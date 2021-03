LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 1-1: SUCCEDE DI TUTTO AL FRANCHI

80' - Pellegrini si avvita in area, ma spara fuori. Fiorentina un po' in difficoltà in questo finale.

79' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Ribery e Pulgar, entrano Borja Valero e Caceres.

77' - Tiro di Pellegrini strozzato dal limite dell'area. Palla a Dragowski.

74' - Giallo per Kumbulla che manda a quel paese l'arbitro dopo un fallo su un buon lavoro di Vlahovic.

73' - Punizione di Pulgar calciata direttamente tra le braccia di Pau Lopez.

70' - Giallo per Ribery che falcia Pedro in contropiede. L'azione era continuata e con il pallone fuori l'arbitro estrae il giallo al francese.

69' - Sta succedendo un po' di tutto in questo momento. Doppia occasione per la Roma: sulla prima conclusione mura la difesa, sulla seconda chiude Pezzella.

68' - Cambia Fonseca: fuori Mkhitaryan per El Shaarawy.

67' - Ribery! Recupera palla e Amrabat lancia Vlahovic. Il serbo lavora il pallone ancora per Ribery, che in area si libera e calcia con il destro: palla fuori di poco!

66' - Mayoral! Mura Dragowski! Tutto solo lo spagnolo, che però calcia sul petto di Dragowski. La posizione era al limite.

65' - Venuti! Stoppa male un cross di Biraghi, altrimenti sarebbe stato tutto solo in area. Ma sono saltati un po' gli schemi al Franchi.

62' - Per inseguire Ribery si è fatto molto male Veretout, costretto a lasciare il campo. Al suo posto Pedro.

61' - Contropiede fulmineo di Ribery, che libera sulla sinistra Vlahovic. Palla a Biraghi che mette in mezzo: Spinazzola anticipa tutti ma mette il pallone nella propria porta. Fiorentina che pareggia!

61' - GOOOOLLL!!! GOOOLLL!! AUTOGOL DI SPINAZZOLA!

59' - Diawara! Tiro dal limite centrale, sul quale Dragowski in maniera un po' goffa alza in corner.

57' - Ribery! Posizione dubbia di Vlahovic che crossa basso. Il pallone arriva a Ribery che calcia dopo una serie di finte: murato con il corpo da Mancini.

54' - Fiorentina un po' in difficoltà, lascia tutto solo Veretout sulla sinistra: cross del francese colpito male da Mkhitaryan che grazia la Viola.

52' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli ed entra Kokorin.

50' - Castrovilli costretto a lasciare il campo. Non ce la fa dopo il problema muscolare accusato in precedenza.

48' - Si addormenta la difesa della Fiorentina, con Mancini che mette un lob in area per Spinazzola: tiro al volo con il destro sul palo di Dragowski che ci mette tanto ad andare giù. Portiere bucato e Fiorentina in svantaggio.

48' - GOL DELLA ROMA! Ha segnato Spinazzola.

46' - Problema per Castrovilli dopo una ripartenza. Resta a terra il centrocampista viola.

45' - SI RIPARTE! Nessun ulteriore cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +3' - Altra grande chiusura di Martinez Quarta, perfetto in questo primo tempo.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Pellegrini! Salva Dragowski! Milenkovic perde un pallone sanguinoso, il numero 7 giallorosso calcia rasoterra da fuori area ma Dragowski è bravissimo ad allungarsi e togliere il pallone dall'angolino.

44' - Ghiotta occasione da punizione per la Fiorentina, anche se Pulgar spara alto. Peccato.

42' - Cambio nella Fiorentina: esce Igor, entra Biraghi. Si è rialzato intanto Ribery.

40' - Giallo per Mancini che tira una gomitata alla testa di Ribery. Resta a terra il francese, anche lui molto dolorante.

40' - Si riparte ma Igor sembra in grossa difficoltà e resta a terra.

38' - Contatto Igor-Bruno Peres su una grande chiusura del viola, anche se entrambi sono molto doloranti. Potrebbero non continuare, soprattutto Igor.

36' - Per un soffio Castrovilli! Azione fenomenale di Ribery che con l'esterno serve Castrovilli tutto solo: palla lunga di un centimetro, esce Pau Lopez.

35' - Rischia tantissimo Pulgar, perdendo una palla sanguinosa. Bravissima però la difesa viola a rientrare velocemente e bloccare il contropiede.

34' - Manca ancora un po' Gaetano Castrovilli a questa Fiorentina, che comunque sta offrendo una buona prestazione. Peccato per il 10, che se si accendesse potrebbe cambiare la partita.

31' - Uscita sorprendente di Dragowski, che sale fino al limite dell'area e quasi ostacola Igor che era in copertura. Si salva la Fiorentina, anche se il polacco ha preso una botta in testa.

29' - Igor molto attento in area, stoppa e rinvia un cross basso pericolosissimo di Spinazzola.

28' - Vlahovic! Bella giocata di Igor, che libera Ribery. Passaggio in profondità per Vlahovic che in area scarica il sinistro: troppo centrale, respinge Pau Lopez.

24' - Partita che resta bloccata, ma rispetto all'inizio la Fiorentina sta mettendo più in difficoltà la Roma sul pressing.

19' - Bella giocata di Igor che sulla sinistra sale dopo un finta, poi la palla dall'altra parte viene crossata ma termina in corner. Il cross su calcio d'angolo di Pulgar finisce tra le braccia di Pau Lopez.

16' - Vlahovic colpisce di testa un cross da punizione di Pulgar, ma spara alto.

14' - SI FERMA IL GIOCO PER RICORDARE, AL 13', DAVIDE ASTORI SCOMPARSO TRE ANNI FA.

13' - Mkhitaryan! Botta dalla distanza che termina alta.

12' - Dall'altra parte azione molto simile della Roma, con Bruno Peres che crossa addosso a Dragowski.

10' - Buona azione della Fiorentina sulla destra che porta ad un cross di Ribery tra le braccia di Pau Lopez. Ma mette il muso in fuori anche la squadra viola.

8' - Errore di Calvarese che non ravvisa un evidente fallo di Mancini su Ribery al limite dell'area. Riparte la Roma, ma il francese aveva fatto una bella giocata per smarcarsi.

7' - Prezioso dallo conquistato da Vlahovic, che permette un po' alla Fiorentina di respirare.

5' - Cross pericoloso della Roma, con il pallone che taglia tutta l'area ma termina sul fondo. Sospiro di sollievo per la Fiorentina, partita però con un atteggiamento un po' remissivo.

4' - Diawara! Spinazzola scappa sulla sinistra, dopo il cross la palla finisce a Diawara che calcia dalla distanza: palla alta di un paio di metri, Dragowski può ripartire dal fondo.

3' - Si lotta molto a centrocampo in questo inizio, con errori da una parte e dall'altra.

0' - VIA! Si parte al Franchi! Primo pallone giocato dalla Roma, questa sera in bianco. Consueta divisa viola per la Fiorentina.

20.42 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidate prima da quella arbitrale. Qualche istante e prenderà il via il match.

La Fiorentina è chiamata ad una reazione dopo la sconfitta di Udine, ma davanti avrà una Roma che contro le squadre della parte destra della classifica ha sempre dato il suo meglio. Per questo l'attenzione degli uomini di Prandelli dovrà essere massima, per riuscire a strappare punti che sarebbero importantissimi per la classifica. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral