LIVE FV, MACCABI -FIORENTINA 1-1: PARI DEL MACCABI AL 12'

Fonte: D.N.A.

18' - Gioco fermo per un colpo subito da Nico. Dopo un duello aereo contro Pierrot, gigantesco attaccante del Maccabi, l'argentino è crollato a terra per una sbracciata dell'haitiano. Nessun problema per il dieci, si riparte da una punizione per la Viola all'altezza di metà campo.

17' - Fase di confusione del match. Tanti palloni persi dalla Fiorentina in fase di costruzione (l'ultimo di Ranieri che ha innescato una ripartenza del Maccabi arginata in area), imprecisioni dovute anche alle condizioni impervie di un campo che soprattutto nelle due aree di rigore è ai limiti del presentabile.

15' - Fiorentina che prova a reagire dopo il gol subito: 1-1, palla al centro e viola che tentano di riconsolidare il possesso nella metà campo avversaria.

12' - PAREGGIO MACCABI! Fiorentina distratta sul calcio d'angolo dalla destra, girata sul primo palo in piena area e correzione da pochi passi col destro di Seck, col difensore senegalese che rimette tutto in equilibrio.

9' - Primo giallo del match: se lo prende Mohamed, che sgambetta da dietro Nico Gonzalez sulla trequarti. Subito ammonito il centrocampista del Maccabi.

6' - Grossa chance cetstinata da Khalaili, che spreca un rigore in movimento dall'altezza del dischetto sparando fuori col piattone. Tutto vano perché al termine dell'azione viene segnato un fuorigioco che rende nulla la prima azione offensiva del Maccabi.

3' - Primo affondo, primo gol per i viola: la squadra di Italiano sfonda sulla destra con Ikoné che premia la sovrapposizione di Kayode, il classe 2004 scodella dal fondo un pallone morbido su cui Nzola stacca più alto di tutti, girata di testa alla destra di Kaiuf e secondo gol in Conference per l'ex Spezia, che in generale non segnava dal 14 gennaio scorso.

2' - SUBITO NZOLA! L'angolano la sblocca al primo pallone buono con un bel colpo di testa. Fiorentina in vantaggio dopo una manciata di secondi.

1' - VIA! COMINCIATA MACCABI HAIFA-FIORENTINA! Primo pallone per i viola, oggi in maglia bianca.

20.59- L'inno della Conference risuona a Budapest: tra poco si comincia!

20.57 - SQUADRE IN CAMPO! Circa 3mila persone al Bozsik Stadion di Budapest: 2.500 israeliani in trasferta in terra ungherese, circa 500 tifosi viola.

20.53 - Il Maccabi risponde così: (3-4-2-1): Kaiuf; Feingold, Goldberg, Seck; Khalaili, Kasa, Show, Cornud; Kinda, Rafaelov; Pierrot. A disp.:. All.: Messay Dego.

20.52 -La Fiorentina riparte con il consueto 4-2-3-1: la novità è Nzola, che torna titolare davanti prendendo il posto di Belotti. Queste le scelte di Italiano:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Dodò, Comuzzo, Parisi, M.Lopez, Infantino, Bonaventura, Sottil, Belotti. All.: Vincenzo Italiano.

20.50 - Ricomincia stasera il cammino europeo della Fiorentina: dal Bozsik Stadion in Budapest, Maccabi Haifa-Fiorentina, ottavo di finale d'andata di Conference League. Un saluto da Alessandro Di Nardo, qui per raccontarvi le emozioni della sfida di stasera.