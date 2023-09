LIVE FV, ULTIMO GIORNO DI MERCATO: AMRABAT OUT, M. LOPEZ IN. LE ULTIME TRA MILANO E VIOLA PARK

FirenzeViola.it

16.35 - L'ex viola Matija Nastasic torna ufficialmente al Maiorca

16.22 - Giuseppe Magalini, ds del Catanzaro, è stato intervistato da Radio FirenzeViola nella sede delle trattative a Milano in questo ultimo giorno di mercato: "Avete un centro sportivo invidiato in tutta Europa, la sensazione è quella di un club che punta in alto con un lavoro certosino della società"

16.08 - Quanto agli esuberi, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it è saltato Benassi al Como, Frison è stato svincolato, per Dalle Mura è arrivato il sondaggio del Pisa e Agostinelli è vicino al Cosenza

15.51 - Maxime Lopez, conosciamo meglio il profilo del prossimo centrocampista Viola. Clicca qui per la notizia.

15.20 - Amrabat ha lasciato il Viola Park. Si è praticamente conclusa l'avventura del centrocampista marocchino con la Fiorentina, pronto a diventare un nuovo giocatore del Manchester United, ha lasciato il Viola Park in quella che probabilmente è stata la sua ultima comparsata nel centro sportivo viola. CLICCA QUI per il video

15.02 - Intanto è stato estratto il Girone di Conference League della Fiorentina. La squadra viola sarà nel Girone F con Ferencvaros, Genk e Cukaricki.

14.50 - Le cifre di Amrabat. Finalmente la Fiorentina dirà addio a Sofyan Amrabat. La grande telenovela del calciomercato estivo è giunta al termine con il centrocampista marocchino che saluta Firenze ed è pronto a trasferirsi a Manchester. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, le cifre dell'affare saranno 10 milioni per il prestito oneroso con 20 milioni più 5 di bonus per il diritto di riscatto che i Red Devils potranno esercitare alla fine della prossima stagione.

14.28 - La Fiorentina è pronta ad accogliere Maxime Lopez nella propria rosa al posto di Amrabat. Come raccolto da Firenzeviola.it, le cifre dell'operazione con il Sassuolo prevedono 1 milione per il prestito oneroso e 9 milioni di diritto di riscatto. A questo punto si aspettano solo visite mediche e firme sul nuovo contratto con la Fiorentina.

13.50 - In questo momento è molto improbabile vedere Arthur Theate con la maglia della Fiorentina. La trattativa, che ieri sembrava poter essere ben avviata, si è interrotta bruscamente oggi e a poche ore dalla fine del mercato è molto difficile che possa riaprirsi. La società viola però continua a lavorare per capire se riuscirà comunque a portare un nuovo difensore alla corte di Vincenzo Italiano: la pista per la difesa non è chiusa anche se con tutta probabilità non sarà il difensore del Rennes ad arrivare a Firenze.

13. 35 - Lucas Martinez Quarta è destinato a restare con la maglia della Fiorentina addosso anche questa stagione. Il difensore argentino non partirà anche perché il Betis di Siviglia non ha intenzione di affondare il colpo. CLICCA QUI per la notizia

13 - Amrabat out, Maxime Lopez in, ci siamo. È tutto apparecchiato insomma: la Fiorentina saluta Amrabat e si prepara ad accogliere il centrocampista del Sassuolo. CLICCA QUI per la notizia

12.50 - Sofyan Amrabat è il grande protagonista di questi ultimi giorni di mercato per la Fiorentina e oggi saprà quale sarà il suo futuro, con l'operazione con il Manchester United che prosegue per il prestito con diritto di riscatto. Il calciatore intanto si è presentato ai cancelli del Viola Park in attesa di capire come finirà questa frenetica giornata. CLICCA QUI PER IL VIDEO

12.35 - Non c'è ancora accordo tra la Fiorentina e il Manchester United per il passaggio di Sofyan Amrabat in Premier League. Come raccolto da Firenzeviola.it, si tratta sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione totale da circa 30 milioni, il problema però è la cifra del prestito oneroso. Lo United fin qui non si è spinto oltre i 2 milioni da versare subito alla Fiorentina, che da parte sua però ne vorrebbe 10. Fulham per ora defilato. CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI

12.10 - Dopo essere stato accostato in estate a Fiorentina (mai vicina al giocatore), Lazio e Genoa, Leonardo Bonucci ha scelto la Germania. L'ex Juventus è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Union Berlino. A comunicarlo è stata la società bianconera tramite i propri canali ufficiali.

11:45 - Mehdi Bourabia, ci siamo per il suo trasferimento al Frosinone. Trovato l'accordo tra le parti per il centrocampista classe 1991, che si trasferisce dunque al Frosinone in queste ultimissime ore di mercato. Bourabia lascia lo Spezia a titolo gratuito, con lo stesso Frosinone che coprirà l'intero l'ingaggio.

