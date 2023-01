LIVE FV, ROMA-FIORENTINA 2-0: DYBALA RADDOPPIA

89' - Doppio cambio nella Roma: escono Dybala e Abraham, entra Belotti e Solbakken.

87' - Sostanzialmente poco da raccontare. La Fiorentina attende il fischio finale.

85' - Cambio nella Fiorentina: fuori Bonaventura, dentro Castrovilli.

83' - Gol confermato. Notte fonda per la Fiorentina.

82' - Cristante lancia Abraham che semina Igor e mette sul secondo palo per Dybala per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete. Da valutare solo la posizione di Abraham sul lancio.

82' - GOL DELLA ROMA. Segna ancora Dybala.

81' - Colpisce Kumbulla sul corner ma spara alto. 10 minuti più recupero alla fine.

80' - Milenkovic e Amrabat combinano un pasticcio e regalano un corner alla Roma.

79' - Giallo per Igor che viene saltato secco da Abraham sulla fascia.

77' - Francamente è difficile pensare come la Fiorentina possa segnare. La Roma sta tutta chiusa in difesa e per i viola è estremamente difficile trovare il modo di creare occasioni offensive.

74' - Cambio nella Roma: fuori Pellegrini, dentro Tahirovic.

73' - Da segnalare solo una serie di falli dei giocatori della Roma.

70' - Fase confusa del gioco. La Roma è veramente poca roba ma la sensazione è che la Fiorentina possa fare molto poco.

66' - Doppio cambio per la Roma: escono Zalewski e Bove, entrano Spinazzola e Matic.

64' - Problema fisico per Zalewski che si ferma a centrocampo. Difficile che possa continuare, pronto Spinazzola.

63' - Giallo per Bove al secondo fallo in un minuto su Bonaventura.

61' - Cosa ha fatto Bonaventura... Regala palla ad Abraham tutto solo davanti a Terracciano, per fortuna l'attaccante scivola e permette al portiere viola di rallentarlo e poi parare il tiro da due passi.

59' - Kouame! Spicca lui su un corner ma colpisce male a centro area: palla alta sopra la traversa.

58' - Bonaventura prova il tiro da lontano ma Smalling respinge. Fiorentina che attacca in questa fase di gioco.

56' - Doppio giallo, per Nico Gonzalez e Kumbulla dopo un piccolo parapiglia dovuto al fatto che il centrale della Roma è andato a muso duro sull'argentino dopo un fallo.

54' - Bonaventura! Celik regala palla a Nico Gonzalez che si lancia in contropiede e serve Bonaventura al limite dell'area: tiro di Jack murato, era una grande occasione per la Fiorentina.

53' - Fiorentina comunque meglio in questo secondo tempo a parte gli errori individuali. I cambi hanno dato più solidità ai viola.

50' - Terracciano salva su Celik! Biraghi scivola e lancia Dybala che serve Celik in area: tiro da due passi sul quale si oppone Terracciano anche grazie al palo. Ma che ennesima ingenuità dei viola.

49' - Ancora pericolosa la Fiorentina sul corner successivo, con Milenkovic che colpisce ma spara alto.

49' - Brivido per la Roma con Abraham che anticipa tutti su un corner ma supera anche Rui Patricio. Nessuno della Fiorentina però riesce ad intercettare il pallone.

47' - Subito prima giocata di Gonzalez che si libera sulla trequarti e viene steso da Cristante dopo un tunnel.

46' - Lo scecchiere della Fiorentina segnala Nico Gonzalez al fianco di Kouame in attacco. Barak invece va con Amrabat e Bonaventura a centrocampo.

45' - SI RIPARTE CON UN DOPPIO CAMBIO PER LA FIORENTINA: fuori Ikoné e Jovic, dentro Nico Gonzalez e Barak.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0: Fiorentina, fin qui, francamente impresentabile.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Roma che ora gestisce palla a centrocampo. La Fiorentina è tramortita.

