LIVE FV, OLYMPIACOS-FIORENTINA 0-0: FINE PRIMO TEMPO

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. La partita resta sullo 0-0 dopo 45'.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

42' - Giallo per Quarta che entra in ritardo su una ripartenza. Ammonizione che rischia di pesare nei 90 minuti.

41' - Niente di grave per fortuna: si rialzano e si riparte.

40' - Grande intervento di Terracciano in uscita su El-Kaaby: anticipato di pugno l'attaccante che poi gli frana addosso. Restano entrambi a terra e devono entrare i sanitari.

39' - Nico colpisce male con il destro da due passi, lisciando un pallone pericoloso che termina sul fondo.

37' - Fase di controllo per la Fiorentina che rischia solo in contropiede. Fin qui però Quarta e Milenkovic sono stati impeccabili.

33' - Sempre Tzolakis protagonista con un'uscita di testa fuori area, ad anticipare Kouame su un servizio di Mandragora.

32' - Tzolakis perde per un attimo il pallone in area ma lo recupera subito e Mandragora per un pelo non riesce a soffiarglielo.

28' - Giallo per Podence che stende Dodo sulla ripartenza.

28' - Milenkovic PROVVIDENZIALE in area su un movimento di El-Kaaby.

25' - Mamma mia che brivido! Podence anticipa tutti di testa sul primo palo ma Terracciano salva sulla linea.

24' - Torna ad essere pericoloso anche l'Olympiacos con Ciquinho fermato in area.

22' - Ancora pericolosissimo Bonaventura che a tu per tu con Tzolakis centra il portiere! Terza grande occasione da gol per la Fiorentina che rischia di rimpiangere gli errori sotto porta...

21' - Si mangia un gol Bonaventura! Il pallone gli arriva sui piedi in area, prende la mira ma spara addosso a Tzolakis: parata a terra del portiere greco.

19' - Altro errore in impostazione della Fiorentina, stavolta è Nico a regalare palla. Ma dalla punizione non nasce niente.

18' - Arthur rischia tantissimo con un pallone perso in impostazione. La difesa viola in affano riesce a rimediare.

15' - Bella azione di Kouame che di caparbietà guadagna palla e calcia: palla deviata in corner. Poi Biraghi però lo spreca mandandolo direttamente fuori dalla parte opposta.

13' - Ancora sullo 0-0 la partita ma la Fiorentina ha dimostrato di poter far male all'Olympiacos.

12' - Mandragora ci prova con un sinistro al volo da fuori area un po' sbilenco: palla fuori non di poco.

9' - Dopo un breve check al VAR viene confermata la scelta arbitrale: si resta sullo 0-0.

9' - ANNULLATO UN GOL A MILENKOVIC! Tocco leggero su un tiro-cross basso di Biraghi: il pallone termina in rete ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

8' - La Fiorentina ribatte colpo su colpo! Dodo mette in mezzo un rasoterra sul quale Belotti è in ritardo: palla allontanata in corner.

7' - Mandragora provvidenziale a respingere un cross basso a centro area. Ma Podence sulla destra viola sta già creando problemi.

5' - Risponde subito la Fiorentina! Kouame strappa e allarga per Nico che mette a sedere un avversario e la mette in mezzo. Il pallone termina a Belotti che di sinistro però non trova la porta.

4' - Terracciano salva su Podence! Pericolosissimo l'Olympiacos con un destro di Podence che viene tolto dall'angolino dal portiere viola.

2' - Prime scaramucce con Milenkovic che deve fermare un pericoloso contropiede.

0' - SI PARTE AD ATENE! Primo pallone toccato dalla Fiorentina, in maglia bianca. Olympiacos in rosso. Atmosfera infuocata all'OPAP Arena.

Amici e amiche di Firenzeviola.it benvenuti alla diretta testuale della partita che tutti i tifosi della Fiorentina attendono da un anno: è tempo di finale di Conference League! A sfidare i viola all'OPAP Arena di Atene sarà l'Olympiacos reduce da un grande percorso in Conference e voglioso di regalare alla Grecia il primo trofeo europeo di un club nazionale. Tanta la pressione sugli uomini di Italiano che vorranno vendicare le due finali perse la scorsa stagione e regalare un trofeo a tutta Firenze. Restate con noi per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Belotti. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Christensen, Lopez, Beltran, Ikoné, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Parisi, Barak

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis, Rodinei, Carmo, Restos, Ortega; Mezze, Iborra; Podence, Chichinho, Fortounis; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.

A disposizione: Paschalakis, Papadoudis, André Horta, El-Arabi, Alexandrropoulos, Quini, Masouras, Joao Carvalho, Jovetic, Richards, Apostopoulos, Ntoi.