11:38 - Un campione d'Italia vola in Lussemburgo: Karim Zedadka lascia il Napoli. L'esterno cresciuto nella Primavera di anni 23 è ufficialmente un nuovo giocatore del Football Club Swift Hesper, società lussemburghese con sede nella città di Hesperange che milita nel massimo campionato locale.

11:30 - Rinforzo in prospettiva per la Juventus. La società bianconera accoglie Patryk Mazur, centrocampista classe 2007 che arriva a titolo definitivo dallo Stal Rzeszow. L'acquisto è ufficiale, il contratto è stato già depositato, come annunciato dalla Lega Serie A. Mazur è uno dei migliori talenti del calcio polacco, perno dell'Under 17. La Vecchia Signora ci ha lavorato negli ultimi giorni e ha chiuso in tempi brevi l'operazione. E Mazur ora è bianconero.

11:26 - L'Inter ha scelto il centrocampista per completare il reparto di mister Simone Inzaghi. Si tratta di Davy Klaassen, olandese classe 1993 dell'Ajax, per il quale c'è stata l'accelerata decisiva nelle ultimissime ore. Klaassen è già arrivato a Milano per sostenere l'iter di visite mediche e le firme ufficiali col club nerazzurro, che è pronto a far sottoscrivere al calciatore un contratto da un anno con opzione per un'altra stagione.

11:22 - Il Frosinone ha trovato l'accordo con il Real Madrid per il prestito di Reinier. Il classe 2002 vestirà la maglia gialloblù fino a giugno 2024

11:10 - Messo fuori rosa dalla Juventus, il difensore classe '87 - pur avendo un altro anno di contratto col club bianconero - si trasferisce dunque in Germania a zero e a titolo definitivo, con ingaggio pagato in parte dalla Juve e in parte dall'Union Berlino. Bonucci ha vestito la maglia della Juventus per 12 stagioni, collezionando con la maglia bianconera oltre 500 presenze ufficiali.

11:05 - Si raffredda la pista che vede il difensore del Betis Siviglia Luiz Felipe in uscita con destinazione Arabia: infatti il centrale si sta allenando regolarmente con i biancoverdi. Senza l'addio di Luiz Felipe, si complica anche l'operazione Martinez Quarta, dato che il club spagnolo affonderà solo in caso di cessione del brasiliano. L'ultimo giorno di mercato può comunque regalare sorprese e colpi di scena.

11:02 - E' arrivato in questi minuti al Viola Park a bordo della sua auto il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Il dirigente viola condurrà probabilmente le ultime operazioni di mercato da Firenze, senza salire a Milano.

10:35 - La Fiorentina lavora alacremente per individuare il prima possibile un nuovo centrocampista da regalare Italiano, in attesa della cessione di Sofyan Amrabat: il nome di Diego Demme resta ancora da monitorare (per quanto i viola abbiano raffreddato la pista) ma qualora il mediano del Napoli non dovesse arrivare - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - non è escluso che la Fiorentina possa tornare su un obiettivo di inizio mercato, ovvero Maxime Lopez del Sassuolo.

10:15 - Non è ancora vicina alla conclusione la telenovela Sofyan Amrabat. Secondo le ultime informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, stanotte il Manchester United ha effettuato un rilancio, trovando però ancora il muro viola: la Fiorentina ha rifiutato anche l ultima proposta dei Red Devils. Non è finita qua però. Il centrocampista marocchino in queste battute conclusive di mercato spinge per andare e i due club continuano a trattare sulla base del prestito con diritto di riscatto per un affare complessivo da 30 milioni di euro. Si attende adesso un altro rilancio da parte del Manchester United.

09:58 - Proseguono i lavori in casa Fiorentina sul doppio fronte belga, Theate-Vranckx. Nelle ultime ore - scrive oggi La Nazione - la trattativa per il difensore è stata approfondita. Anche la trattativa tra Martinez Quarta e il Betis Siviglia è ben avviata e l'addio dell'argentino potrebbe portare all'arrivo di Theate. In uscita invece Jovic ha estimatori in Turchia, Grecia e Serbia, con una chance eventuale anche per Kokorin.

09:55- L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul calciomercato della Fiorentina. L'ultimo giorno di mercato è sempre quello più frenetico e affascinante. Stasera alle ore 20 si chiuderà il mercato italiano. Nella tarda serata si è infiammato il mercato intorno ad Amrabat. Alla Fiorentina è arrivata una proposta di circa 30 milioni dal Fulham, mentre il calciatore sembrava già in parola con il Manchester.

Oggi, 1° settembre, alle ore 20 si concluderà la sessione estiva di calciomercato. La Fiorentina resta più che mai attiva e, dopo il successo di ieri, dovrà sistemare le ultime operazioni, sia in uscita che in entrata. FirenzeViola.it vi accompagnerà in questo ultimo frenetico giorno di mercato con continui aggiornamenti e la diretta radio sul sito. Di seguito tutti gli aggiornamenti del calciomercato, viola e non solo.