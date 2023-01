LIVE FV, RUSH FINALE MERCATO: LA POSIZIONE VIOLA SU AMRABAT

12:40 - Situazione Amrabat: da Skysport arrivano maggiori dettagli sull'offerta arrivata dal Barcellona alla Fiorentina; i blaugrana hanno messo sul piatto del club viola 4 milioni per il prestito + 36 milioni per il riscatto ai viola, per un'operazione che nel complesso in caso di acquisto definitivo avrebbe portato 40 milioni nelle casse di Commisso. Offerta però rispedita al mittente dalla Fiorentina.

12:05 - Arriva la presa di posizione della Fiorentina sulle voci che riguardano Sofyan Amrabat: il calciatore non si muoverà in queste ultime ore di mercato, col club che respinge al mittente le voci dalla Spagna che lo vedono vicino al Barcellona.

12:03 - Contatti in corso negli ultimi minuti per Sabiri. Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, c'è ottimismo per la concretizzazione dell'operazione.

11:49 - Come spiegato da El partidazo de COPE, in Spagna è caldo il nome di Amrabat in ottica Barcellona. Operazione, come confessato dall'entourage del giocatore ai microfoni dell'emittente, che sembrerebbe essere però complicata: "E' una opzione reale ma è difficile che la Fiorentina possa accettare".

11:33 - Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Vittorio Alberto Agostinelli ha appena detto sì al Cosenza. Il giocatore resterà in prestito nella squadra calabrese fino a giugno.

11:23 - Intervenuto a RadioFirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini, ha affermato che in questi minuti il ds della Sampdoria Daniele Faggiano ha lasciato l'hotel Sheraton per incontrare la Fiorentina. Ore calde sul fronte Sabiri. O dentro o fuori.

11:06 - Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al NAC Breda, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthew Garbett. Questa la nota diffusa dai granata, che rendono noto la cessione del centrocampista 20enne neozelandese.

10:51 - Ufficiale: Sebastiano Esposito inizia la sua nuova avventura, stavolta in Italia e in Serie B. Depositato il contratto dell'attaccante classe 2002 dell'Inter in Lega, che passa in prestito fino al termine della stagione nel Bari dopo essere rientrato in forza ai nerazzurri nelle scorse ore dal prestito all'Anderlecht.

10:45 - Secondo quanto appreso da TMW, il Napoli è ad un passo dalla definizione per l'estate di Walid Cheddira, attaccante del Bari.

10:34 - Federico Bonazzoli, seguito nelle scorse settimane dalla Fiorentina, potrebbe andare al PAOK Salonicco. La Salernitana apre all'addio, manca solo l'ok dell'attaccante. A riportarlo è TMW.

10:26 - Sofyan Amrabat potrebbe essere la bomba di questo calciomercato invernale, almeno stando a quanto riportano i media spagnoli. Il giocatore marocchino piace molto al Barcellona al punto che il club catalano starebbe cercando in queste ultime ore di arrivare al calciatore della Fiorentina. Come riportato questa mattina da Marca, il Barça chiederà ai viola un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni che potrebbe arrivare a 40 milioni se si verificheranno una serie di condizioni. L'offerta sarà fatta oggi.

10:13 - La Fiorentina ha ufficialmente riscattato dal Modena il classe 2005 Riccardo Spaggiari. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.

10:05 - Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la giornata di oggi sarà decisiva per capire il futuro di Sabiri. Dopo la prima offerta di 2 milioni (rifiutata), e una seconda da 2,5 milioni, Fiorentina e Sampdoria cercheranno di arrivare ad un punto comune.

10:00 Ci siamo: anche quest'anno è arrivato l'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato che vede ancora la Fiorentina impegnata nelle ultime trattative prima del gong finale, fissato per le ore 20 di oggi. Si apre, dunque, anche il consueto live di Firenzeviola.it del 31 gennaio, che vi aggiornerà minuto per minuto sulle principali trattative che coinvolgono il club di Commisso e tutte le altre società di Serie A. Da Milano raccoglieremo ogni notizia e indiscrezione grazie al lavoro del nostro inviato Pietro Lazzerini, che aggiornerà anche gli ascoltatori di RadioFirenzeViola ora dopo ora.