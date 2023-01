LIVE FV, FIORENTINA-TORINO 0-1: FINE PRIMO TEMPO

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Torino.

45' +1' - Vlasic ad un passo dal gol! Tiro dal limite deviato da Igor che per poco non batte di nuovo Terracciano.,

45' +1' - Ci prova Milenkovic a girare di testa ma spara fuori.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Giallo per Ricci che ferma Saponara lanciato in contropiede. Ma è stato troppo lento a non servire Kouame e a permettere il recupero... Inoltre va a muso duro con l'arbitro e anche Saponara si prende il giallo.

41' - Fiorentina in totale confusione. Un possesso prolungato termina con un pallone regalato agli avversari.

38' - Biraghi sbaglia un cross morbido dal limite dell'area quando avrebbe potuto crossare. Ma almeno la Fiorentina prova a reagire.

35' - Torino di nuovo pericoloso con Ricci che calcia addosso a Terracciano. Fiorentina in bambola.

33' - Amrabat perde un pallone in impostazione, Miranchuk non viene marcato da nessuno e dal limite dell'area infila il pallone all'angolino. Torino meritatamente in vantaggio.

33' - GOL DEL TORINO. HA SEGNATO MIRANCHUK.

30' - Miracolo di Milinkovic-Savic! Bella azione confezionata da Biraghi che crossa basso per Kouame: l'attaccante anticipa tutti ma il portiere granata con un riflesso riesce a togliere il pallone dalla linea di porta. La prima grande occasione per i viola.

28' - Stadio infuriato con Ikoné che sostanzialmente non ne sta azzeccando una e sbaglia anche un passaggio di qualche metro per Kouame.

25' - Salva Terracciano! Grande parata su Singo che dal limite dell'area aveva scaricato un grande mancino. Il pubblico del Franchi adesso rumoreggia, la Fiorentina è in grande difficoltà.

24' - Si riparte dopo qualche secondo di stop per una botta presa sul volto da Bonaventura.

22' - Seck spacca la traversa! Lasciato ancora una volta solo, entra in area e scarica un sinistro potente che supera Terracciano e per fortuna sbatte sul palo alto. Che brivido per i viola...

21' - Classica azione alla ikoné. Il francese fa tutto bene, si libera in area e poi strozza il sinistro da buona posizione. Che peccato!

20' - Saponara non riesce ad agganciare su un bel pallone di Dunca. Buona occasione sprecata dalla Fiorentina.

18' - La Fiorentina prova un'azione in contropiede dopo una pericolosa azione del Torino sulla sinistra, ma Bonaventura sbaglia il passaggio nell'area granata e la palla finisce a Milinkovic-Savic.

15' - Squadra viola che sembra aver un po' subito l'episodio, ora il Torino sembra più in palla.

13' - Fuorigioco confermato, anche se in realtà era questione di centimetri. Tira un sospiro di sollievo la Fiorentina.

12' - ANNULLATO UN GOL AL TORINO! Seck aveva messo in porta il pallone, annullato però dalla posizione irregolare che pareva evidente. VAR comunque al lavoro.

11' - Partita a buon ritmo anche se non fioccano le occasioni. Lo spartito in ogni caso è chiaro: la Fiorentina gestisce palla, il Torino aspetta.

7' - Biraghi! Tunnel per entrare in area pregevole, poi però invece di crossare prova il tiro: pallone alto ma bella azione del laterale della Fiorentina.

6' - Buona doppia giocata di Venuti, prima con un'imbucata per Saponara poi con un cross pericoloso. Chiusura in corner.

3' - Lancio lungo per Kouame evidentemente trattenuto da Buongiorno, ma c'era posizione di fuorigioco. La Fiorentina però ha preso subito il controllo del gioco, come prevedibile.

1' - Biraghi prova a battere veloce una rimessa laterale per Kouame ma spara troppo forte. Palla che termina sul fondo.

0' - VIA! DI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in divisa viola. Torino invece in bianco.

Signore e signori buona serata dallo stadio Artemio Franchi. La Fiorentina affronterà il Torino per l'anticipo serale di questa 19esima giornata, giro di boa della stagione e ultima partita del girone d'andata. Per i viola l'occasione di fare punti preziosi, tanto più dopo la sentenza che ha spedito la Juventus un punto sotto di lei. Davanti però ci sarà il coriaceo Torino di Juric che farà le prove per il quarto di finale di Coppa Italia in programma tra 10 giorni. Oggi, in ogni caso, conta solo il campionato: restate con Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 34 Amrabat, 32 Duncan; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 8 Saponara; 99 Kouame.

A disposizione: 31 Cerofolini, 50 Martinelli, 48 Kayode, 15 Terzic, 16 Ranieri, 44 Krastev, 42 Bianco, 38 Mandragora, 72 Barak, 22 Gonzalez, 7 Jovic.

Allenatore: Italiano.

TORINO (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez; 17 Singo, 21 Adopo, 28 Ricci, 27 Vojvoda; 59 Miranchuk, 16 Vlasic; 23 Seck.

A disposizione: 1 Berisha, 89 Gemello, 3 Schuurs, 2 Bayeye, 6 Zima, 77 Linetty, 7 Karamoh, 36 Garbett, 15 Gineitis, 9 Sanabria, 49 Radonjic.