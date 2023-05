LIVE FV, NAPOLI-FIORENTINA 1-0: DAL DISCHETTO OSIMHEN STAVOLTA NON SBAGLIA

Fonte: diretta testuale a cura di Luciana Magistrato

80' - OCCASIONE VIOLA! Venuti si accentrra e scarica per Gonzalez che però sbaglia la mira. Peccato, era una bella occasione per pareggiare.

78' - Spalletti concede il pieno di applausi del Maradona ad Osimhen sostituendolo con Simeone che giocherà dunque uno scampolo di gara sotto gli occhi del padre, il Cholo seduto in tribuna.

77' - Kvara ora scatenato ma è bravo Terzic a rubargli il pallone favorendo Terracciano che blocca la palla.

75' - DUE CAMBI VIOLA: Italiano mette Kouame e Saponara per Sottil e Amrabat

73' - GOL DEL NAPOLI: stavolta Osimhen dal dischetto non sbaglia e spiazza Terracciano! Napoli in vantaggio 1-0 su rigore

73' - RIGORE PER IL NAPOLI: Gonzalez ferma Kvara che era entrato in area puntando l'uomo e buttandosi. L'arbitro controlla con il Var che conferma

70' - Venuti crossa al centro ma Ostigard intuisce, anche se c'era fuorigioco ma occasione potenzialmente pericolosa dei viola.

66' - DUE CAMBI VIOLA: Italiano cambia il centrocampo con due pedine fresche: Castrovilli e Mandragora per Bonaventura e Mandragora.

63' -TRAVERSA OSIMHEN MA GIOCO COMUNQUE FERMO! L'attaccante vince il duello con le buone e soprattutto con le cattive con Milenkovic e lascia partire un tiro con Terracciano scavalcato e Igor che corre disperatamente per evitare il gol. Per fortuna dei viola il pallone si stampa sulla traversa ma l'arbitro aveva fermato comunque il gioco per il fallo del nigeriano

61' - OCCASIONE NAPOLI - Olivera si accentra dalla fascia e serve Osimhen ma il giocatore non trova l'aggancio così la palla esce.

56' - Occasione per Gonzalez che però scivola sul piede di appoggio e il Napoli spazza il pallone potenzialmente pericoloso messo in mezzo da Bonaventura.

54' - Grande pressione del Napoli in questo avvio di ripresa in cui gli ingressi dell'intervallo hanno dato più sostanza agli azzurri.

50' - Tiro di Amrabat che vuol farsi perdonare l'ingenuità del rigore ma Gollini para.

48' - RIGORE PARATO!!! Sul dischetto va Osimhen ma Terracciano para!!!!!!!!! Lo stesso portiere respinge anche il tap-in di Di Lorenzo!! Super Terracciano dunque che para il terzo rigore sui 34 avuti contro in carriera.

48' - RIGORE PER IL NAPOLI: Amrabat butta a terra Lobokta in area e Marchetti non ha dubbi.

47' - Subito Zielinski che calcia una punizione ma non trova nessun compagno.

46' - AL VIA LA RIPRESA - Tre cambi: nella Fiorentina entra Venuti per Dodo, il Napoli mette Lobotka per Demme e Zielinski per Raspadori

----------------------------------------------------------------------------------

45' - FINE DEL PRIMO TEMPO! Napoli e Fiorentina a riposo sul parziale di 0-0. Le occasioni più importanti sono state quelle capitate sulla testa di Jovic, con Gollini che si prende però la rivincita dell'ex parando proprio sul serbo.

43' - Primo cambio! Lozano si accascia a terra dopo un contrasto di gioco con Amrabat e devono entrare i sanitari. Serve il cambio: ecco Kvaratskhelia mentre il marocchino va a sincerarsi della condizioni di Lozano che chiude qua la sua partita!

42' - Il Napoli gestisce palla ed Elmas trova il corridoio per Osimhen che chiuso da Igor spara però sull'esterno della rete.

38' - Scambio Terzic-Jovic ma Kim anticipa in angolo. Sulla battuta Milenkovic manda fuori.

37' - La Fiorentina non sfrutta bene la punizione e il Napoli riparte con Osimhen che tira da centro area ma la palla esce.

36' - Primo ammonito: si tratta di Di Lorenzo che fa fallo su Sottil.

33' - Momento di difficoltà per la Fiorentina con il Napoli che si accende e fa girare la palla tra tutti gli uomini dell'attacco ma il tiro di Raspadori viene parato poi Di Lorenzo trova Terracciano sulla traiettoria.

31' - Riparte subito il Napoli con Osimhen che va al tiro ma il pallone finisce all'esterno della rete.

30 - Jovic servito in area ma Gollini anticipa con l'aiuto di Ostigard.

24' - La catena di fascia Terzic-Sottil trova spazio per salire poi il figlio d'arte serve in mezzo Bonaventura che però cicca la palla e riparte il Napoli.

17' - OCCASIONE VIOLA! Jovic scatenato ruba palla ad Ostigard e tira in porta ma Gollini fa una bella e non facile parata poi sulla respinta Sottil manda alto con deviazione di un avversario.

16' - Le due squadre si affrontano a viso aperto, partita piacevole.

14' - OCCASIONE VIOLA ancora con Jovic che di testa impegna Gollini che si distende e allontana la palla.

8' - Occasione anche per il Napoli, con Elmas, perso da Dodo, bravo a gestire la palla e poi tirare in porta ma la traiettoria è larga e la palla finisce sul fondo.

5' - Primo squillo viola, con Terzic che avanza e prova a servire Jovic che di testa però non inquadra la porta.

1' - PARTITI!! Napoli e Fiorentina si affrontano in una autentica bolgia, con il Maradona stracolmo

17.58 - Entrata in campo con passerella d'onore per il Napoli, con la Fiorentina schierata a dare il cinque e ad omaggiare i campioni d'Italia. Alla fine Spalletti e Italiano si abbracciano e le squadre vanno a schierarsi a centrocampo. Grande sportività e bellissimo gesto della Fiorentina.

Alle 18 fischio d'inizio della sfida Napoli-Fiorentina nella bolgia del Maradona. Una festa scudetto che la Fiorentina proverà a rovinare, solo nel risultato ovviamente. Seguite la diretta testuale della gara a cura di Luciana Magistrato su Firenzeviola. Intanto ecco le formazioni scelte dai due allenatori, con Spalletti che dà spazio all'ex Gollini mentre Italiano non rinuncia a Gonzalez e Amrabat mentre fa rifiatare Biraghi e Mandragora sostituiti da Terzic e Duncan. Davanti opportunità per Jovic, con Cabral rimasto a lavorare a Firenze, insieme a Quarta squalificato.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Oliveira; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Rrahmani, Simeone, Bereszynski, Zielinski, Zerbin, Zedadka, Lobotka, Gaetano, Kvaratskhelia, Ndombele. Allenatore: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Biraghi, Bonaventura, Saponara, Cabral, Castrovilli, Ranieri, Venuti, Sottil, Bianco, Mandragora; Barak, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano