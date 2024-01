LIVE FV, PENULTIMO GIORNO DI MERCATO E GALLO-DAY: LE ULTIME

Fonte: a cura della redazione di Firenzeviola.it

12.40 - Tommaso Baldanzi alla Roma è una trattativa pronta ad accendersi. Secondo quanto riporta TMW, l'Empoli ha dato apertura totale per la cessione del gioiellino classe 2003 in gol all'Allianz Stadium contro la Juventus soltanto pochi giorni fa. La Roma è al lavoro per cercare di trovare la liquidità per poter completare l'operazione e in questo senso saranno molto importanti le ufficialità degli addii di Marash Kumbulla, difensore centrale sempre più vicino al Sassuolo, di Zeki Celik, terzino che potrebbe accasarsi al Galatasaray, e di Andrea Belotti, attaccante ormai a un passo dalla Fiorentina.

12.15 - UFFICIALE - Christian Dalle Mura saluta la Fiorentina: il difensore classe 2002 scende nuovamente in B, stavolta per un prestito alla Ternana. In rossoverde il difensore troverà altri tre prodotti del vivaio del club toscano come Lucchesi, Favasuli e Distefano.

11:45 - Aggiornamenti sul fronte Cagliari-Barak direttamente da Sky: il club sardo infatti è al lavoro per ottenere l'ok della Fiorentina per l'arrivo in prestito secco del centrocampista ceco. Il giocatore ha dato piena disponibilità per andare a Cagliari perché vuole giocare con continuità e guadagnarsi la convocazione per l'Europeo. Lo stipendio sarebbe interamente a carico del club sardo, ma la Fiorentina vorrebbe trattenere il centrocampista fino alla chiusura per un nuovo esterno d'attacco.

11:23 - Yerry Mina ha da poco lasciato il Viola Park: il centrale colombiano, ormai a un passo dal Cagliari, non sta prendendo parte alla seduta di allenamento in programma stamani ma - assieme a una persona - è uscito da pochi minuti dal centro sportivo di Bagno a Ripoli. Avventura finita per l'ex Everton dopo soli sei mesi in viola?

11:13 - Gli agenti di Albert Gudmundsson sono in viaggio verso Genova per incontrare i dirigenti rossoblu riguardo alla conclusione delle trattative con il Marsiglia per Vitinha e Malinovski. Questa quindi potrebbe essere l'occasione giusta per un confronto tra l'entourage del giocatore islandese e la società ligure, anche se la volontà è quella di non forzare la mano.

10:46 - "Gio Reyna-@NFFC, possibili visite nelle prossime ore: gli inglesi hanno mantenuto il vantaggio degli ultimi giorni garantendo un diritto riscatto alto, sui 20 milioni. @acffiorentina e @OM_Officiel lavoravano per un prestito secco". Questo il pensiero su X dell'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio

10:31 - Secondo quanto riportato da Sky Deutschland l'esterno statunitense del Borussia Dortmund Giovanni Reyna è pronto a trasferirsi in Premier League, in particolare al Nottingham Forest. L'esterno classe 2002 è atteso oggi in Inghilterra per le visite mediche e poi la firma sul contratto. Tra le due società accordo per un prestito di sei mesi con opzione di acquisto ad una cifra intorno ai 12-15 milioni di euro.

10:28 - "#Fiorentina per #Belotti siamo agli ultimi dettagli per l’ingaggio. Fiducia. Nel pomeriggio potrebbe già arrivare in città". Questo il pensiero su X del direttore di TMW ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini.

10:22 - Resta viva la pista che potrebbe portare Albert Gudmundsson alla Fiorentina in queste ultime ore di calciomercato. Dopo la chiusura dell’affare Belotti, i viola hanno in previsione nuovi contatti col Genoa per provare ad avvicinarsi alle richieste del Grifone per il fantasista islandese. 30 milioni la richiesta dei liguri, con la Fiorentina che però potrebbe cercare di abbassare le pretese a circa 25 milioni. Al momento le parti non sono vicine, ma si tratta e questo fa pensare che ci sia ancora margine per provare il forcing in questo finale di calciomercato.

Domani, 1° febbraio, alle ore 20 si concluderà la sessione invernale del 2024 di calciomercato. La Fiorentina resta più che mai attiva e, dopo la cessione di Brekalo e quella imminenti di Mina, dovrà sistemare le ultime operazioni, sia in uscita che in entrata. Oggi, per esempio, sarà il giorno dell'arrivo in città di Andrea Belotti ma anche la data giusta per il passaggio di Barak al Cagliari. Firenzeviola.it vi accompagnerà in questo penultimo frenetico giorno di mercato con continui aggiornamenti e la diretta radio sul sito. Di seguito tutti gli aggiornamenti del calciomercato, viola e non solo.