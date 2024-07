LIVE FV, HULL CITY-FIORENTINA 2-2: FINISCE PARI

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

22.40 - Una partita giocata bene per un'ora, poi la Fiorentina spegne la luce e porta via un 2-2 dalla sfida contro l'Hull City. Reti di Dodo e Kean per i viola, di Omur e Longman le reti arancionere tra la gioia dei propri tifosi.

90' - FINISCE QUI! 2-2 L'ULTIMA AMICHEVOLE IN INGHILTERRA PER LA FIORENTINA.

89' - Continua ad attaccare l'Hull City, la Fiorentina è chiusa in difesa.

86' - Terracciano para su una conclusione dalla distanza che lo mette in difficoltà. Ma ora la Fiorentina sta soffrendo.

83' - Girandola di cambi per la Fiorentina: fuori Barak, Pongracic e Kouame, dentro Bianco, Fortini e Baroncelli.

79' - La Fiorentina si fa incredibilmente raggiungere dall'Hull City con una svirgolata di Pongracic che termina a Longman: tiro di prima che sbatte sul palo, Terracciano si tuffa lentamente e il pallone finisce in rete sbattendo sul portiere viola.

79' - PAREGGIO DELL'HULL CITY: HA SEGNATO LONGMAN. Non perfetti Pongracic e Terracciano.

76' - Kayode! Prova a chiudere lui di testa su un cross dalla sinistra di Parisi, ma viene ostacolato e la palla termina fuori.

75' - Kean fallisce una grande occasione! Kayode ara la fascia destra e mette in mezzo un cross rasoterra: Kean si stacca molto bene e calcia con il destro sparando però alto.

74' - Stavolta salva Terracciano! Doppio intervento prima in uscita e poi con una grande parata su un tiro da distanza ravvicinata seppur da posizione defilata.

73' - Fallo del neoentrato Comuzzo al limite dell'area, Omur non sbaglia con un tocco morbido abbastanza centrale sul quale Terracciano è in ritardo. Accorciano gli inglesi.

73' - GOL DELL'HULL CITY: HA SEGNATO SU PUNIZIONE OMUR.

71' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Parisi e Comuzzo, fuori Ranieri e Dodo.

69' - Stavolta il fallaccio lo fa Mandragora a gamba tesa su Estupinian: i due si stringono la mano dopo lo scontro.

67' - Kean non riesce a sfruttare a dovere un cross di Biraghi che gli era terminato sui piedi. L'attaccante cincischia e viene fermato.

65' - Animi tesi dopo un intervento duro di McLoughlin su Pongracic: giallo per il giocatore dell'Hull City e Ranieri va a dirgliene quattro. Per fortuna dopo qualche istante a terra, Pongracic si rialza.

62' - Cambio nella Fiorentina: dentro Ikoné, fuori Brekalo.

57' - Chiusura provvidenziale di Pongracic su Estupinian in scivolata: palla in corner e fermata una grande occasione per l'Hull City.

53' - Sgroppata di Dodo sulla destra in ripartenza, il terzino brasiliano mette in mezzo un lob sul quale è molto bravo ad avventarsi Kean che in equilibrio precario incrocia di testa e soprende il portiere. Bel gol dell'attaccante viola!

53' - GOL DELLA FIORENTINA, KEAN SEGNA UN GRAN GOL! 2-0 FIORENTINA!

52' - Primo vero pericolo per Terracciano dopo una punizione calciata a centro area e deviata: il pallone si impenna e il portiere viola blocca tranquillamente sulla linea.

49' - Ancora Kouame pericoloso, stavolta di testa anticipando tutti sul primo palo: palla che però termina fuori non di poco.

49' - Sugli sviluppi del corner Kouame calcia male e non riesce a trovare la porta con il destro.

48' - Kean fermato in area dopo una sterzata, appena prima che l'attaccante possa provare a calciare.

47' - Hull City che sembra entrato in campo con un altro spirito e costringe prima Pongracic ad una chiusura, poi Kean sugli sviluppi del corner ad allontanare la palla.

45' - Riparte la sfida. Nessun cambio per la Fiorentina.

--- INTERVALLO ---

45' - Senza ulteriori emozioni, FINISCE IL PRIMO TEMPO.

40' - Terza occasione per Kean che ha ancora la mira da migliorare e fallisce un'altra occasione pur salendo in cielo per un altro colpo di testa.

35' - Nonostante il gol della Fiorentina il copione non cambia: la Fiorentina tiene palla soprattutto in difesa, l'Hull City si difende.

29' - Grandi proteste dell'Hull City perché sul cross di Kean per il gol di Dodo la palla sembrava uscita di qualche centimetro. Dodo però è stato molto bravo a mettere in rete con un destro al volo che ha sbattuto sul palo battendo Pandur.

29' - GOL DELLA FIORENTINA. HA SEGNATO DODO

27' - Kean aggancia molto bene in area ma viene fermato al momento del tiro.

25' - Altra occasione per Kean da calcio d'angolo, ma anche stavolta non trova il gol.

24' - Ancora pochissime emozioni in questi primi 25 minuti. La Fiorentina gioca leggermente meglio ma non riesce a creare molte occasioni.

20' - Si fa vedere in avanti l'Hull City con un cross alto allontanato da Dodo. Inglesi fin qui soprattutto in attesa.

15' - Kean vicino al gol! Colpo di testa in area sul quale si oppone Pandur che allunga di nuovo in corner.

14' - Brekalo viene liberato molto bene in area ma da posizione defilata non riesce né a calciare né a servire Kean. Palla in corner.

12' - Palla di difficile comprensione di Kouame che vanifica una buona occasione calciando male un passaggio che termina direttamente sul fondo.

10' - Contatto dubbio in area viola con Estupinan toccato: l'arbitro però sorvola.

8' - Prima occasione per la Fiorentina e per Moise Kean, che salta molto alto su un cross dalla sinistra di Biraghi: l'attaccante viola anticipa tutti ma spedisce fuori ben marcato dagli avversari.

6' - Altra buona chiusura di Pongracic, fin qui tra i pochi protagonisti di un inizio a rilento per le due squadre.

3' - Primi minuti di possesso palla per la Fiorentina con Pongracic al centro del gioco viola.

0' - Si parte. Primo pallone giocato dalla Fiorentina in completo viola. Hull City in consueto arancionero.

La Fiorentina chiude la tournée in Inghilterra con l'ultima amichevole in programma stasera alle ore 20:45 contro l'Hull City all'MKM Stadium. I viola di Palladino vorranno sì mettere altri minuti nelle gambe ma magari riuscire a strappare almeno una vittoria in queste tre partite dopo il pareggio col Bolton e la sfortunata sconfitta contro il Preston. Per farlo ci saranno ancora molti cambi nella formazione, con Pongracic che proverà a trovare continuità al pari di Kean in cerca del gol dopo aver segnato contro la Reggiana. Niente partita invece per l'ultimo arrivato Colpani che va in panchina ma non è stato inserito nelle note.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Hull City: Pandur; Giles, Jones, McLoughlin; Simons, Estupinan, Drameh, Seri; Slater, Jacob, Omur. Allenatore: Tim Walter

Fiorentina (3-4-2-1): Terrracciano; Kayode, Ranieri, Pongracic; Dodo, Barak, Mandragora, Biraghi; Brekalo, Kouame; Kean. A disposizione: Christensen, Martinelli, Baroncelli, Sottil, Bianco, Ikoné, Caprini, Fortini, Infantino, Kouadio, Rubino, Comuzzo, Parisi. Allenatore: Raffaele Palladino