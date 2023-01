LIVE FV, ITALIANO: "SOSTA ANOMALA. AMRABAT? VOGLIO AVERLO AL 100%"

Giornata (finalmente) di vigilia in casa Fiorentina: domani infatti i viola (alle ore 18:30) sono attesi dalla 16a giornata di campionato dopo la lunga sosta di 52 giorni per il Mondiale e l'avversario di turno sarà il Monza, che nell'ultimo turno prima dello stop ha battuto a domicilio la Salernitana. Dalla sala stampa "Righini" dello stadio Franchi ha preso come di consueto la parola il tecnico Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

Su come si approccerà la partita: "Ricominciamo con le gare che contano e che fanno la differenza... abbiamo voluto fare tante amichevoli per rimanere in ritmo. Volevamo essere pronti per ricominciare come avevamo concluso, ovvero in crescita e con prestazioni di livello. Dobbiamo subito rientrare in clima partita. Abbiamo lavorato bene anche se questa sosta è stata anomala. Abbiamo avuto pochi problemi e amichevoli di qualità. Domani vediamo che test sarà specie a livello mentale: dobbiamo farci trovare pronti".

Su Amrabat: "Si è allenato poco con la squadra... sta bene fisicamente ma vediamo domani cosa deciderò. Sinceramente lo vorrei al 100% sotto tutti i punti di vista, visto che abbiamo partite molto ravvicinate".

Sui tanti giocatori andata in rete a dicembre: "Siamo contenti dei numeri accumulati. Abbiamo fatto amichevoli di livello con coefficiente di difficoltà alto. Mi auguro che sia stato un grande allenamento per tutti.