LIVE FV, FIORENTINA-SPEZIA 1-1, VIOLA VICINA AL GOL MA RESISTE IL PAREGGIO

Fonte: cronaca a cura di Ludovico Mauro

26' - Ennesimo giallo per gli ospiti: Cabral copre bene la palla su Wisniewski e lo aggira, il polacco lo trattiene e prende l'ammonizione.

25' - Due ulteriori cambi dello Spezia: fuori Gyasi ed Ekdal e dentro Esposito e Shomurodov.

23' - Ci riprova Biraghi su punizione ma è un tentativo che finisce abbondantemente alto.

22' - Ancora un giallo per lo Spezia. Ammonito Ekdal che ferma vistosamente una ripartenza palla al piede di Bonaventura.

26' - Altro cambio viola: fuori Castrovilli, dentro Barak.

25' - Fraseggio infinito della Fiorentina sulla trequarti, palla che gira da sinistra a destra e azione che sfuma con fallo di Cabral.

24' - Sulla punizione fischiata a Gonzalez calcia Biraghi molto bene sopra la barriera, Dragowski sventa la rete.

23' - Giallo per Bastoni appena entrato. Gonzalez se ne va in serpentina dall'out destro, il giocatore dello Spezia lo stende vistosamente e viene ammonito.

21' - Sponda di Cabral in area di rigore dello Spezia per Gonzalez. L'argentino di testa non dà forza alla palla.

19' - Primi cambi dello Spezia: escono Maldini e Bourabia, entrano Cipot e Bastoni.

17' - Ancora Brekalo guida la ripartenza viola palla al piede, al limite dell'area scarica per Mandragora che calcia, murato dalla difesa.

16' - Ammonito Italiano per proteste.

15' - PALO DI BREKALO! Appena entrato il croato riceve orizzontalmente da Bonaventura, sterza e calcia sul primo palo, colpendo il legno.

14' - Doppio cambio viola: entrano Gonzalez e Brekalo per Sottil e Ikone.

13' - Spezia pericoloso in ripartenza. Igor esce su Nzola e mette in angolo, non fruttato dallo Spezia.

11' - Insiste la Fiorentina dalla parte di Sottil. Viola che guadagna un angolo e continua a premere. Successivo cross basso di Biraghi messo fuori.

9' - Percussione centrale palla al piede di Dodò, palla che torna al brasiliano sulla fascia destra. Cross dell'ex Shakhtar non sfruttato dai viola.

7' - Palleggiano i viola e tentano di trovare il varco giusto, che al momento non arriva.

5' - Ancora Nzola protegge palla davanti alle panchine, subisce ancora fallo e c'è qualche scintilla in campo.

4' - Nzola mette il corpo davanti a Igor per proteggere la palla a metà campo, fischiato fallo del brasiliano e punzione per gli ospiti.

3' - Fraseggia la Fiorentina e cerca spazi, lo Spezia si difende.

1' - Si riparte. Batte la Fiorentina.

15:36 - Squadre rientrono in campo e si preparano alla ripresa. Nessun cambio.

47' - Si esaurisce anche il secondo minuto di recupero. Dionisi fischia la fine del primo tempo sull'1-1, squadre a riposo.

46' - Nel primo minuto di recupero Gyasi viene ammonito per fallo su Biraghi. Decisione dubbia.

44' - Palla contesa sulla trequarti dello Spezia tra più uomini, alla fine è fallo per lo Spezia ma Nzola viene ammonito per continue proteste.

42' - La Fiorentina batte un angolo dalla destra, palla che esce e viola che rimette al centro. Sulla respinta Dodò scodella nuovamente ma mette fuori.

40' - Dopo un anticipo di Quarta a metà campo Ikone riceva palla e punta l'uomo, ma si incarta e perde la sfera.

39' - Cabral prende palla a ridosso dell'area e guida la sfera dentro al campo, sbraccia un po' verso il difensore e viene fischiato fallo del brasiliano.

37' - Sottil va via all'uomo sull'out sinistro e mette dentro, ma un rimpallo manda la sfera tra le braccia di Dragowski.

35' - Dodò salta Maldini sulla fascia destra, l'ex Milan lo stende e prende il giallo.

33' - Rovesciata di Cabral che sbatte sulla traversa, gioco però fermo e calcio di punizione per lo Spezia.

30' - PAREGGIA LO SPEZIA CON NZOLA! Lancio di Dragowski, palla che giunge sui centrali viola. Nzola sposta Igor e salta Terracciano, poi deposita in rete.

28' - Lacio di Ikone verso Cabral, il brasiliano lascia sfilare ma Sottil si fa anticipare dall'avversario, azione che sfuma.

24' - SEGNA LA FIORENTINA! AUTORETE DI WISNIEWSKI SU CROSS DI BIRAGHI! Il capitano viola anticipa l'avversario sulla fascia e inizia la sua discesa sull'esterno, arriva sul fondo e crossa, deviazione di Wisniewski che beffa Dragowski. Viola avanti!

23' - Prova a fraseggiare la Fiorentina e la palla arriva a Sottil che tenta l'uno contro uno ma scivola, perde la palla e l'azione si disperde.

21' - Rumoreggia il Franchi contro l'ex viola Dragowski che perde tempo per battere una punizione. L'arbitro lo avverte.

18' - Segna lo Spezia con Nzola su assist di Gyasi, che però è in evidente posizione di fuorigioco. Gol ovviamente annullato.

17' - Spezia che mette fuori la testa dalla propria metà campo e compie 4-5 minuti di azioni offensive. La Fiorentina si difende.

13' - Ancora Sottil va all'uno contro uno ma scarica la palla dietro a Biraghi che crossa. Palla deviata in angolo, non sfruttato.

11' - Cabral riceve un passaggio interessante di Ikone in area ma stecca il controllo e vanifica l'occasione.

10 - Anche lo Spezia si fa notare in fase offensiva. Gyasi arriva al tiro, facilmente bloccato da Terracciano.

7' - Ancora sulla sinistra la Fiorentina è pericolosa. Mandragora arriva al cross e cerca Bonaventura, che si inserisce in area ma manca l'impatto di testa con la sfera.

5' - Strappa Sottil sulla fascia sinistra e se na va su Amian che lo trattiene, per l'arbitro non c'è fallo.

3' - Pressione alta della Fiorentina che tenta di fare la partita da padrona.

1' - Subito aggressiva la Viola, che dopo aver già battuto un angolo inizia a premere.

1' - Calcio d'inizio affidato allo Spezia, partiti!

14:25 - Squadre uscite dal tunnel degli spogliatoi e dirette verso il campo. Fiorentina come di consueto in maglia viola, Spezia vestito di giallo.

14:20 - Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Cabral.

A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Terzic, Venuti, Ranieri, Duncan, Bianco, Barak, Brekalo, Kouame, Gonzalez, Saponara, Jovic.

Allenatore: Italiano.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Wisniewski; Zurkowski, Bourabia, Ekdal; Gyasi, Nzola, Maldini.

A disposizione: Zoet, Marchetti, Verde, Reca, Shomurodov, Krollis, Bastoni, Ferrer, Esposito, Cipot.

Allenatore: Semplici.

14:15 - Gentili lettori di FirenzeViola.it buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Spezia, gara valida per la 29esima giornata di campionato. I viola vogliono proseguire la loro striscia di risultati utili consecutivi, gli Aquilotti scendono in campo per continuare la loro corsa per la permanenza in Serie A. Fischio d'inizio previsto per le 14:30.