LIVE FV, SEGUI LA GIORNATA AL VIOLA PARK!

Fonte: Dai nostri inviati - A. Giannattasio e A. Di Nardo

16.05 - Squadra a raccolta sotto la tribuna: il cuore caldo del tifo viola scalda i giocatori in vista della partita contro la Juventus.

16.03 - Termina la partitella. Applausi e tanto entusiasmo al Viola Park. Nel post-partitella Dodò abbraccia tutti i compagni.

15.50 - La scena la ruba per qualche secondo Dodò: il brasiliano, out da più di un mese dopo l'infortunio al ginocchio, è entrato in campo per assistere accanto ad Italiano ad una parte dell'allenamento dei compagni ed è stato salutato dagli scrocianti applausi dei presenti.

15.45 - Lo stadio Curva Fiesole esplode per il gol di Nzola: i quasi duemila spettatori presenti festeggiano la rete in allenamento dell'angolano come fosse un gol in partite ufficiali.

15.43 - Si è scaldato Riccardo Sottil: due gol nel giro di un paio di minuti per l'esterno viola.

15.41 - Applausi per Maxime Lopez: il francese chiude una bella azione manovrata e su assist di Barak trasforma al volo superando Christensen.

15.39 - Anche Sottil in affanno sotto porta. L'esterno viola ha mostrato il consueto spunto palla al piede e l'altrettanta consueta poca freddezza sotto porta.

15.32 - Due buone occasioni per Nzola nella partitella. L'angolano non è riuscito a centrare il bersaglio grosso, ma il pubblico del Viola Park continua ad incitarlo

15.26 - Continua la partitella a campo ridotto con qualche cambio di formazione. A segno anche Brekalo e Beltran.

15.22 - Bella parata di Christensen, che si distende su un diagonale mancino di Barak e devia sul fondo.

15.19 - Subito in grande spolvero Beltran, che segna il primo gol della partitella.

15.15 - Sta per cominciare una partitella a campo ridotto: da una parte, casacche rosa, Christensen Comuzzo, Ranieri, Parisi, Amatucci, Duncan, Sottil, Infantino, Nzola; dall'altra Vannucchi, Pierozzi, Mina, Mandragora, Maxime Lopez, Barak, Kouamé, Beltran, Brekalo. In mezzo al campo, casacca bianca, Bonaventura, giocatore part-time per entrambe le squadre.

15.13 - Cori contro Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, i due ex che domenica torneranno al Franchi.

15.10 - Viola Park già in clima Fiorentina-Juventus: tanti cori contro i bianconeri (CLICCA QUI PER IL VIDEO).

15.06 - Squadra divisa in tre gruppi: al centro dell'area lavorano i portieri col preparatore Savorani, il restante gruppo-squadra è diviso in due e sta svolgendo un torello di riscaldamento.

15.05 - Tanti come detto gli spettatori presenti, ma ancora tanti fuori dal complesso. Code all'entrata, per un colpo d'occhio che potrebbe quindi essere superiore tra poco.

15.01 - Tutti presenti: a disposizione di Vincenzo Italiano la rosa completa (salvo i lungodegenti Dodò e Castrovilli). In gruppo anche Yerry Mina.

14.58 - Squadra in campo, accolta da cori e qualche fumogeno. Clima elettrico per essere una seduta di allenamento del giovedì. Al Viola Park si respira già aria di Fiorentina-Juventus.

Giornata di festa in casa Fiorentina: il Viola Park apre ai tifosi per il primo allenamento a porte aperte nella nuova struttura. Tanto entusiasmo e più di 1500 tifosi presenti per la seduta odierna che si terrà nello stadio Curva Fiesole.