LIVE FV, ITALIANO: "OGNI DISTRAZIONE PUO' COMPROMETTERE IL RITORNO"

Alla vigilia di Braga-Fiorentina, andata dei playoff per accedere agli ottavi di Conference League, nella sala stampa del Municipal ha preso la parola il tecnico viola Vincenzo Italiano.

Un playoff diverso da quello con il Twente? "E' una partita che si gioca in 180 minuti e somiglia molto a quel playoff. L'andata la giochiamo fuori e l'obiettivo è dare un senso a quella di ritorno, abbiamo studiato l'avversario che è di valore e dobbiamo esprimerci come sappiamo. Sono partite diverse dal campionato e dobbiamo gestirle. Domani ogni minima distrazione può costarci quella di ritorno perciò massima concentrazione"

Come mai non riuscite mai a recuperare? "E' un dato che non ci piace e ne abbiamo parlato tantissimo. Una squadra con tantissimo valore lo ribalta a differenza di chi lo subisce lo svantaggio. Ma purtroppo non concretizzare quanto costruiamo non ci permettere di ribaltare il risultato ma il fatto che reagiamo è positivo soprattutto in questo tipo di gara in cui non dobbiamo uscire dalla partita".

Stati d'animo diversi: "Noi arriviamo da momenti diversi, loro bene, noi da difficoltà ma penso che ogni partita ha una storia diversa e quindi domani in Coppa ci teniamo tantissimo come gli avversari e accantoneremo il fatto di non segnare. Sappiamo di affrontare una squadra in fiducia e con giocatori di qualità e non sarà facile ma vogliamo andare avanti, così come loro".

Puntare le energie sulle Coppe?