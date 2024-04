LIVE FV, SALERNITANA-FIORENTINA 0-0: PRIMO GIALLO PER LOPEZ

Fonte: Diretta testuale a cura di Andrea Giannattasio

18' - Grande giocata di Basic su Lopez che atterra la mezzala granata: giallo sacrosanto per il francese

15' - Poco ritmo in questi primi quindici minuti di gioco: la gara dell'Arechi sembra una sfida priva di stimoli per entrambe le squdre...

11' - Primo tiro in porta viola, lo fa Ikoné: azione del francese che dalla destra si accentra e prova la conclusione che però è debole e centrale

10' - Fuorigioco fischiato a Tchaouna che si era involato in contropiede sulla sinistra: valutazione corretta

8' - Si fa vedere la Viola con Parisi che va al cross dalla sinistra: para Ochoa a terra

6' - Duello sulla fascia sinistra tra Sottil e Pierozzi: lo vince il terzino di scuola Fiorentina

5' - Fasi di studio nella partita, con la Fiorentina che rispetto alla gara di Conference League di giovedì ha cambiato ben nove elementi in partenza

2' - Si fa vedere subito Castrovilli, abile a duettare sulla trequarti con Lopez. Occhi puntati sulla prova del talento pugliese, che non giocava in Serie A dall'ultima gara dello scorso campionato...

1' - Inizia la partita! La Fiorentina in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna d'onore

0' - Squadre in campo: Salernitana con maglia granata, pantaloni neri e calzettoni granata, Fiorentina con il competo bianco da trasferta. Viene osservato 1' di silenzio in memoria di Mattia Giani, il 25 calciatore del Castelfiorentino morto in settimana per infarto

Orfana di ben cinque pezzi da novanta rimasti a Firenze (Gonzalez, Belotti, Beltran, Bonaventura e Nzola), questo pomeriggio la Fiorentina affronta all'Arechi la Salernitana nel match valido per la 33a giornata del campionato di Serie A. I viola, che sono reduci dai 120' in Conference League contro il Viktoria Plzen e mercoledì prossimo saranno di scena a Bergamo contro l'Atalanta per la semifinale di Coppa Italia, contano di tornare al successo anche in campionato - dove la vittoria manca dal 26 febbraio - per scavalcare il Torino e portarsi a -2 dal Napoli ottavo, ovvero l'ultimo posto che per la prossima stagione darà accesso alle Coppe europee.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

SALERNITANA (4-4-1-1): Ochoa, Pierozzi, Pirola, Fazio, Bradaric; Tchaouna, Legowski, Basic, Salomon; Candreva; Ikwuemesi.

A disposizione: Costil, Alloca, Pasalidis, Pellegrino, Zanoli, Martegani, Gomis, Sfait, Simy, Weissman, Vignato.

Allenatore: Colantuono.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Lopez; Ikoné, Castrovilli, Sottil; Barak.

A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Faraoni, Biagetti, Arthur, Infantino, Mandragora, Kouame.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti: Preti-De Meo.

IV uomo: Perenzoni.

Var: Fabbri.

A.Var: Di Paolo.