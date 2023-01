LIVE FV, FIORENTINA-SASSUOLO 2-1: FINISCE QUI AL FRANCHI!

17.05 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita!

17.03 - Una vittoria soffertissima per la Fiorentina che grazie ad un rigore all'ultimo minuto riesce a tornare alla vittoria. Italiano può dunque respirare grazie anche al ritorno di Nico Gonzalez subito decisivo.

90' +10' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA TORNA A VINCERE!

90' +10' - La Fiorentina si mangia un gol con un contropiede che poteva chiudere definitivamente la sfida.

90' +8' - Nico prende un corner. Manca un minuto alla fine.

90' +8' - Kouame guadagna un fallo preziosissimo nella metà campo avversaria.

90' +6' - Per adesso resiste il fortino della Fiorentina. Mancano 3 minuti alla fine.

90' +5' - Giallo per Gonzalez.

90' +4' - Kouame! Calcia da due passi ma spara addosso a Consigli.

90' +2' - Sostituzione per il Sassuolo: fuori Traorè, dentro Defrel.

90' +1' - Assegnati 9 minuti di recupero.

90' +1' - Freddezza incredibile di Nico Gonzalez che aspetta il movimento di Consigli e calcia dalla parte opposta: 2-1 Fiorentina!

90' +1' - GOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLL!! NICO NON SBAGLIA!!

90' +1' - Sul dischetto c'è Nico Gonzalez.

90' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! L'arbitro prende la decisione dopo aver rivisto l'episodio.

89' - Lunga valutazione da parte del VAR.

87' - La Fiorentina chiede un rigore per fallo di mano su tiro di Terzic. VAR che sta valutando l'episodio.

86' - Consigli salva su Gonzalez! Colpo di testa ravvicinato dell'argentino, il portiere ospite però si esalta e salva i suoi. Che occasione per la Fiorentina!

83' - Ennesima palla geniale di Bonaventura che prova a servire Dodo, anticipato però da Rogerio.

80' - Cambio anche per il Sassuolo: dentro Ceide al posto di Laurentie.

76' - Altro cambio per la Fiorentina: dentro Terzic per Biraghi.

75' - Giallo per Castrovilli che ferma con le cattive Laurentiè.

73' - Saponara prova di testa a porta vuota dopo un'uscia sbagliata da Consigli ma Ferrari riesce ad allontanare.

72' - Cambio nella Fiorentina: dentro Nico Gonzalez per Duncan.

70' - Dodo copre bene su Laurientè, ma la Fiorentina è in difficoltà.

69' - Ecco il cambio: entra Agustin Alvarez, esce Pinamonti.

69' - Problemi per Pinamonti che dovrà lasciare il campo.

66' - Che gol si è mangiato Kouame! Uno due bellissimo con Bonaventura che lo libera a tu per tu con Consigli: Kouame prende la mira ma incredibilmente spara fuori.

65' - Pericoloso il Sassuolo con Berardi che per fortuna viene chiuso in area da un raddoppio. Ma dopo il gol subito la Fiorentina è uscita dal campo.

64' - Niente rigore: si resta sull'1-1.

64' - Valutazione lunghissima, anche se rivedendo il tocco è veramente molto ravvicinato su una conclusione molto forte di Frattesi.

63' - Altro episodio al VAR dopo un tocco con il braccio di Kouame.

61' - Per ora l'estremo difensore viola ce la fa: si riparte con Terracciano in porta.

61' - Problema muscolare per Terracciano. Difficilmente il portiere riuscirà a proseguire, pronto ad entrare Cerofolini,

59' - Duncan salva su un cross basso di Frattesi. Ma la Fiorentina sembra in bambola dopo il gol preso.

57' - Rigore perfetto di Berardi che calcia dalla parte opposta rispetto al tuffo di Terracciano. Tutto in parità al Franchi.

57' - GOL DI BERARDI. Il Sassuolo la pareggia subito su rigore.56' - CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO. E giallo per Dodo.

55' - Dodo ferma un tiro potente ravvicinato di Pinamonti con un braccio: arbitro al VAR.

54' - Terzo cambio per la Fiorentina: dentro Dodo al posto di Venuti.

52' - Berardi! Calcia dal limite ma spara alto, accompagnato dai fischi del pubblico.

48' - Sponda di Kouame in area che viene anticipata da Ferrari, che serve però direttamente Saponara: il neo-entrato schiaccia la conclusione con il mancino e scavalca Consigli, portando così in vantaggio la Fiorentina! 1-0 al Franchi!

48' - GOL DELLA FIORENTINA! HA SEGNATO SAPONARA!

47' - Venuti! Cross sbagliato che per pochissimo non beffa Consigli, immobile nell'osservare il pallone che attraversa la linea e finisce dalla parte opposta.

45' - SI RIPARTE! Con un doppio cambio per la Fiorentina: dentro Castrovilli e Saponara al posto di Bianco e Cabral. Kouame giocherà dunque da prima punta.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - Con quest'ultima occasione termina il primo tempo: squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +2' - Altro corner pericoloso di Biraghi, ma il colpo di testa da due passi di Igor termina fuori! Che occasione per il centrale brasiliano!

