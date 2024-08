LIVE FV, ULTIMO GIORNO DI MERCATO. AGUERD, VARGAS, GOSENS: VIOLA IN PRESSING PER TRE ACQUISTI

Fonte: dai nostri inviati a Milano, Pietro Lazzerini e Niccolò Santi - cronaca testuale a cura della redazione

10:40 - Attraverso i propri canali ufficiali, la UEFA ha ufficializzato le sei fasce del sorteggio di Conference League, che andrà in scena alle 14:30 dal Grimaldi Forum di Montecarlo. Le 36 squadre sono state suddivise come già reso noto da FirenzeViola.it, e dunque con la Fiorentina in prima fascia assieme a Chelsea, Copenaghen, Gent, LASK e Betis Siviglia. Ricordiamo che anche una di queste squadre verrà affrontata dai viola, poiché ogni club disputerà in tutto sei gare (tre in casa e tre fuori), pescando un'avversaria da ogni fascia del sorteggio.

10:25 - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Reggiana ha comunicato di aver acquistato in prestito Lorenzo Lucchesi. Il difensore, di proprietà viola, era stato preso in prestito in questa sessione di mercato dal Venezia ma adesso si unirà alla squadra di Reggio Emilia. Questo il comunicato del club:

"AC Reggiana comunica di avere raggiunto l’accordo con il Venezia FC per l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore classe 2003 Lorenzo Lucchesi. Il calciatore, di proprietà dell’ACF Fiorentina, vestirà in prestito la maglia della Società granata fino al 30 giugno 2025".

10:20 - Oltre ai consueti commenti post partita, sui quotidiani di oggi trova spazio inevitabilmente anche il mercato, giunto al suo ultimo giorno. La Nazione riparte scrivendo dell'imminente cessione di Sofyan Amrabat, per il quale - come anticipato ieri sera dalla nostra redazione - la Fiorentina ha ricevuto un'offerta da 2 milioni di prestito più 13 di obbligo di riscatto da parte del Fenerbahce, operazione destinata ad andare in porto. Chiusa invece la questione Mangala, in entrata il quotidiano precisa come i viola continuino a spingere per Martin Baturina: le parti non sono ancora vicine ma i contatti sono andati avanti finora.

A centrocampo restano vive poi le candidature di Folorunsho e Bove, mentre per la fascia sinistra può tornare alla carica il nome di Robin Gosens, gradito eccome da Palladino.

10:15 - È Nayef Aguerd l'ultimo nome a cui sta lavorando la Fiorentina per rinforzarsi in difesa. La notizia trova conferme anche da parte di FirenzeViola.it, col marocchino che è stato richiesto dai viola in prestito al West Ham. Oltre al difensore però, i dirigenti di Commisso stanno lavorando anche all'acquisto di un esterno sinistro.

Proprio su questo fronte, dopo l'interesse dei giorni scorsi, Robin Gosens torna una pista sondata dalla Fiorentina, al lavoro in questi minuti anche sul profilo del tedesco. Infine, confermata la trattativa in corso per Ruben Vargas, rientrato nel mirino dei viola dopo il lungo forcing effettuato a gennaio.

10:10 - Anche il Corriere dello Sport-Stadio conferma i continui contatti tra la Fiorentina e la Dinamo Zagabria per arrivare a Martin Baturina, talentuoso fantasista croato. La distanza tra i club è ancora tangibile, vista la richiesta di 20 milioni, ma se i viola riuscissero nell'operazione farebbero un grande acquisto. Restando al centrocampo, detto dei colloqui mai conclusi per Folorunsho e Bove, la Fiorentina ha riparlato con la Lazio anche della situazione di Danilo Cataldi e con l'Udinese per quanto riguarda Sandi Lovric, cercato da tempo in questa sessione di mercato che si concluderà stasera.

Ultimo giorno di mercato. Ultime ore, per la precisione fino a mezzanotte, per mettere a segno operazioni in entrata. La Fiorentina, dopo la soffertissima qualificazione in Conference League ai danni della Puskas Akademia, cercherà di chiudere da qui a stasera altri 2-3 acquisti, per la precisione un esterno sinistro, un difensore centrale e un centrocampista. Come sempre, FirenzeViola.it vi riporterà ogni notizia che riguarda l'attività dell'area mercato viola, oltre che i consueti aggiornamenti su tutto il resto (dalle 14 c'è anche il sorteggio della fase principale della Conference League).