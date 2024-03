LIVE FV, TORINO-FIORENTINA 0-0: CI PROVA NICO

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

25' - PRIMA OCCASIONE VIOLA! Biraghi crossa al centro, Nico prova la girata di testa ma la traiettoria non è giusta.

21' - Il Torino attacca e cerca di colpire. Ricci crossa al centro per Sanabria ma Kayode gli chiude lo specchio della porta e l'attaccante manda fuori.

19' - CONTROLLO AL VAR! Il Torino reclama un tocco di mano di Belotti in area ma il braccio è attaccato al corpo, si può continuare a giocare.

18' -PARATA TERRACCIANO! Nuova occasione, con un tiro di Vlasic che il portiere manda in corner.

17' - OCCASIONE TORINO! Zapata trova un varco e si fa largo bruciando Arthur poi tira ma la traiettoria è fuori.

16' - Dal lancio lungo di Terracciano, Djiji manda fuori e permette alla Viola di avanzare dalle parti di Sottil ma c'è solo una rimessa per il Torino.

15' - La Fiorentina ora amministra palla nella propria metà campo.

13' - Vlasic riesce ad andare al tiro, pericoloso, ma c'è un fallo di Masina.

12' - Ilic molto dolorante al ginocchio perché è stata interessata la rotula.

9' - Cambio per il Torino: entra Ricci al posto di Ilic che esce zoppicando. Va a consolarlo anche l'ex compagno di squadra Faraoni.

8' - Nella stessa azione si infortuna Ilic, toccato duro da Biraghi in uno scontro di gioco. Il giocatore chiede il cambio!

7' - PRIMO CARTELLINO! Bellanova scappa via e Ranieri lo ferma in scivolata. Giallo per lui!

4' - Primo angolo viola con Djidji che preferisce spazzare via di fronte ad un pericoloso inserimento di Beltran. Ma dallo sviluppo non succede nulla.

3' - Rientra in campo Arthur, fischi per Belotti ogni volta che tocca palla

1' - Pronti via, scontro di gioco tra Arthur e Linetty in cui ha la peggio il brasiliano che resta a terra: devono entrare i medici. Si scaldano gli altri mediani in panchina, ma il gioco riparte.

1' - Partita al via! Vai Fiorentina! La squadra viola attacca da destra a sinistra

20.38 - Alla lettura delle formazioni il pubblico ha fischiato quando è stato annunciato il nome di Belotti.

Alle 20:45 Torino e Fiorentina scendono in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A. Occasione per i granata di rifarsi sotto nella corsa all'Europa e per i viola di dare continuità dopo lo scontro diretto vinto contro la Lazio. Firenzeviola vi offre la diretta testuale della partita, con la cronaca a cura di Luciana Magistrato. Di seguito le formazioni ufficiali schierate da Juric e Italiano con il tecnico viola che dopo 141 gare schiera la stessa formazione per due volte consecutive:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty, Ilic, Masina; Zapata, Sanabria. A disposizione: Gemello, Popa, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Ricci, Gineitis, Savva. All.: Ivan Juric

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Dodo, Lopez, Ikone, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak. All.: Vincenzo Italiano