45' +1' - Consigli riesce a smanacciare su un corner sul primo palo, poco prima che Cabral riesca ad avventarsi sul pallone.

45' - Assegnati due minuti di recupero.

43' - Biraghi soffre molto dopo una botta ricevuta. Gioco fermo per permettere le cure al capitano gigliato.

41' - Bianco ci prova dal limite ma il suo tiro a giro finisce lontano dalla porta.

38' - Fiorentina di nuovo pericolosa con Duncan che imbuca per Bonaventura: tacco del trequartista per Kouame il cui cross basso viene messo in corner. Ma almeno la squadra viola ha battuto di nuovo un colpo.

36' - Fiorentina un po' in difficoltà: in questa fase sta giocando meglio il Sassuolo. Per Cabral intanto qualche problema dopo uno scontro con Ruan.

33' - Rogerio! Ennesima occasione del Sassuolo, con Berardi e Frattesi che confezionano un'azione che porta al colpo di testa tutto solo a centro area di Rogerio: per fortuna della Fiorentina la conclusione è centrale. Ma la difesa viola è troppo ballerina sulle ripartenze avversarie.

31' - Serie di scontri a centrocampo. Ora la partita vive una fase di studio.

28' - Altra parata fondamentale di Terracciano che salva su Pinamonti liberato davanti a lui, anche se la posizione dell'attaccante neroverde era un po' al limite.

26' - Giallo per Ruan Tressoldi, che ferma con un fallo tattico Ikoné lanciato in contropiede.

23' - Biraghi calcia alto non di molto! Ci prova a giro con il mancino, il pallone scavalca la barriera ma termina fuori.

21' - Bianco conquista un'altra punizione, stavolta ancora più succosa. Bella palla servita da Cabral per il giovane centrocampista, bravo ad anticipare Rogerio e farsi stendere.

20' - Schema singolare della Fiorentina sulla punizione: Bonaventura passa basso per nessuno. Palla sul fondo, incomprensione con Bianco.

19' - Giallo per Traoré che stende Venuti in proiezione offensiva. Siamo in parità ora come gialli.

18' - Terracciano salva su Frattesi! Venuti viene sverniciato da Laurientè, poi Duncan si addormenta e Frattesi può calciare dal limite: palla all'angolino salvata dal portiere viola che allunga in corner.

15' - Ritmo che adesso si è un po' abbassato dopo il forcing iniziale. Cabral molto attivo ma non riesce per ora a trovare spazio in area, sempre ben coperto da Ferrari.

11' - Berardi calcia la punizione pericolosa ma centra Kouame in barriera. Sospiro di sollievo per il Franchi.

10' - Giallo per Milenkovic per un intervento su Laurientè non lontano dalla porta. Molto severo qui l'arbitro...

10' - La Fiorentina rischia con Terracciano pressato da Pinamonti: l'attaccante tocca il rinvio che finisce fuori.

8' - Sassuolo ancora pericoloso, stavolta con Berardi che tira malissimo con il mancino: lasciato troppo solo però il numero 10 neroverde.

7' - Rogerio prova il tiro da fuori area colpendo male. Ma c'è sostanzialmente un'occasione al minuto!

5' - Ikoné! Altra occasione per la Viola, con il francese che sugli sviluppi del corner prende la mira dal limite e calcia con il mancino: palla fuori di un soffio a lato della porta difesa da Consigli.

5' - Milenkovic! Frattesi salva il Sassuolo murando la conclusione da dentro l'area del centrale viola, ben servito da Bonaventura. Ma che ritmi in questo inizio!

4' - Risponde subito la Fiorentina! Cabral lavora molto bene un pallone per Bonaventura che entra in area e crossa basso per Kouame, che per un soffio non arriva sul pallone. Subito ritmi alti al Franchi.

3' - Primo tiro del match ad opera di Berardi, che calcia male di prima su un contropiede propiziato da un errore di Milenkovic. Si salva la Fiorentina.

2' - Prima azione offensiva di Ikoné che scappa a Ferrari, bravo però a fermarlo in scivolata prima che il francese possa involarsi verso la porta avversaria.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

15.02 - Prima dell'inizio dell'incontro un minuto di silenzio in ricordo di Gianluca Vialli.

La Fiorentina vuole ripartire subito dopo lo stop patito solo qualche giorno fa in casa contro il Monza. Italiano è costretto a vincere contro il Sassuolo per non dire definitivamente addio ai sogni - ormai quasi utopici - di Europa. Davanti i neroverdi di Dionisi, capaci la scorsa stagione di mettere in difficoltà i viola sia all'andata che al ritorno, ma reduci dalla brutta sconfitta in casa contro la Sampdoria. La Fiorentina riuscirà a ritrovare i 3 punti? Presto lo scopriremo insieme: restate con Firenzeviola.it per non perdervi tutte le emozioni della sfida del Franchi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Bianco; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Cabral. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Cerofolini, Martinelli, Kayode, Quarta, Ranieri, Terzic, Dodò, Amatucci, Amrabat, Barak, Castrovilli, Distefano, Gonzalez, Saponara.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Henrique, Harroui, Agustin Alvarez, Ceide, Antiste, Romagna, Erlic, D'andrea, Thorstvedt, Kyriakopolous, Defrel.