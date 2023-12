LIVE FV, ROMA-FIORENTINA 1-0: SUBITO GOL DI LUKAKU

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

14' - Dybala si mangia un gol! Kayode sbaglia totalmente intervento su Zalewski, che trova Dybala tutto solo a centro area: il sinistro dell'argentino per fortuna della Fiorentina termina fuori. Ma Fiorentina pressoché impresentabile in questo inizio all'Olimpico.

12' - Ikoné e Kouame non riescono proprio ad incidere. Fin qui il racconto della partita è molto semplice: la Fiorentina non trova spazi, la Roma svolge il compitino e tanto gli basta.

9' - Fiorentina in grande difficoltà, sbaglia tutti i passaggi dopo la metà del campo. Per la Roma fin qui molto facile fermare le azioni viola.

5' - Azione nello stretto sulla destra per la Roma che libera Dybala, abile a crossare di esterno e trovare Lukaku tutto solo a centro area. Da due passi l'attaccante giallorosso non sbaglia e trova il vantaggio di testa. Difesa della Fiorentina immobile alla prima occasione.

5' - GOL DELLA ROMA. HA SEGNATO LUKAKU.

4' - Ancora nessuna occasione in questi primi minuti ma lo spartito della gara è già chiaro: la Fiorentina tiene il pallone, la Roma attende e sta pronta a ripartire in contropiede.

0' - VIA! SI PARTE ALL'OLIMPICO! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in completo bianco. Roma in giallorosso.

20.44 - Entrate in campo in questo momento le due squadre. Grande atmosfera in un Olimpico sold-out.

La Fiorentina è chiamata a far capire le sue intenzioni e le sue ambizioni: a Roma va in scena una sfida dal profumo d'Europa, con i giallorossi che si sono ripresi dopo un inizio difficile, e i viola che vivono invece sulle montagne russe da inizio stagione. All'Olimpico si batteranno due squadre con tanti dubbi e qualche certezza, soprattutto in panchina: da una parte Mourinho, dall'altra Italiano fresco di 46esimo compleanno. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della partita!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.