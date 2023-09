LIVE FV, FROSINONE-FIORENTINA 0-0: NELLA RIPRESA KAYODE AL POSTO DI BIRAGHI KO

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

59' - Brescianini guadagna un buon pallone ma Duncan - che sta facendo una grande partita - lo costringe all'errore

58' - Errore di Terracciano che sbaglia l'uscita e regala un angolo, per fortuna dei viola senza conseguenze.

57' - Soule vince un contrasto con Duncan ed entra in area contrastato da Parisi. Il giocatore gialloblù chiede un rigore cadendo in area e Parisi va testa a testa con lui

55' - Terracciano esce su un tiro del Frosinone poi Kayode tiene in campo ma l'azione dei ciociari, che pur avevano ripreso la palla, sfuma.

53' - Duncan arpiona la palla a centrocampo e s'invola, Okoli ricorre all'angolo., non ben sfruttato dai viola.

50' - Mazzitelli fa un brutto fallo su Arthur a terra dolorante e viene ammonito mentre il brasiliano viene soccorsdo dallo staff medico.

47' - Daniele De Rossi è in tribuna a vedere la partita.

46' - SI RIPARTE!! Ripresa al via, si riprende dall'1-0 della Fiorentina e con un cambio. Biraghi non ce la fa ed entra Kayode al posto suo, posizionandosi a destra e Parisi a sinistra.

-------------------------------------------------------------------------------------------

45+2' - FINE DEL PRIMO TEMPO! La Fiorentina va al riposo in vantaggio per 1-0 allo stadio Stirpe grazie al gol di Nico Gonzalez!

45+1' - Angolo guadagnato da Nzola che prova in tutti i modi a segnare. Sullo sviluppo la Fiorentina prova a rendersi pericoloso con Oyolo che salva in fallo laterale, poi arriva il fischio finale.

45' - L'arbitro concede due minuti di recupero.

44' - Palla di Duncan per Nzola che da buona posizione e su pressione dell'avversario calcia male, di poco sul lato della porta.

42' - Tiro di Parisi che vede uno spazio per calciare in porta, guadagna un angolo non ben sfruttato dai viola.

41' - Duncan ferma Oyono con le "cattive" e fa partire l'azione della Fiorentina che lui stesso chiude con la conclusione, di poco alta.

39' - Il Frosinone cerca di chiudere gli spazi così Bonaventura calcia dalla distanza ma la palla esce pur di poco.

35' - Si scalda Kayode visto che Biraghi non appoggia bene il piede.

32' - Fiorentina in dieci per permettere ai medici di fasciare la caviglia di Biraghi. Dal calcio d'angolo i ciociari impegnano Terracciano che fa ripartire i suoi. Palla subito a Nzola ma per l'arbitro commette fallo in area.

30' - Il Frosinone ci crede e va all'assalto, ancora un angolo. Dallo sviluppo Brescianini ancora al tiro, ancora angolo! Gioco però fermo perché Biraghi sembra essersi fatto male alla caviglia: deve uscire dal campo per le cure!

29' - OCCASIONE FROSINONE. Azione manovrata con batti e ribatti in area poi Brescianini va al tiro, pallone liberato in angolo.

27' Duncan è un portento e serve Nzola con Oyono che lo marca bene e gli strappa la palla, poi l'azione sfuma per il fuorigioco

21' - Ammonito Milenkovic

19' - NICOOOOOOOOOOOO!!! GOOOOL GOOOOL GOOOL. L'argentino festeggia con il gol il rinnovo del contratto! L'assist è di Duncan che si ritaglia sempre più un ruolo da protagonista in questo avvio di campionato. E avevamo chiamato l'ottavo gol stagionale (compresa la Conference) di testa. Terzo dell'argentino con due assist proprio di Duncan.

18' -OCCASIONE!! Parisi spreca un tiro in porta che poteva portare al vantaggio dopo un'azione manovrata ma il terzino sbaglia.

16' - OCCASIONE! Da una possibile occasione del Frosinone riparte la Fiorentina con Sottil che s'invola sulla fascia e si accentra scivolando però al momento del tiro che finisce nelle mani di Turati.

15' - Il Frosinone sale centralmente guadagnando l'angolo.

13' - OCCASIONE Nzola prova a girarsi e tirare in porta, guadagna un angolo. Il tiro di Biraghi è però preda degli avversari. Il Frosinone ha studiato le contromosse sapendo che la Fiorentina ha già segnato 7 gol di testa.

8' - OCCASIONE! La palla arriva a Nico che tira in porta a girare ma la traiettoria non è precisa.

7' - Ancora Duncan lancia Sottil che s'invola in area poi passa indietro ma Bonaventura non aggancia

6' - Il Frosinone si porta velocemente in area, Milenkovic manda in angolo. Sullo sviluppo interviene Terracciano a sbrogliare.

4' - OCCASIONE! Pallone da dietro lungo per Nzola bravo a tenere la palla e tirare ma Turati salva in angolo. La Fiorentina non sfrutta però al meglio nessuno dei due corner già conquistati.

2' - Duncan lancia Sottil che tira a botta sicura e strappa un calcio d'angolo.

1' - PARTITI!! L'arbitro Fourneau ha dato il via alle ostilità.

Alle 18.30 fischio d'inizio per Frosinone-Fiorentina, gara valida per la sesta giornata di serie A. La squadra di Di Francesco è ad otto punti (due in meno dei viola) e allo stadio Stirpe ha vinto due partite perdendo solo l'esordio contro il Napoli, così come anche la Fiorentina ha vinto due partite su tre in trasferta. Firenzeviola vi offre la diretta testuale della partita, a cura di Luciana Magistrato, con tutte le azioni minuto per minuto.

Ecco le formazioni scelte dai due allenatori, con Italiano tiene a riposo Kayode e lancia Parisi sulla fascia destra; Nico recupera e parte dal primo minuto.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Baez. A disp.: Cerofolini, Frattali, Lulic, Caso, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Bidaoui, Ibrahimovic, Monterisi, Lusuardi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico, Bonaventura, Sottil; Nzola. A disp.: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Lopez, Beltran, Ikone, Ranieri, Infantino, Kayode, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouame.