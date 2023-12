LIVE FV, MONZA-FIORENTINA 0-1: LA VIOLA È AVANTI CON BELTRAN!

10' - È ancora a testa bassa Ikoné che non ci crede. La Fiorentina aveva un'occasione pazzesca per andare sul 2-0.

9' - NON È POSSIBILE! COSA SI È MANGIATO IKONE! Il francese salta Di Gregorio ma poi aspetta troppo e sul tiro a porta vuota salva tutto D'Ambrosio. Ma è incredibile l'errore di Ikoné...

6' - Errore clamoroso di Di Gregorio che in impostazione sbaglia il passaggio e centra lo stinco di Beltran, con il pallone che finisce direttamente in rete. Viola in vantaggio e rete dell'argentino, anche se la complicità di Di Gregorio è enorme.

6' - GOL DI BELTRAN!! CHE REGALO DI DI GREGORIO!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!

5' - Ancora Ikoné! Stavolta è bravissimo l'esterno della Fiorentina, che rientra sul mancino e dal limite prova a giro: attento Di Gregorio chiamato alla parata plastica per respingere.

2' - Erroraccio di Ikonè! Il francese viene liberato in area da una sponda di Kouame, ma il suo tiro con il mancino viene sparato in curva. C'era modo e spazio per fare molto meglio, ma la Fiorentina ha iniziato bene.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in completo bianco. Monza in rosso.

La Fiorentina è di scena a Monza per la 17esima giornata di Serie A! Una partita quanto mai importante per la squadra di Italiano che dopo la vittoria sofferta contro l'Hellas vuole dare seguito alla sua bella classifica. Il problema è che all'U-Power Stadium ci sarà davanti una squadra che si sta confermando a buoni livelli con Palladino in panchina, oltre al fatto che i viola dovranno fare a meno di alcune colonne come Nico Gonzalez, Bonaventura e Quarta. Il treno per l'Europa però chiama e non aspetta: resta su Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Barak, Kouamè; Beltran. Allenatore: Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Mota. Allenatore: Raffaele Palladino