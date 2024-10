LIVE FV, LECCE-FIORENTINA 0-4: POKER VIOLA, DOPPIETTA DI COLPANI!

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

60' - Ammonito Gosens.

58' - Ci prova Beltran! Tiro respinto bene da Falcone che blocca in due tempi!

57' - Doppio cambio in casa viola. Dentro Sottil e Richardson, fuori Bove e Adli.

54' - GOOOL DELLA FIORENTINA! POKER DI COLPANI! Arriva la doppietta personale anche per il Flaco! Palla dentro rasoterra di Bove, ci prova una prima volta l'ex Monza col piatto, respinto da Falcone. Ma la sfera ritorna sui piedi di Colpani che con un tiro al volo di collo pieno la mette all'incrocio dei pali

52' - Ritmi molto più lenti rispetto alla prima frazione.

46' - Via alla ripresa!

Secondo cambio in casa viola. Sperando non sia nulla di grave, esce Kean ed entra Kouame.

--- INTERVALLO ---

48' - Si chiude il primo tempo al Via Del Mare tra i fischi del pubblico di casa. La Fiorentina gongola, 3-0 e superiorità numerica. Doppietta di Cataldi e Colpani decidono il match

46' - 3 minuti di recupero.

45' - GOOOL DELLA FIORENTINA! MAGIA DI CATALDI SU PUNIZIONE! Dal fallo che ha causato l'espulsione di Gallo, Cataldi disegna una parabola perfetta, doppietta personale e 0-3 per la Fiorentina.

44' - C'è intanto il check in Sala Var, ma l'espulsione sembra confermata. Punizione dal limite per la Fiorentina.

43' - ESPULSO GALLO! Lecce in 10 uomini per un fallo di Gallo su Dodo lanciato in porta.

41' - Ammonito anche Adli.

37' - KEAN! Vicino al tris la Fiorentina. Tiro a giro da fuori area, parata stratosferica di Falcone dato che la traiettoria è stata anche deviata dal suo difensore.

34' - GOOOL DELLA FIORENTINA! RADDOPPIA ANDREA COLPANI! Bel recupero di Beltran, cross di Cataldi da sinistra ed errore in uscita di Falcone: pallone che finisce al Flaco Colpani che piazza all'angolino il raddoppio!

32' - Sembra dolorante l'ex Juventus, zoppica vistosamente. Sarebbe un duro colpo per la Fiorentina che ha quest'oggi già perso Gudmundsson per infortunio. Ma per il momento rimane in campo.

31' - Rientra ora in campo l'attaccante della Fiorentina, zoppicante, con un'evidente fasciatura alla caviglia.

30' - Fiorentina ancora in 10 uomini, rimane fuori Kean per una torsione innaturale della caviglia durante un tentativo di tiro.

29' - Ci prova Ranieri da 35 metri. Conclusione forte di poco fuori dallo specchio!

28' - Lecce ad un passo dal pareggio. Cross di Gallo rasoterra che attraversa tutta l'area piccola, non ci arriva per un soffio Krstovic con la zampata.

27' - Apprensione in casa Fiorentina, su un tiro smorzato si fa male anche Kean. Esce dal campo per le cure mediche.

24' - Ci prova ancora Kean con un tiro da fuori, parata semplice per Falcone.

20' - GOOOL DELLA FIORENTINA! DANILO CATALDI! Lavora un ottimo pallone Kean sulla fascia sinistra, poi Bove è bravo a servire a rimorchio Cataldi. Gran piattone del centrocampista in corsa da fuori area, su assist proprio dell'ex romanista. Falcone fulminato complice anche un leggero ed impercettibile tocco in scivolata di Ramadani.

18' - Primo giallo del pomeriggio. Lo prende Colpani.

17' - Ci prova Bove! Tiro ribattuto.

15' - Punizione Lecce: Oudin per Baschirotto, pallone altissimo.

11' - Ci prova Kean! Servito da Beltran al limite dell'area di rigore, l'attaccante viola ci prova con tiro a giro con il piede debole. Palla sul fondo.

9' - Entra Beltran al posto di Gudmundsson. Non cambia nulla a livello tattico.

6' - Incredibile, si fa male Gudumundsson. Infortunio muscolare per l'islandese che mentre portava il pallone si ferma toccandosi il flessore. Fiorentina costretta al cambio.

3' - Prova l'affondo il Lecce dalla parte di Gosens, il cross di Krstovic attraversa tutta l'area di rigore, non arriva Gallo.

1' - VIA! SI PARTE AL VIA DEL MARE! Primo pallone per il Lecce.

Riparte il campionato per la Fiorentina dopo la sosta. Dopo le consuete due settimane di stop i viola affrontano il Lecce nell'ottava giornata di campionato. Segui con FirenzeViola.it tutte le emozioni della sfida!

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Dorgu, Rebic; Krstovic. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Morente, Rafia, Sansone, Jean, Banda, McJannet, Coulibaly, Pierotti, Kaba. Allenatore: Luca Gotti

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Bove; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil, Beltrán, Ikoné, Moreno, Richardson, Martínez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame. Allenatore: Stefano Citterio (Palladino squalificato).