40' - Bonaventura perde un pallone sanguinoso, Abraham fa la sponda e dal limite dell'area Dybala calcia al volo tutto solo: palla colpita perfettamente, deviazione di MIlenkovic e pallone che passa sotto le gambe di Terracciano. Roma in vantaggio all'Olimpico.

40' - GOL DELLA ROMA. Ha segnato Dybala.

39' - Mancini prova una simulazione dopo un contatto a palla lontano con Jovic. L'arbitro gli dice di rialzarsi ma gli animi si scaldano un po'.

37' - Amrabat mura Cristante che tira in area dopo una ribattuta su corner. L'arbitro comunque ravvede un fallo e blocca tutto.

35' - Pellegrini! In evidente posizione di fuorigioco prova un gol alla Totti con il mancino al volo: palla non lontana dalla porta di Terracciano, ma era tutto fermo.

32' - Coast-to-coast di Ikoné che parte dalla difesa e in contropiede spaventa la Roma ma sbaglia direzione anche perché Jovic non si muove bene. Chiuso in corner il francese.

29' - Cambio nella Fiorentina: fuori Duncan, dentro Venuti. Italiano si copre così.

26' - Riprende il gioco con Smalling che calcia sbilenco in area. Ma per la Fiorentina sarà veramente dura all'Olimpico, che ingenuità di Dodo.

23' - INCREDIBILE: ESPULSO DODO. Secondo giallo per un intervento a metà campo in ritardo, ancora su Zalewski. Arbitro severo e Fiorentina già in 10 dopo poco più di 20 minuti.

22' - Amrabat! Ecco il primo squillo della Fiorentina, con il marocchino che calcia da lontano: il pallone, deviato da Cristante, è diretto all'angolo ma Rui Patricio si allunga e riesce a bloccare in due tempi.

21' - Primi venti minuti di calcio francamente molto brutto all'Olimpico. La Fiorentina sbaglia tanto, la Roma altrettanto. I giallorossi però almeno sono riusciti già ad impensierire Terracciano.

20' - Milenkovic salva su un assist di Celik per Abraham in area. Bella lettura del serbo che salva la Fiorentina.

15' - Giallo per Smalling che trattiene Jovic autore di una bella sterzata sulla trequarti.

14' - Zalewski! Kouame perde un brutto pallone e il terzino giallorosso calcia a girare in area: Terracciano è attento e respinge, poi Mancini spara alto. Ma prima occasione del match per la Roma.

12' - Ikoné spreca una buona occasione inciampando sul pallone a tu per tu con Zalewski. Male in questa occasione il francese che non sfrutta un contropiede pericoloso.

8' - Gestisce palla ora la Fiorentina che però viene pressata molto dalla Roma. Partita fin qui molto fisica.

5' - Due punizioni molto simili calciate da sinistra dalla Roma. Su entrambe è attenta la difesa viola, ma in questi primi minuti si gioca stabilmente nella metà campo della Fiorentina.

4' - Giallo per Dodo, per intervento ai danni di Zalewski.

3' - Tunnel di Pellegrini ad Amrabat che lo stende. La Roma chiede il giallo ma l'arbitro grazia il centrocampista della Fiorentina.

1' - Subito pericolosa la Roma con Bove che prova un filtrante per fortuna troppo lungo. Palla raccolta da Terracciano.

0' - VIA! SI PARTE!

La Fiorentina vuole continuare nella sua striscia positiva e magari rilanciare anche le sue speranze europee: a Roma va in scena una partita che potrebbe indirizzare una stagione. La squadra di Italiano ci arriva con tanti infortunati ma con la voglia di dare continuità alle vittorie con Sassuolo e Sampdoria, davanti però trovareà una Roma che potrebbe avvicinarsi ai posti che garantiscono la Champions League. Jovic contro Abraham, Mourinho contro Italiano e non solo: restate con Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Bove; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Solbakken, Camara, Spinazzola, Keramitis, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione: Gollini, Cerofolini, Terzic, Ranieri, Venuti, Krastev, Kayode, Amatucci, Barak, Bianco, Castrovilli, Distefano, Gonzalez.