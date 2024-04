LIVE FV, JUVENTUS-FIORENTINA 1-0: VIA AL ST, DENTRO LOPEZ E SOTTIL

Fonte: Diretta testuale a cura di Andrea Giannattasio

49' - Riparte la Juve con Chiesa che dalla sinistra va al tiro che però si rivela un cadeau per Terracciano e i suoi guantoni

48' - Bell'inserimento di Barak per vie centrali che non ha il tempo di servire il solissimo Kouame in area: era (finalmente!) una buona opportuinità per la Fiorentina

47' - La Fiorentina prova a far valere il suo possesso palla facendo pressing ma la Juve in questo avvio si chiude bene. Cross di Biraghi tra le braccia di Szczesny

46' - Via alla ripresa: nei viola subito due cambi, ovvero Maxime Lopez e Riccardo Sottil che prendono il posto di Mandragora e Belotti

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui un modestissimo primo tempo della Fiorentina contro la Juventus: i viola sono sotto 1-0, decide per ora il gol di Gatti al 21'

47' - Angolo per la Juve ma nulla di fatto

46' - Ancora un cross dalla destra deviato e Szczesny in presa alto salva tutto

45' - Assegnati 2' di recupero

44' - Bel cross di Kayode dalla destra, ci provano alcuni giocatori di testa ma poi l'azione si perde con Barak

42' - Ci provano in due dalla distanza: prima Mandragora (murato) e poi Biraghi, il cui tiro esce di poco. Pallidi bagliori di Fiorentina a Torino!

40' - Ultimi 5' della partita: la Viola prova ad alzare il ritmo ma la Juventus si chiude molto bene dietro

38' - Primo corner per la Fiorentina. Ovviamente nulla di fatto

33' - Gol della Juventus annullato! Vlahovic al momento della conclusione era in posizione di fuorigioco. È il terzo gol bianconero annullato per offside

32' - RADDOPPIO DELLA JUVENTUS. GOL DELL'EX VLAHOVIC. Cross di Chiesa dalla sinistra per la testa di McKennie con la palla che arriva al serbo che fa gol.

31' - Prova ad accendersi Nico Gonzalez che prova una finta ma poi scivola e fa sfumare l'azione per la Fiorentina. Nico è il più assente di tutti

26' - Intervento falloso di Locatelli ai danni di Kouame nella propria metà campo, in difficoltà la squadra di Italiano che non sta trovando le linea di passaggio per superare la pressione bianconera.

25' - Ci ha provato per la prima volta la Fiorentina dopo la sponda di Kouame per Belotti che ci prova con il destro ma il suo tentativo viene respinto da Vlahovic che difendeva la propria area di rigore.

22' - La Viola è frastornata, Italiano è molto arrabbiato in panchina

21' - GOL DELLA JUVENTUS. RETE DI GATTI. Da angolo, stacco di Bremer con la palla che finisce sul palo e arriva sui piedi di Gatti che mette in gol: 1-0 per i bianconeri

20' - Per adesso Biraghi ce la fa e prosegue

18' - Ci sono problemi per Cristiano Biraghi: dopo un contrasto con McKennie, il capitano è rimasto a terra. Vedremo se il terzino riuscirà a riprendere la gara

15' - Prova a suggerire Biraghi per Barak ma il pallone è troppo lungo: sfera sul fondo

14' - La Viola, tramortita, prova a rimettersi in sesto. Ma già due volte ha dovuto tremare grosso...

12' - Ancora un gol annullato alla Juventus: da un cross di Kostic dalla destra, tiro di Gatti che si schianta sulla traversa, poi Vlahovic ribadisce in gol ma già il difensore era in offside

6' - Gol annullato alla Juventus e in particolare a McKennie che ha messo in rete in chiara posizione di offside

5' - Rimessa laterale di Gatti dalla destra ma la Viola libera la sua area di rigore

2' - Fase di studio di inizio match, con Terracciano che sbaglia un suggerimento sulla sinistra per Biraghi

1' - Si comincia! Fiorentina che attacca da destra verso sinistra

0' - Squadre in campo! Juventus con la classica maglia a strisce bianconere, Fiorentina con il completo viola!

Non sarà più all’altezza delle aspettative del passato, ma Juventus-Fiorentina resta ancora probabilmente la gara dell’anno per Firenze. Dall’Allianz Stadium di Torino, una calda buonasera a tutti i lettori di Firenzeviola.it e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra i bianconeri e i viola, reduci da due successi infrasettimanali in Coppa Italia (2-0 della Vecchia Signora alla Lazio e 1-0 dei toscani all’Atalanta) e vogliosi di conquistare tre punti che sarebbero vitali nella corsa ai rispettivi obiettivi.

Ecco le formazioni ufficiali del match, con fischio d’inizio previsto alle ore 20:45:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Jr, Kean, Miretti, Weah, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia.

Allenatore: Allegri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Kouame; Belotti.

A disposizione: Christensen, Dodò, Arthur, Sottil, Maxime Lopez, Beltran, Ikoné, Castrovilli, Nzola, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Comuzzo, Parisi.

Allenatore: Italiano.