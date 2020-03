LIVE FV, UDINESE-FIORENTINA 0-0: PALO DI MILENKOVIC

45' - Mentre Duncan si rialza ma è ancora molto dolorante, viene assegnato 1 minuto di recupero.

43' - Botta al ginocchio per Duncan che resta a terra. Gioco fermo e apprensione per le condizioni del centrocampista viola.

42' - Destro a giro dalla distanza di Chiesa, che però spara alto sopra la porta. Quattro tiri in tre minuti per la Fiorentina però.

41' - Ancora pericolosa la Fiorentina con un tiro di Castrovilli ribattuto da Troost-Ekong.

41' - Palo di MIlenkovic! Girata al volo dopo un batti e ribatti: il pallone si stampa sul legno incredibilmente! Che conclusione del serbo.

38' - Duncan! Primo tiro in porta della Fiorentina, con il centrocampista liberato al limite dell'area destro da Chiesa. Duncan apre il piattone ma la conclusione è centrale e facile preda di Musso.

37' - Fa molta fatica a prendere ritmo la Fiorentina, il cui gioco fin qui stenta a latitare.

35' - Sema pericoloso con un cross che attraversa tutta l'area senza che nessuno riesca a colpire il pallone.

34' - Fiorentina che in questa fase di gioco appare piuttosto confusa. Dopo un buon inizio, gli uomini di Iachini stanno perdendo un po' la bussola.

31' - Strano pallonetto di Nuytinck che rischia di impensierire Dragowski. Il pallone comunque termina fuori, ma l'Udinese sta mettendo in grossa difficoltà i viola.

30' - Okaka! Errore sotto porta di testa dell'attaccante, che aveva preso il tempo a Caceres. Palla alta di pochissimo, ma che occasione per l'Udinese!

28' - Provvidenziale intervento in spaccata sempre di Caceres, che intercetta un passaggio in area per Okaka che sarebbe stato tutto solo davanti a Dragowski.

27' - Ottimo anche un anticipo di Caceres che evita il contropiede avversario dopo un cross di Chiesa ancora letto non perfettamente da Vlahovic.

26' - Bella diagonale di Lirola che di testa allontana un pericoloso cross dalla destra.

24' - Mandragora tenta ancora un sinistro, questa volta da fuori area e questa volta con una brutta conclusione. Palla direttamente sul fondo.

22' - Grande chiusura di Sema su Lirola, ben imbeccato da Chiesa con un passaggio forse leggermente corto.

21' - Pericoloso cross di Chiesa che non riesce però a pescare Vlahovic. In precedenza il contatto non è stato valutato da rigore.

20' - Chiede un rigore la Firoentina! Schema da punizione con Badelj che prova a servire Chiesa dietro la barriera. Il 25 viola cade a terra dopo una trattenuta, ma l'arbitro sorvola. Primo materiale per il VAR.

18' - Giallo per Nestorovski, entrato malissimo su Badelj al limite dell'area. Intervento da arancione dell'attaccante bianconero.

17' - Serie di batti e ribatti da una parte all'altra. In questa fase di gioco sta giocando meglio l'Udinese però.

15' - Mandragora! Duncan perde palla in uscita e Nestorovski allarga in area per il centrocampista bianconero. Mandragora prende la mira e scarica un sinistro potente, che esce di un soffio. Brivido per Dragowski!

14' - Partita che ha già assunto ritmi piuttosto bassi. E la cosa favorisce l'Udinese, che sta mettendo in campo la solita presenza fisica.

10' - Nestorovski si libera sulla sinistra ma viene fermato dalla posizione di fuorigioco.

9' - Esterno della rete di Lirola! Bell'azione sull'asse Badelj-Duncan che libera lo spagnolo in area: il cross di Lirola viene deviato e finisce sull'esterno della rete. Buona trama della squadra di Iachini.

7' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo un cross di De Paul attraversa tutta l'area prima di essere allontanato dalla difesa gigliata.

6' - Pezzella mette in corner un cross dalla destra di Strygen Larsen.

5' - Lancio lungo di Troost-Ekong per Nestorovski che mette un po' in difficoltà Dragowski nell'uscita. Il portiere fa suo il pallone nonostante il fallo dell'attaccante bianconero.

3' - Fase di studio della partita in questo inizio, con le squadre che probabilmente stanno prendendo le misure di una partita particolare. Fiorentina che comunque sta tenendo il pallino del gioco.

0' - VIA! Si parte alla Dacia Arena! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in completo azzurro.

17.57 - Ecco che le due squadre entrano in campo nel silenzio della Dacia Arena. Guida la truppa l'arbitro Fabbri.

17.55 - Squadre nel tunnel degli spogliatoi, pronte ad entrare in campo per dare il via alla sfida.

Sta succedendo di tutto in Serie A. Partite rinviate, poi giocate. Il Coronavirus ha messo in ginocchio l'intera Italia ma almeno per adesso il massimo campionato italiano va avanti. Dalle ore 18 Udinese e Fiorentina si daranno battaglia in una Dacia Arena deserta, teatro di una partita che si prospetta surreale. Per la Fiorentina però c'è poco da scherzare: i risultati del pomeriggio hanno messo di nuovo pressione alla squadra di Iachini che contro l'Udinese cerca punti fondamentali per il resto del campionato. FirenzeViola.it racconterà come di consueto ogni emozione: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della gara:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Chiesa.