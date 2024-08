LIVE FV, FIORENTINA-VENEZIA 0-0: FINITA AL FRANCHI

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

202-26 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

20.25 - Finisce tra i fischi del Franchi la partita della Fiorentina. La squadra di Palladino non va oltre lo 0-0 con il Venezia che strappa così un punto importante per la stagione degli uomini di Di Francesco, capaci di spaventare Terracciano nel finale dopo un primo tempo di sofferenza. Protagonista è il portiere ospite Joronen, capace di almeno un paio di parate decisive.

90' +5' - FINISCE QUI. FIORENTINA-VENEZIA 0-0.

90' +2' - Sottil non arriva per un soffio su un tocco in area di Mandragora. Salva Joronen in uscita.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Biraghi! Ci prova con il mancino dalla distanza ma non centra lo specchio della porta di pochissimo.

88' - Terracciano blocca facilmente su un colpo di testa di Altare. Ma la Fiorentina soffre in questo finale.

87' - Cambio nel Venezia: dentro Doumbia per Ellertsson.

86' - Giallo per Mandragora che è costretto a strattonare Ellertsson.

82' - Prosegue la fase positiva del Venezia con Zampano che spaventa tutti e poi guadagna un corner.

78' - Triplo cambio per la Fiorentina: dentro Quarta, Mandragora, Beltran, fuori Comuzzo, Richardson e Kean.

77' - Gioca meglio il Venezia in questa fase, con la Fiorentina che non riesce ormai da minuti ad uscire dalla propria metà campo. Per adesso i cambi di Palladino non hanno funzionato.

74' - Si riparte.

71' - Cooling break al Franchi.

68' - Ancora pericolosissimo il Venezia con un tocco ravvicinato di Raimondo che trova di nuovo Terracciano attento, anche sulla respinta. Che brivido per i viola.

67' - Cambia anche il Venezia che inserisce Svoboda e Nicolussi Caviglia al posto di Idzes e Andersen

67' - Cambio nella Fiorentina: entra Sottil al posto di Kouame.

66' - Terracciano salva su Zampano! Tiro molto pericoloso dell'ala del Venezia con il destro, Terracciano perrò è attento e respinge.

65' - Kean sbroglia la matassa in area viola dopo un batti e ribatti molto pericoloso.

63' - Biraghi dalla punizione defilata va direttamente verso la porta ma calcia leggermente alto.

62' - Giallo per Zampano che trattiene vistosamente Dodo bravo a saltarlo secco.

59' - Punizione di Biraghi verso la porta respinta con i pugni da Joronen che oggi non sbaglia nulla.

57' - Incredibile flipper in area Venezia: il pallone tocca gli stinchi di almeno tre giocatori viola ma non riesce a finire in porta.

55' - Cambio nella Fiorentina: dentro Colpani per Barak.

55' - Richardson esalta il Franchi con una giocata pregevole a centrocampo. In visibilio per il marocchino il Franchi.

53' - Ancora in pressione la Fiorentina che però non riesce a trovare la via del gol. Su un rilancio di Ranieri, Kouame viene fermato.

50' - Kean! Bolide da dentro l'area sul quale è attento ancora una volta Joronen, poi Kouame non arriva per un soffio sulla ribattuta.

49' - Barak! Ci prova ancora con il mancino su una bella sponda di Kean ma come nel primo tempo il tiro è debole e respinto da Joronen.

46' - Ranieri opera la prima chiusura su Raimondo anticipandolo e coprendo il pallone che lentamente termina sul fondo.

45' - SI RIPARTE! Due cambi per il Venezia: fuori Oristanio e Gyktjaer, dentro Pierini e Raimondo. Fiorentina sempre con gli stessi undici.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! La Fiorentina sbatte su Joronen e non riesce a sbloccare la sfida nonostante abbia giocato molto meglio degli avversari: ci vorranno altri 45 minuti per sbloccare la sfida.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

42' - Incredibile Joronen, salva di nuovo su Richardson! Grande giocata del centrocampista che su un tacco di Barak in area finta il tiro e poi calcia basso all'angolino, ma il portiere avversario compie la terza parata fondamentale della sua partita.

