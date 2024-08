LIVE FV, ULTIMO GIORNO DI MERCATO. BIANCO È UN NUOVO GIOCATORE DEL MONZA

Fonte: dai nostri inviati a Milano, Pietro Lazzerini e Niccolò Santi - cronaca testuale a cura della redazione

23:00 - Alessandro Bianco è un nuovo giocatore del Monza. L'operazione, in prestito, si è conclusa in extremis, come certifica il contratto depositato in Lega.

22:54 - il mercato in entrata della Fiorentina, a quasi un'ora dal termine, sembra, salvo clamorosi ribaltoni, concluso. I dirigenti viola si stanno muovendo però sulle uscite: una su tutte quelle di Alessandro Bianco, vicinissimo al Monza.

22:33 - Edoardo Bove ha firmato, è un nuovo giocatore della Fiorentina.

22:16 - L'operazione Bianco-Monza potrebbe sbloccarsi a breve, le parti sono vicine alla fumata bianca.

22:11 - Attendendo la firma sul contratto di Edoardo Bove, l’altro nuovo acquisto, Danilo Cataldi, è arrivato al Viola Park.

21:45 - Non è ancora ufficiale ma la Fiorentina si sta muovendo in uscita per Dimo Krastev, promesso sposo della Ternana in prestito.

21:30 - Edoardo Bove è a Firenze. Il centrocampista è appena arrivato alla stazione di Santa Maria Novella. QUI LE IMMAGINI

21:25 - Robin Gosens sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. A confermare la buona riuscita dell’operazione è il sito della Lega Serie A, indicando che il contratto dell’esterno tedesco è stato depositato.

21:00 - Alessandro Nesta vuole portare il centrocampista viola Alessandro Bianco a Monza visto che lo ha allenato già la scorsa stagione alla Reggiana. Ma al momento c'è pessimismo perché il Monza deve prima cedere Valoti e restano ormai poche ore per quest'operazione in uscita.

20:45 - Emergono nuovi dettagli sul futuro matrimonio tra Bove e Fiorentina: la formula prevede un prestito con diritto di riscatto a 10,5 mln che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze da 45 minuti.

20:10 - Orel Mangala è dientato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Everton. Il centrocampista belga, nonostante ieri la sua volontà fosse quella di vestire la maglia viola, è passato ufficialmente dal Lione al club di Liverpool che lo ha presentato via social.

19:57 - Danilo Cataldi è appena arrivato alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, pronto a legarsi alla Fiorentina. QUI LE IMMAGINI

19:37 - Edoardo Bove è partito da Roma alla volta di Firenze. A Sky ha detto: "Faccio un saluto ai tifosi della Roma. Dispiace un po' per come è andata, credo che sia io che i tifosi romanisti meritassimo un finale diverso. Ma sono felice per quello che arriverà e sono fiducioso, ringrazio i tifosi perché mi hanno dimostrato grande affetto".

19:00 - Davide Faraoni potrebbe lasciare il Verona per passare alla Lazio. Gialloblù e biancocelesti starebbero lavorando ad uno scambio che potrebbe portare in Veneto uno tra Basic e Akpa Akpro.

18:42 - Dopo essere stato proposto alla Fiorentina, adesso Ivan Perisic è vicino al Monza. Per la chiusura della trattativa manca solo l'ok dell'ex esterno sinistro dell'Inter. QUI la notizia.

18:39 - L'ex difensore della Fiorentina Matija Nastasic ha ufficialmente lasciato il Maiorca per accasarsi al Leganes. Il calciatore serbo ha firmato un contratto fino al 2026 con il club biancoblu. LEGGI QUI.

18:25 - Arrivano dettagli ulteriori sulla formula d'acquisto di Gosens: dopo il prestito oneroso il riscatto di 7 milioni diventa obbligo al 50% delle presenze. LEGGI QUI

18:20 - Mike Kayode resta alla Fiorentina. L'offerta del Brentford, uno dei club che aveva fatto una proposta concreta, non soddisfaceva la Fiorentina che avrebbe valutato la cessione ad una cifra più alta dei 20 milioni offerti. Non essendoci stato nessun rilancio Kayode resta dunque un giocatore della Fiorentina. LEGGI QUI

18:07 - Tra gli esuberi in casa Fiorentina c'è Oliver Christensen. Il portiere danese era stato proposto alla Sampdoria che poi ha deciso di puntare su Radu.

17:36 - L'ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto, direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano, ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare il mercato e l'inizio di stagione del club gigliato. Clicca QUI per l'intervento completo.

17:27 - Gino Infantino potrebbe passare in prestito secco al Cosenza. L'argentino in Calabria giocherà in Serie B.

