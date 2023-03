LIVE FV, FIORENTINA-SIVASSPOR 0-0, PREMONO I VIOLA, MA NON SI SBLOCCA LA GARA

36' - Castrovilli recupera palla a ridosso dell'area della Fiorentina, tenta di verticalizzzare su Ikone ma la sfera viene intercettata dagli ospiti, che riprendono il gioco.

35' - Dopo un angolo dei viola, Ikoné punta l'uomo dalla destra e mette dentro. Jovic commette fallo in attacco.

34' - Caicedo riceve un lancio lungo e calcia addosso a Terracciano, ma si alza la bandierina.

32' - Da un angolo dei viola messo fuori, Amrabat tira al volo di destro. Palla in curva.

31' - Fiorentina che preme da sinistra a destra. Ikoné riceve palla sulla destra, punta l'uomo, sposta la palla e calcia. Ribattuta in angolo

28' - Bel cross di Castrovilli da sinistra, sponda di testa di Ikone. Calcia di prima Gonzalez col destro, palla fuori di poco.

26' - Igor a terra. Il centrale viola va a saltare con Caicedo e riceve una leggera gomitata dall'attaccante avversario. Brasiliano che poi si rialza e riprende a giocare.

24' - Bonaventura raccoglie la sfera al limite destro dell'area di rigore, salta l'uomo e mette dentro. Non ci arriva nessuno. Calcio d'angolo viola che non si concretizza in gol.

22' - Sivasspor che mette la testa in fuori per qualche minuto, ma nessun pericolo per i viola.

17' - Viola che preme continuamente da entrambi i lati, ma non arriva il gol del vantaggio.

15' - BONAVENTURA SI DIVORA L'1-0! Ikoné al volo di sinistro manda splendidamente in porta Bonaventura a tu per tu col portiere. Pallonetto fatto male dall'ex Milan con Jovic che non riesce a ribadire in rete.

14' - EUROGOL SFIORATO DA CASTROVILLI! Il 10 viola gira di tacco volante un cross basso di Gonazlez, palla che sbatte sulla traversa.

12' - Castrovilli va via con uno sprint sulla sinistra ma sbaglia il passaggio in verticale. Palla fuori

10' - OCCASIONE VIOLA! Jovic servito splendidamente in profondità da Gonzalez, tenta lo scavetto che non riesce bene, palla bloccata dal portiere.

8' - Calcio d'angolo viola, batte Biraghi, pallone respinto e Dodò commette un fallo più che dubbio sull'out sinistro del Sivasspor.

7' - Punizione degli ospiti calciata dentro l'area avversaria, pallone che finisce sul fondo.

6' - Grande sventagliata di Amrabat per Dodò che mette dentro al volo, dopo un batti e ribatti lo stesso brasiliano calcia alto.

5' - Anche il Sivasspor tenta di sporgersi in avanti e si affaccia all'area viola.

3' - Fiorentina che cerca di fare la partita da padrona e di spingere subito, Sivasspor pronto a ripartire.

1' - Partiti! E' cominciata Fiorentina-Sivasspor.

21:00 - Tutto pronto al Franchi. Squadra schierate, calcio d'inizio che battono i viola.

20:55 - Entrano in campo al Franchi le due squadre. Fiorentina, come di consueto, in maglia viola. Sivasspor vestito di bianco.

20:50 - Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Bonaventura; Ikonè, Jovic, N.Gonzalez All.: Vincenzo Italiano

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyrt. All.: Calimbay.

20:45 - Buonasera ai lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Sivasspor, ottavi di finale d'andata di Conference League. Calcio d'inizio fissato per le 21.