39' - Parisi ad un passo dal gol! Ancora fantastico Joronen a salvare i suoi su un mancino da posizione defilata ma potente e alto: il portiere del Venezia ci mette le mani e allunga in corner.

36' - Kean non arriva per poco su un rilancio di Kouame, Altare lo anticipa e salva i suoi.

31' - Viola ad un passo dal gol con una rovesciata di Kouame! L'ivoriano è un gatto nel districarsi su una sponda di Ranieri in area, ma Joronen è ancora più bravo a salvare sulla linea. Poi tira Dodo ma trova il muro avversario.

28' - Si riparte.

25' - Cooling break al Franchi per permettere ai calciatori di bere e riprendersi dopo i primi 25 minuti di gioco sotto il caldo del Franchi.

22' - Giallo per Oristanio che allarga ancora il braccio e stavolta si prende l'ammonizione.

20' - Mentre in Fiesole va in atto una piccola contestazione con striscioni riferiti alla proprietà, Il Venezia ha una doppia occasione prima con Andersen e poi con Idze che sparano alto sopra la traversa.

16' - Mentre riparte il gioco, le due tifoserie si becchettano. I circa 50 tifosi del Venezia accorsi al Franchi rispondono ai cori della Fiesole.

14' - Biraghi si infiamma dopo una manata al volto di Oristanio. Il capitano viola è una furia e deve essere fermato dai compagni e dagli avversari.

13' - Kean! Forse il tiro più pericoloso fin qui, con l'attaccante viola che si libera al limite dell'area e chiude con il destro: palla fuori non di molto alla destra di Joronen.

12' - Ci prova Barak con un mancino dal limite su un pallone uscito da un flipper: palla tra le braccia di Joronen.

10' - Prima bella azione di Kean che si libera di Altare e poi scarica all'indietro.

9' - A crossare dopo uno schema è invece Candela con Barak che fa muro su una conclusione in mischia. Riparte la Fiorentina.

8' - Intervento in ritardo di Parisi su Oristanio sulla sinistra, l'arbitro fischia il fallo e Duncan sparerà in mezzo un pallone pericoloso.

5' - Il copione della partita sembra già piuttosto scritto: la Fiorentina fa possesso palla soprattutto in difesa e poi prova a servire le punte con lanci lunghi, il Venezia attende in difesa e prrova ad impensierire i viola in pressing.

3' - Prima occasione per la Fiorentina che arriva al tiro dalla sinistra con Parisi, ben lanciato da Kouame in ripartenza: l'esterno punta l'avversario e tira con il mancino addosso a Joronen.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in divisa viola. In bianco invece il Venezia.

È tutto pronto per la seconda giornata di Serie A che mette di fronte Fiorentina e Venezia, in un Artemio Franchi ancora sotto cantieri e con una squadra viola che somiglia al suo impianto: work in progress, dopo la cessione di Nico Gonzalez e in attesa dell'ultimo rush di mercato. Palladino dovrà gestire al meglio le forze della sua squadra che giovedì si giocherà il ritorno del playoff di Conference League e davanti avrà un Venezia voglioso di rivincita dopo la sconfitta all'esordio contro la Lazio. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodo, Amrabat, Richardson, Parisi; Barak, Kouame; Kean. Allenatore: Palladino. A disposizione: Martinelli, De Gea, Sottil, Mandragora, Beltran, Fortini, Infantino, Colpani, Quarta, Kayode, Bianco, Brekalo.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco.

A disposizione: Grandi, Stankovic, Haps, Pierini, Nicolussi Cabiglia, Sagrado, Crnigoj, Lella, Svoboda, Lucchesi, Raimondo, El Haddad, Doumbia.