17:10 - Alessandro Bianco è sempre più vicino al Monza. Il centrocampista classe 2002 potrebbe lasciare Firenze per la Brianza in prestito secco.

16:41 - Accordo trovato per Robin Gosens. L'ex esterno sinistro di Atalanta e Inter vicino a diventare il terzo acquisto gigliato nel giro di poche ore.

16:28 - Edoardo Bove sarà un nuovo centrocampista della Fiorentina. Tutto fatto tra viola e giallorossi per un prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 10 milioni.

16:21 - La Fiorentina, tramite i propri canali ufficiali ha ufficializzato l'acquisto di Matias Moreno. L'argentino è ufficialmente un nuovo difensore gigliato.

16:19 - Direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano l'ex portiere Stefano Sorrentino è intervenuto a Radio FirenzeViola. Clicca QUI per l'intervento completo.

15.55 - La Fiorentina non molla Robin Gosens. Come riporta Sky Sport, il laterale in uscita dall'Union Berlino si avvicina a piccoli passi al club viola: le parti stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze e alla eventuale qualificazione europea della squadra di Palladino. Mancano poche ore alla fine del mercato ma la trattativa è ripartita a gonfie vele e si tratta sull'ingaggio per cui ballano ancora 200mila euro.

15:41 - La Lazio è pronta all'affondo per il centrocampista del Wolfsburg, obiettivo di mercato anche della Fiorentina nelle scorse settimane di mercato, Aster Vrackx. I capitolini, secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sarebbero pronti ad offrigli un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029.

15:33 - Antonin Barak sempre più lontano dalla Fiorentina: secondo quanto riportato da SkySport, il centrocampista ceco è tornato nel mirino del Cagliari, che potrebbe chiudere nelle ultime ore del mercato l'operazione

15:20 - Si continua a trattare per Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 in uscita dalla Roma e oggetto del desiderio della Fiorentina e di Palladino. Pradè e i suoi stanno continuando a trattare con Roma e entourage del calciatore per chiudere l'affare

14:50 - Estratti intanto i gironi della Fiorentina in Conference League. CLICCA QUI per i dettagli

14:19 - Nessuna sosta per la Fiorentina sul mercato: è caccia al centrocampista e adesso si punta a Edoardo Bove, centrocampista seguito anche dall'Eintracht Francoforte ma che vorrebbe rimanere in Italia.

14:12 - Come riportato in diretta su Radio FirenzeViola, la Fiorentina non molla la pista su Ruben Vargas.

13:55 - Il Monza sta definendo la cessione di Valoti (in direzione Samp) e per rimpiazzarlo il club di Galliani guarda in casa viola. Secondo FirenzeViola.it, Alessandro Bianco può andare in prestito secco al Monza

13:30 - Filtrano le cifre dell'affare Cataldi: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni

13:20 - Trovano conferme le voci su Danilo Cataldi: in questo momento le parti sono molte vicine e si va verso la chiusura.

13:10 - I viola stanno cercando di prendere dalla Lazio Danilo Cataldi. La società sta spingendo forte per trovare un'intesa con il calciatore in uscita dal club bianco celeste. L'operazione si potrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto e tra i club filtra ottimismo.

13:00 - Secondo quanto riportato da SkySport, Sofyan Amrabat sarebbe in partenza verso la Turchia, ad aspettarlo c'è il Fenerbahce.

12:30 - Alessandro Bianco, titolare finora solo nella gara d'andata di Conference League, potrebbe essere uno dei nomi in uscita: il centrocampista classe 2002 vuole scongiurare un'altra annata da comprimario, per questo - secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it - si sono avviati da poco contatti tra il suo entourage e il Monza.

12:00 - Michael Folorunsho è in uscita dal Napoli. La Lazio e la Fiorentina sono interessate al giocatore che il club partenopeo lascerà partire solo per un'offerta che riterranno congrua. Tra gli ex viola, Arthur è vicino ad essere un nuovo giocatore del Napoli.

11:35 - La Fiorentina è al lavoro incessantemente per chiudere il suo mercato con 2-3 acquisti. Oltre alla ricerca di un esterno, un centrocampista e un difensore, però, il club viola continua a valutare anche il possibile inserimento di un vice Kean, per il quale ieri avrebbe fatto un sondaggio col Monza relativo a Milan Djuric: come appreso da FV, i dirigenti di Commisso hanno tastato il terreno per l'attaccante tramite il suo procuratore, ma i brianzoli hanno fermato tutto sul nascere poiché non intenzionati a cedere ora il giocatore.

