestito con diritto di riscatto di Tommaso Berti, classe 2004 di proprietà del Cesena. Nelle ultime ore sono stati sorpassati dalla Viola, che ora è molto vicina al giocatore.

12:23 - Movimenti in difesa per la Fiorentina: in chiusura la trattativa per la cessione di Matija Nastasic al Maiorca. Per quanto riguarda l'entrata, invece, avanza la trattativa tra la squadra toscana e lo Spezia per Dimitrios Nikolaou. Lo riporta SkySport.

11:50 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza

11:47 - Riguardo a Luca Ranieri, una volta saltata la situazione con la Salernitana, il giocatore è destinato a rimanere a Firenze. A riportarlo è La Nazione

11:34 - Riccardo Sottil, uscito malconcio dalla sfida di ieri con l'Udinese, è stato visitato al centro sportivo dal dottor Pengue: i due sono usciti in macchina alla guida del medico sociale viola, viste le condizioni fisiche al momento di Sottil, apparso zoppicante

10:26 - Si lavora con l'Empoli anche per Aleksa Terzic e soprattutto Szymon Zurkowski, il quale è sempre stato fortemente cercato dagli azzurri, vogliosi di riaverlo dopo la passata stagione

10:13 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'Empoli non sembra aprire spiragli alla trattativa per Fabiano Parisi, e di certo non aiuta il fatto che la dirigenza della Fiorentina dovrebbe agire da Firenze, invece che da Milano, sede del calciomercato

10:00 - Si conclude oggi la sessione estiva del calciomercato. Alle ore 20 della giornata odierna, giovedì 1 settembre 2022, si abbasserà il sipario, con la Fiorentina che potrebbe riservare gli ultimi botti per Vincenzo Italiano. Segui la diretta di FV per l'ultimo giorno di mercato con aggiornamenti continui