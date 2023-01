LIVE FV, INTER-FIORENTINA 0-2: RADDOPPIO DI BERTI!

45' - Saranno quattro i minuti di recupero.

43' - L'Inter ci prova con Curatolo che aggredisce bene la profondità ma da posizione defilata tira in fallo laterale.

41' - Toci atterra Zanotti dopo uno scontro fortuito. l'arbitro giudica falloso l'intervento dell'attaccante viola. Successiva punizione non sfruttata dall'Inter.

39' - Iliev sbraccia su Lucchesi. Niente ammonizione ma punizione guadagnata da parte del centrale gigliato.

37' - Lancio lungo dalle retrovie nerazzurre ma la linea difensiva viola si fa trovare pronta. Fuorigioco a favore dei ragazzi di mister Aquilani.

34' - Di Stefano corre e punta sulla fascia. Atterrato da Martini, punizione per la Fiorentina.

31' - Colpo di tacco fallito di Kayode, Aquilani arrabbiato con il terzino gigliato per la superficialità.

29' - Con esperienza Toci protegge palla e guadagna fallo a centrocampo. Possesso a tinte viola.

27' - Dopo il doppio svantaggio l'Inter prova ad alzare la testa ed attaccare. La Fiorentina, per il momento, tiene sicura.

24' - 0-2 FIORENTINA: BERTI!! Sbaglia completamente l'Inter in impostazione, Berti ne approfitta, converge in area e conclude in modo perfetto. Raddoppio Fiorentina!

22' - La Fiorentina prova ad abbassare il ritmo e mantiene il possesso di palla.

19' - L'Inter alza il pressing ma la Fiorentina ne esce alla grande. Di Stefano allarga per Kayode, il terzino viola spara però alto dal limite dell'area.

17' - Ammonizione per Amatucci. Entrata scomposta del centrocampista gigliato su Grygar. Primo cartellino giallo del match.

14' - Dopo lo scontro raccontato in precedenza, Krastev presenta una grande ferita allo zigomo.

13 '- Duello fra Krastev ed Iliev. Il difensore gigliato va a terra dopo un colpo al viso, punizione per la Fiorentina.

11' - GOL FIORENTINA!!! Punizione, va Amatucci e insacca in modo perfetto alle spalle del portiere. Tiro chirurgico, Viola in vantaggio!

10' - Fallo ai danni di Di Stefano vicino al limite dell'area. Punizione interessante per la Fiorentina.

7' - Cambio per l'Inter: non ce la fa Zuberek. Al suo posto entra Curatolo.

5' - Gioco fermo per un infortunio a Zuberek. Problemi al ginocchio dopo un movimento innaturale, la panchina nerazzurra chiede il cambio.

2' - Grave errore di Krastev che sbaglia completamente il retropassaggio. Iliev ne approfitta, bravo Martinelli in uscita.

1' - La Fiorentina tiene in mano il pallino del gioco in questi primi minuti di partita. Si cerca lo spiraglio giusto.

0' - VIA! SI PARTE ALL’U-POWER STADIUM DI MONZA! Primo pallone per la Fiorentina, questa sera in divisa bianca mentre l'Inter in maglia nerazzurro.

Signore e signori buona serata. Appuntamento con la storia per la Fiorentina Primavera di mister Alberto Aquilani che alle 20:30 sfiderà l’Inter. In palio c’è la Supercoppa. Questo sarà il quarto anno consecutivo nel quale la squadra gigliata si metterà in gioco per conquistare il trofeo. Nei gli ultimi precedenti la Fiorentina ha ottenuto due sconfitte (nel 2019 e 2020 contro l’Atalanta), e una vittoria contro l’Empoli nel 2021. La Fiorentina è a caccia di un altro record: restate su Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali della finale

INTER: Botis; Zanotti, Fontanarosa, Martini, Grygar, Zuberek, Carboni, Iliev, Andersen, Dervishi, Di Pentima. Allenatore: Chivu.

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Vigiani, Lucchesi, Biagetti, Kayode; Krastev, Amatucci, Berti; Falconi, Toci, Distefano. Allenatore: Aquilani.