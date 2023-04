LIVE FV, INTER-FIORENTINA 0-0: FINE PRIMO TEMPO

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rientrano in campo le squadre. A breve il via al secondo tempo!

La Fiorentina prepara un cambio. Uscirà Quarta, dentro Milenkovic.

--- INTERVALLO ---

45'+2' - Termina qui il primo tempo a San Siro. Inter e Fiorentina vanno al riposo sullo 0-0.

45+2 - Punizione per l'Inter dalla trequarti. Respinta bene dalla difesa viola

45 - Concessi due minuti di recupero.

42' - Azione dalla sinistra dell'Inter con Correa che mette in mezzo, si salva in qualche modo la difesa della Fiorentina.

41' - Ci prova Bonaventura a sinistra. Fermato da Dumfries in calcio d'angolo

38' - Che opportunità per la Fiorentina! Prima Saponara si incunea in area di rigore, bloccato dalla difesa. Il pallone finisce sui piedi di Ikone che però con il destro non trova la sfera. Tutto solo davanti a Onana l'ex Lille manca clamorosamente il pallone.

35' - Ci prova ora l'Inter. Lukaku sfonda a sinistra, cross nel mezzo chiuso da Igor!

34' - Martinez Quarta! Ci prova anche il difensore argentino dal limite senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta.

32' - Mandragora! Sinistro potente da fuori del centrocampista viola che termina a lato non di molto. Onana sembrava comunque sulla traiettoria.

28' - Lukaku! Gosens va in verticale dal centravanti belga, contenuto in calcio d'angolo dal ritorno di Castrovilli.

25' - Sempre l'Inter, che occasione sui piedi di Lukaku. Persa la palla da Biraghi, però ripartenza gestita malissimo dalla squadra di Inzaghi: Lukaku non trova l'occasione per tirare, perdendo troppo tempo troppo facendosi chiudere dalla difesa viola.

24' - Ancora pericolosa l'Inter. Gran palla di Dumfries per Lukaku che è in leggero ritardo sul passaggio orizzontale non riuscendo a colpire la sfera.

22' - Mkhitaryan! Sgasata del numero 22 nerazzurro che parte in progressione saltando Dodò e Igor ma si fa chiudere lo specchio della porta da Terracciano. Ci rirprova in seconda battuta in rovesciata ma palla fuori.

21' - Sugli sviluppi del corner riparte l'Inter in contropiede.

20' - Ribaltamento di fronte per la Fiorentina con Ikone. L'esterno viene verso il centro lasciando libero il corridoio per la sovrapposizione di Castrovilli. Il cross del numero 10 viola viene respinto in corner da Acerbi.

19' - Ancora pericolosa l'Inter sempre a destra con Dumfries. Traversone basso sul primo palo per Lukaku, chiude bene Igor.

18' - Ci prova Acerbi al volo. Non impatta bene, palla altissima.

17' - Colpo di tacco smarcante di Lukaku per la discesa sulla destra di Dumfries, che sbaglia l'ultimo passaggio, chiuso in calcio d'angolo.

15' - Ancora Fiorentina. Terzo angolo conquistato dopo un tiro di Saponaro bloccato dalla difesa nerazzurra.

14' - C'è stato anche un check del Var su un possibile tocco di mano di Bastoni dopo la parata di Onana. Check over.

13' - Castrovilli! Che occasione per la Fiorentina! Sfonda a sinistra la formazione viola: cross verso il secondo palo di Biraghi per la conclusione al volo del numero dieci deviata in tuffo da Onana che poi libera l'area.

12' - Cabral! Prova la gioca acrobatica in mezzo all'area di rigore il brasiliano. L'attaccante viola ha provato una rovesciata dopo essersi alzato il pallone spalle alla porta

11' - Gestisce palla la Fiorentina con l'Inter che pressa e aspetta.

8' - Gosens! Girata di testa proprio da corner. Palla alta sopra la traversa.

7' - Dumfries sfida Biraghi nell'uno contro uno, il capitano viola lo contiene rifugiandosi in calcio d'angolo.

6' - Check del Var su un possibile fallo di mano in area viola. Nulla da segnalare sull'intervento di Castrovilli.

5' - Dumfries si propone sulla corsia destra per creare superiorità numerica. L'esterno olandese viene contrastato in calcio d'angolo.

3' - Bonaventura! Ancora Fiorentina. Tiro da 25 metri che finisce al lato. Lascia sfilare Onana

2' - Ikone! Parte forte la Fiorentina. Ci prova subito l'esterno viola che rientra sul sinistro e calcio. Tiro rimpallato in corner.

1' - Via, si parte! Sarà la Fiorentina a giocare il primo pallone della partita, con Bonaventura. Oggi i viola in campo con la maglia bianca .

17.55 - Finita la sosta la Fiorentina torna in campo nella difficile sfida di San Siro contro l'Inter. Vincenzo Italiano vuole dare continuità agli ottimi risultati ottenuti proprio prima della pausa, anche in ottica di un mese di aprile che si apre oggi e che si prospetta il più intenso della stagione.

bentrovati alla diretta testuale di Inter-Fiorentina, il cui fischio d'inizio è in programma alle 18:00.

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

Allenatore: Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovlli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral.

Allenatore: Italiano.