11:18 - Christian Kouame ha deciso di rifiutare la corte dell'Olympiacos. È quanto riporta Tuttosport, nelle sue pagine odierne, scrivendo che per l'ivoriano si era fatta avanti la società greca che aveva strappato alla Fiorentina l'ultima Conference League. L'ex Genoa però ha detto no di fronte alle avance del club di Atene, andando sempre più in direzione permanenza nella rosa di Palladino (a meno di ulteriori stravolgimenti da qui alla fine del mercato), con un rinnovo di contratto in procinto di arrivare.

10:40 - Attraverso i propri canali ufficiali, la UEFA ha ufficializzato le sei fasce del sorteggio di Conference League, che andrà in scena alle 14:30 dal Grimaldi Forum di Montecarlo. Le 36 squadre sono state suddivise come già reso noto da FirenzeViola.it, e dunque con la Fiorentina in prima fascia assieme a Chelsea, Copenaghen, Gent, LASK e Betis Siviglia. Ricordiamo che anche una di queste squadre verrà affrontata dai viola, poiché ogni club disputerà in tutto sei gare (tre in casa e tre fuori), pescando un'avversaria da ogni fascia del sorteggio.

10:25 - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Reggiana ha comunicato di aver acquistato in prestito Lorenzo Lucchesi. Il difensore, di proprietà viola, era stato preso in prestito in questa sessione di mercato dal Venezia ma adesso si unirà alla squadra di Reggio Emilia. Questo il comunicato del club:

"AC Reggiana comunica di avere raggiunto l’accordo con il Venezia FC per l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore classe 2003 Lorenzo Lucchesi. Il calciatore, di proprietà dell’ACF Fiorentina, vestirà in prestito la maglia della Società granata fino al 30 giugno 2025".

10:20 - Oltre ai consueti commenti post partita, sui quotidiani di oggi trova spazio inevitabilmente anche il mercato, giunto al suo ultimo giorno. La Nazione riparte scrivendo dell'imminente cessione di Sofyan Amrabat, per il quale - come anticipato ieri sera dalla nostra redazione - la Fiorentina ha ricevuto un'offerta da 2 milioni di prestito più 13 di obbligo di riscatto da parte del Fenerbahce, operazione destinata ad andare in porto. Chiusa invece la questione Mangala, in entrata il quotidiano precisa come i viola continuino a spingere per Martin Baturina: le parti non sono ancora vicine ma i contatti sono andati avanti finora.

A centrocampo restano vive poi le candidature di Folorunsho e Bove, mentre per la fascia sinistra può tornare alla carica il nome di Robin Gosens, gradito eccome da Palladino.

10:15 - È Nayef Aguerd l'ultimo nome a cui sta lavorando la Fiorentina per rinforzarsi in difesa. La notizia trova conferme anche da parte di FirenzeViola.it, col marocchino che è stato richiesto dai viola in prestito al West Ham. Oltre al difensore però, i dirigenti di Commisso stanno lavorando anche all'acquisto di un esterno sinistro.

Proprio su questo fronte, dopo l'interesse dei giorni scorsi, Robin Gosens torna una pista sondata dalla Fiorentina, al lavoro in questi minuti anche sul profilo del tedesco. Infine, confermata la trattativa in corso per Ruben Vargas, rientrato nel mirino dei viola dopo il lungo forcing effettuato a gennaio.

10:10 - Anche il Corriere dello Sport-Stadio conferma i continui contatti tra la Fiorentina e la Dinamo Zagabria per arrivare a Martin Baturina, talentuoso fantasista croato. La distanza tra i club è ancora tangibile, vista la richiesta di 20 milioni, ma se i viola riuscissero nell'operazione farebbero un grande acquisto. Restando al centrocampo, detto dei colloqui mai conclusi per Folorunsho e Bove, la Fiorentina ha riparlato con la Lazio anche della situazione di Danilo Cataldi e con l'Udinese per quanto riguarda Sandi Lovric, cercato da tempo in questa sessione di mercato che si concluderà stasera.

Ultimo giorno di mercato. Ultime ore, per la precisione fino a mezzanotte, per mettere a segno operazioni in entrata. La Fiorentina, dopo la soffertissima qualificazione in Conference League ai danni della Puskas Akademia, cercherà di chiudere da qui a stasera altri 2-3 acquisti, per la precisione un esterno sinistro, un difensore centrale e un centrocampista. Come sempre, FirenzeViola.it vi riporterà ogni notizia che riguarda l'attività dell'area mercato viola, oltre che i consueti aggiornamenti su tutto il resto (dalle 14 c'è anche il sorteggio della fase principale della Conference League).